LIVE Trento-Piacenza 3-0, gara-3 playoff Superlega volley in DIRETTA: Michieletto-Lavia show, l’Itas vola in semifinale

20.07 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Trento è stata decisamente troppo forte per Piacenza, che non ha giocato una partita brillante. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti su questi magnifici playoff!

20.05 L’Itas Trentino vola così in semifinale dove troverà la Luba Civitanova. Primo match in programma il 14 aprile, tra le due squadre che più hanno segnato la storia moderna del campionato italiano. Lo spettacolo è assicurato.

20.04 Sbertoli ha gestito alla perfezione i suoi attaccanti che hanno risposto sempre presente. Dal lato della Gas Sales non è bastato un ottimo Toncek Stern, non aiutato dagli schiacciatori di banda, che hanno fatto grande fatica.

20.03 Ci si aspettava un match piuttosto equilibrato, ma non è stato affatto così. L’Itas Trentino ha giocato un match quasi perfetto, trovando contributi straordinari prima da Daniele Lavia e poi da un super Alessandro Michieletto.

25-21 Sbaglia Caneschi al servizio. TRENTO VINCE E VOLA IN SEMIFINALE!!!

24-21 Errore al servizio di Sbertoli.

24-20 MUROOOO! Lisinac ferma Stern e Trento è a un punto dalla semifinale!

23-20 ANCORA ACE DI SBERTOLI! Il palleggiatore mette di nuovo in crisi la ricezione di Piacenza.

22-20 Si rifà subito lo schiacciatore azzurro che trova una parallela chirurgica!

21-20 Errore in attacco di Michieletto che cerca un colpo difficilissimo.

Entra Cavuto su Kaziyski.

21-19 Brutto errore di Brizard al servizio.

20-19 A segno Stern! Mani e fuori dello sloveno.

20-18 A segno Marko Podrascanin ma l’ingresso di Antonov ha portato buoni risultati.

Timeout chiamato da Angelo Lorenzetti.

19-18 ANCORA MURATO KAZIYSKI! Stavolta da Brizard! Piacenza si riporta sotto.

19-17 Murato Kaziyski da Caneschi dopo uno scambio lunghissimo.

Entra Antonov al servizio per Piacenza.

19-16 Che palla di Rossard in parallela!

19-15 Si rimette a lavoro Lavia con un ottimo mani e fuori.

18-15 Gran servizio di Russell e Rossard punisce l’errore di Zenger.

18-14 Brizard a segno di seconda.

18-13 Muro di Kaziyski dopo uno scambio spettacolare!

17-13 BOMBA DI LISINAC IN PRIMO TEMPO!

16-13 Michieletto è umano, sbaglia anche lui un servizio.

Timeout di Bernardi, Piacenza deve attaccarsi con le unghie a questo set.

16-12 Traiettoria incredibile in attacco di Kaziyski.

15-12 Errore al servizio per Caneschi ma ora Piacenza si è rimessa nel set.

14-12 Murone pazzesco di Stern su Lavia!

14-11 Ace di Caneschi che trova impreparato Zenger!

14-10 Mani e fuori per Russell che va a segno.

14-9 Errore al servizio per Rossard.

13-9 A segno Caneschi con il pallonetto sul primo tempo.

13-8 Errore di Brizard in attacco dopo aver fatto un mezzo miracolo in difesa.

12-8 Stern continua ad essere l’unico a fare punto con costanza dal lato di Piacenza.

12-7 La palla non ha toccato terra! Punto perso da Piacenza.

Check richiesto da Bernardi, interrompendo il gioco, su una palla che potrebbe aver toccato terra.

11-7 Super colpo di Rossard.

11-6 Lavia ancora a segno, non può nulla Scanferla in difesa.

10-6 Murato Kaziyski da Aaron Russell dopo un’azione confusa.

10-5 Errore al servizio anche per Stern.

9-5 Trento difende tutto ma poi Lavia non riesce a concludere. Piacenza fa grandissima fatica a chiudere un punto.

