MotoGP, Fabio Quartararo: “Oggi Pecco era imprendibile! Domani ho un buon passo e cercherò la vittoria”

Fabio Quartararo ha poco da recriminare dopo aver conquistato il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Oggi, sul tracciato di Jerez de la Frontera, il campione del mondo in carica si è reso conto sin da subito che non c’era niente da fare contro un Francesco “Pecco” Bagnaia in stato di grazia e che ha centrato una pole position letteralmente stellare.

I tempi lo confermano: 1:36.170 per il portacolori del team Ducati Factory contro l’1:36.623 del nativo di Nizza che ha concluso a 453 millesimi. Un distacco davvero ampio, confermato dal terzo crono di Aleix Espargarò, terzo a 763. L’alfiere del team Yamaha Factory analizza le sue qualifiche ai microfoni di Sky Sport.

“La sfida per la pole position non c’è stata – scherza – Pecco ha rifilato mezzo secondo a tutti, quindi non c’è stata davvero storia. Bravo lui, non so davvero come abbia fatto a stampare un crono simile. Scherzando gli ho chiesto dove aveva tagliato! Io nel T4 ho fatto il mio massimo, ma Bagnaia ha davvero fatto la differenza con un tempo pazzesco. Penso abbia realizzato il giro migliore di sempre su questa pista in MotoGP”.

A questo punto il francese punta già il mirino verso la gara che scatterà alle ore 14.00 di domani: “In vista del Gran Premio sarà importante rimanere concentrato e dare tutto. So di avere a disposizione un passo importante e cercherò di sfruttarlo. La pole è sempre bella da piazzare, ma è alla domenica che si conquistano i punti. Non penso che potrò scappare, Pecco e anche altri saranno vicini. Sarà fondamentale partire bene, poi gestire moto e gomme sui 25 giri”.

Credit: MotoGP.com Press