9-4 FENOMENALE MICHIELETTO ANCHE IN DIFESA! E poi ci pensa Kaziyski a chiudere in attacco!

8-4 Riprende anche Lavia a marcare, grande attacco il suo dopo una super difesa di Zenger.

7-4 Ancora un errore al servizio per Piacenza, turno di Caneschi stavolta.

6-4 Stern non si arrende, va ancora a segno.

6-3 Errore di Sbertoli al servizio.

6-2 Ace di Sbertoli con l’evidente collaborazione di un Rossard molto impreciso in ricezione.

Bernardi chiama subito il primo timeout, Trento rischia di scappare nuovamente.

5-2 Out l’attacco di Russell.

4-2 Lasciare Michieletto senza muro non è una grande idea per Piacenza.

3-2 Altra magia di Sbertoli per Michieletto che completa il lavoro.

2-2 Toncek Stern continua a dare il suo contributo in attacco.

2-1 Grande attacco di Michieletto.

1-1 Errore di Kaziyski al servizio.

1-0 Subito un break per l’Itas, a segno con Podrascanin.

Partita perfetta per ora dal lato dei padroni di casa che stanno trovando un contributo straordinario da tutti i suoi schiacciatori. Squadre in campo per il terzo parziale. C’è Rossard al posto di Recine.

25-19 ERRORE AL SERVIZIO PER BRIZARD E TRENTO VA SUL 2-0!

24-19 Non si ferma Stern che va ancora a segno.

24-18 Brutto errore al servizio per Cester.

23-18 A segno ancora l’opposto sloveno Stern.

23-17 Recine a segno sulle mani di Sbertoli.

Entra Cavuto per Kaziyski.

23-16 Errore in battuta di uno spento Russell.

22-16 Ancora a segno Cester in attacco.

22-15 Non ci sono i due ace consecutivi, fuori di pochissimo.

Altro check, stavolta sul servizio di Stern.

21-15 Bomba al servizio di Stern, nettamente il migliore dei suoi.

21-14 Primo punto per Enrico Cester con un buon primo tempo piazzato.

21-13 Errore al servizio per Caneschi.

20-13 Invertita la decisione, l’invasione è stata commessa da Sbertoli.

Invasione aerea di Aaron Russell che disturba l’alzata di Sbertoli ma c’è un check chiesto da Bernardi.

20-12 Risponde Caneschi con lo stesso colpo.

20-11 Ottimo primo tempo di Lisinac. Sbertoli sta facendo una partita sontuosa.

19-11 Errore di Lavia in attacco che non trova le mani del muro.

19-10 E ANCORAAAA! MICHIELETTO SHOW!

18-10 SILURO DI MICHIELETTO! ANCORA UN ACE!

17-10 Recine avrà gli incubi stanotte pensando a Lisinac. Altro muro del serbo.

16-10 Confusione in campo ma il pallonetto di Stern è a segno.

16-9 Errore per il neo entrato Enrico Cester al servizio.

15-9 Di nuovo a segno Russell in pipe.

Entra Cester per Piacenza.

15-8 Altra bomba di Lavia dalla seconda linea.

14-8 Errora al servizio per Kaziyzki.

14-7 Podrascanin a segno.

13-7 Torna a farsi vedere Russell.

13-6 Scambio lungo con qualche errore di troppo, chiude Stern.

13-5 Ancora fuori equilibrio, ancora a segno il kaiser Kaziyski!

12-5 Servizio sbagliato da Lisinac.

12-4 Capolavoro di Sbertoli e Michieletto tira una bomba in pipe.

11-4 Prova a reagire Piacenza con un altro ottimo colpo di Stern.

11-3 Notizia del giorno, murato Daniele Lavia.

11-2 ANCORA ACE MICHIELETTO! Trento scappa…

10-2 Ancora il bulgaro, manuale d’attacco nelle situazioni più complesse.

9-2 Perfetto colpo d’attacco di Kaziyski!

Bernardi chiama subito il secondo timeout, la situazione è già abbastanza complessa.

8-2 Ace spaziale di Alessandro Michieletto!

7-2 Si rimette a lavoro Daniele Lavia con un meraviglioso mani e fuori.

6-2 Riparte Piacenza con il solito Stern.

6-1 Scambio lunghissimo ma alla fine il risultato è sempre lo stesso: Lisinac mura Recine!

Subito timeout chiesto da Bernardi.

5-1 Deja-vu, ancora Recine in attacco, ancora Lisinac a dire di no.

4-1 Recine murato da Lisinac e Trento prova già a scappare.

3-1 Bomba di Michieletto che va a segno con la sua classica diagonale strettissima.

2-1 Stern riparte e va a segno in attacco.

2-0 Ace di Podrascanin!

1-0 Super attacco di Michieletto per aprire il set.

Squadre di nuovo in campo per il secondo set. Nessun cambio nelle formazioni, Piacenza deve cercare di dare più continuità ad attacco e servizio se vuole riaprire il match.

25-22 NESSUN TOCCA A MURO! TRENTO VINCE IL PRIMO SET!

Check su un attacco di Toncek Stern che se errato metterebbe fine al primo set.

24-22 Si fa perdonare Alessandro Michieletto con un super colpo da posto 2.

23-22 Doppia di Michieletto che prova una cosa troppo difficile e ora Piacenza è ad un break di distanza!

23-21 Gran colpo di Recine che come sempre salta in cielo e va a segno.

23-20 Lo sloveno commette però un altro errore al servizio.

22-20 Ancora un attacco a segno per Stern.

Entra Oreste Cavuto su Kazyiski.

22-19 Scambio pazzesco chiudo dal solito fenomenale Daniele Lavia!

21-19 Poi sbaglia al servizio il bulgaro.

21-18 A segno Kaziyski che sfonda il muro a tre.

20-18 Ancora un break per Piacenza, a segno con Toncek Stern sulle mani del muro.

Rientra Sbertoli.

20-17 A punto Caneschi con il primo tempo.

Entra Pinali su Sbertoli per alzare il muro.

20-16 Errore in battuta per Brizard.

Lorenzetti chiede prontamente un timeout.

19-16 Ancora Stern! Tentativo di rimonta per Piacenza.

19-15 A segno il francese Rossard!

19-14 Bella parallela in attacco per Stern.

19-13 Non si ferma Daniele Lavia, altro attacco a segno.

Entra Antonov per il servizio per Piacenza.

18-13 Chiude in attacco il palleggiatore Brizard.

18-12 Ace fortunato per Michieletto.

17-12 Errore al servizio per Recine.

Cambio per Piacenza, entra Rossard su Russell.

16-12 Primo tempo di Max Holt.

Secondo timeout per Piacenza.

16-11 Ancora un punto per un indomabile Daniele Lavia.

15-11 Fuori di poco la battuta.

Check sul servizio di Toncek Stern.

14-11 Errore al servizio di Podrascanin.

14-10 Murato Stern da Sbertoli.

13-10 Pipe imperiale di Kazyiski che sembra stare decisamente bene.

12-10 Errore in attacco di Michieletto che spreca due pazzesche difese di Trento!

12-9 Attacco eccezionale in primo tempo di Caneschi.

12-8 Recine sbaglia al servizio.

11-8 Primo punto anche per Francesco Recine con l’attacco da posto 2.

11-7 Ancora Daniele Lavia!

10-7 Errore al servizio di Lisinac.

10-6 Che inizio per Lavia! Muro pazzesco su Stern!

9-6 Magia di Sbertoli e BOMBA di Lavia!

8-6 Murone di Caneschi su Lisinac!

8-5 Riparte Piacenza, ottimo attacco di Stern.

Timeout chiesto da Bernardi dopo sei punti consecutivi degli avversari.

8-4 Gran difesa di Sbertoli, conclude Lavia che trova ancora le mani del muro.

7-4 Non si ferma Trento. Kazyiski a segno.

6-4 Ancora un break per Trento con l’attacco di Lavia.

5-4 Si iscrive a tabellino anche Michieletto con un super ace!

4-4 Azione lunga chiusa da Lisinac dopo un’altra invenzione di Sbertoli.

3-4 Primo punto per Lavia con un ottimo mani e fuori.

2-4 Ace di Aaron Russell! Primo break della partita.

2-3 Errore al servizio di Sbertoli, vicinissimo alla linea.

2-2 Capolavoro di Sbertoli e punto di Srecko Lisinac.

1-2 Russell mette a segno il suo primo punto.

1-1 Risponde il centrale serbo Marko Podrascanin, perfettamente imboccato da Sbertoli.

0-1 Piacenza va a segno per prima proprio con Stern.

18.30 Lorenzo Bernardi, allenatore di Piacenza, ha preferito far partire titolare l’opposto sloveno Toncek Stern. Grande protagonista di gara-2 subentrando dalla panchina.

18.29 Subito risolto il dilemma: Matey Kaziyski è in campo, titolare per l’Itas Trentino.

18.27 Ormai manca pochissimo al fischio d’inizio. Le squadre hanno terminato il riscaldamento e sono in camp per il saluto pre-match.

18.24 Nel match di ritorno contro Perugia, il capitano dei dolomitici Matey Kaziyski si è dovuto fermare per un dolore al ginocchio. Il bulgaro si è allenato ed è in campo per il riscaldamento con la squadra, ma è ancora ignoto quale possa essere il suo apporto per la sua squadra.

18.21 Piacenza invece, dopo una gara-1 sottotono, ha reagito alla grande nel secondo match, guidata da uno straordinario Aaron Russell. Lo statunitense, grande ex della sfida, ha chiuso con 33 punti, riaprendo la sfida che ora appare estremamente in bilico.

18.19 I padroni di casa dell’Itas dovranno combattere non solo contro l’avversaria, ma anche contro la fatica. Tra le prime due gare della serie e la semifinale di Champions League, vinta contro Perugia, negli ultimi dieci giorni i ragazzi di Lorenzetti hanno disputato ben 19 set e sono stati costretti a rimanere in campo per oltre 9 ore.

18.16 Questa tra Trento e Piacenza è l’unica sfida di quarti di finale ad essere andata alla “bella”. Chi vincerà questa partita, guadagnerà l’accesso alla semifinale, dove attende la Lube Civitanova.

18.14 Amiche ed amici di OA Sport buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza e decisiva gara dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega 2021/22.

Presentazione della gara

Amiche ed amici di OA Sport, fan della grande pallavolo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza, terza e decisiva gara dei quarti di finale dei playoff scudetto di Superlega 2021/22.

Dopo il primo incontro, vinto piuttosto agevolmente da Trento per 3-0, la serie sembrava ben indirizzata, ma il ritorno, giocatosi una settimana fa al PalaBanca di Piacenza, ha visto la reazione di grande carattere dei biancorossi che sono riusciti ad impattare il punteggio della serie al termine di una vera e propria maratona, decisa soltanto sul 24-22 del tie-break.

L’Itas potrebbe sentire la fatica dei sei set giocati in settimana, nel match vinto contro Perugia che ha garantito ai “dolomitici” di accedere per il secondo anno consecutivo alla finale di Champions League. In quell’incontro inoltre il capitano Matey Kaziyski ha riscontrato un problema al ginocchio destro che mette in dubbio la sua presenza per gara-3 dei quarti di Superlega.

Chi ci sarà di sicuro è Alessandro Michieletto, reduce da una performance irreale in Europa e che fa paura a qualsiasi avversaria. Con lui i due centrali serbi Srecko Lisinac e Marko Podrascanin ed il palleggiatore Riccardo Sbertoli, anche lui straordinario in coppa. Per Piacenza il grande protagonista di gara-2 è stato Aaron Russell, ex di lusso di questa sfida, coadiuvato al meglio dall’opposto sloveno Toncek Stern e dallo schiacciatore Francesco Recine. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, punto dopo punto. Si parte alle 18.30, non mancate!

Foto: Photo LiveMedia/Lorena Bonapace