LIVE Trento-Perugia 2-3 (1-0), Champions League volley 2022 in DIRETTA: Itas in finale col cuore al golden set!

23.27: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte!

23.26: Per Perugia 24 punti per Leon con il 39% in attacco, 23 per Anderson con il 65%, 17 i punti messi a segno da Rychlicki

23.25: In casa Trento Michieletto ha messo a segno 25 punti, Lavia 19 punti, Kaziyski 11 in tre set, 10 a testa per Podrascanin e Lisinac

23.23: Michieletto miglior giocatore del match ma anche Anderson è stato straordinario. perugia ha pagato ancora una volta la condizione non perfetta di Leon, che è andato a corrente alternata

23.20: Per Perugia la prima grande delusione di questa stagione. Gli umbri a questo punto sono chiamati a vincere lo scudetto per non chiudere ancora con un pugno di mosche o poco più. Non può bastare la Coppa Italia a rendere positiva l’annata della Sir Safety

23.18: Spiegare cosa Trento abbia avuto di più in questi 11 set. Di sicuro ha quello che oggi può essere considerato il miglior giocatore al mondo, Alessandro Michieletto, decisivo e poi ha avuto il merito di non perdere la testa e la tramontana quando è uscito di scena Kaziyski, non certo uno qualunque. Grande cuore dei trentini

23.17: Applausi per tutti, meritano davvero un grande “grazie” per lo spettacolo che hanno offerto, uno spot per la pallavolo

23.15: Ce la rincorreremo a lungo questa sfida. 11 set, quasi sei ore di pallavolo, uno spettacolo straordinario. Ha vinto Trento e andrà a giocarsi la rivincita della finale dello scorso anno contro il Grupa Azoty Kedzierzyn Kosle a Lubijana il 22 maggio!

17-15 TRENTO E’ IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Sbaglia Rychlicki da zona 2

16-15 Pinali!!!! Da zona 2, non era praticamente mai passato!

15-15 errore al servizio Trento

15-14 Errore al servizio Leon

14-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooooooooooooooon

14-13 Errore al servizio Michieletto, va Leon in battuta

14-12 Lisinaaaaaaaaaaaac primo tempooooooooooo

13-12 Giannelliiiiiiiiiii!!! La free ball

13-11 Leoooooooon!!! Azione fantastica!!! La chiude lui sul muro da zona 4

13-10 La chiude Lisinac!!! Primo tempo ma che alzata di Sbertoli

“Ale lo devi chiudere tu questo cambio! Sono cavoli tuoi!” Fantastico Lorenzetti nel time out

12-10 Leooooooooooooooon!!! La difesa di Anderson e l’attacco del polacco da zona 4 in parallela

12-9 Leoooooooon!!! Mano out da zona 4 al secondo tentativo

12-8 Rychlicki potentissimo da zona 2 con il muro a uno

12-7 Michielettoooooooooooooooooo!!! Palla che balla sulla rete e la chiude lui con un tocco beffardo da zona 4

11-7 Errore al servizio Trento

11-6 Sbertoliiiiiiii!!! Di seconda intenzione!

10-6 Mano out Rychlicki!!! Da zona 2

10-5 Errore di Anderson da zona 4

9-5 Mano out Rychlicki da seconda linea

9-4 Mano out di Lavia staccato da rete da zona 4 contro il muro a tre!

8-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooooon

8-3 Errore al servizio Michieletto

8-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooooooooooo

7-2 Lavia!!!! Vincente sulle mani del muro da zona 4

6-2 Out Leon da zona 4

5-2 Muroooooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4-2 Michieletto!!!! Da zona 2 sulle mani alte del muro

3-2 Errore al servizio Trento

3-1 Primo tempo Lisinac

2-1 Murooooooooooooooooooooo Ricciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2-0 La diagonale stretta da zona 2 di Michieletto

1-0 Mano out Michieletto da zona 4

13-15 Errore al servizio di Lisinac!!! Si va al golden set!

13-14 La diagonale di Lavia da zona 4

12-14 Pallonetto di sinistro di Leon su palla attaccatissima da zona 4

12-13 Michieletto vincente da zona 2

11-13 Muroooooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè dopo una free ball sbagliata

11-12 CHE AZIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE COLACI MONUMENTALE IN DIFESA!!!! PRENDE TUTTOOOOOOOO!!! Sbaglia Lavia in pipe

11-11 La diagonale di Leon da zona 4

11-10 Murooooooooooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaac su Leon!!!

10-10 Mano out Leon da zona 4

10-9 Michieletto all’incrocio delle righe in diagonale da zona 4. Che partita! Che tensione!

9-9 Rychlicki vincente da zona 4

9-8 Muroooooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiin dopo una difesa incredibile di Anderson

8-8 La diagonale di Anderson da zona 4

8-7 Mano out di Lavia da zona 2

7-7 Errore al servizio Perugia

6-7 Primo tempo Solè sulle mani del muro

6-6 Errore al servizio Perugia

5-6 Muroooooooooooooooooooooooo Andersoooooooooooooooooon

5-5 Errore al servizio Trento

5-4 La pipe di Lavia!

4-4 Mano out Leon da zona 4

4-3 La parallela di Michieletto da zona 4

3-3 Pipe di Anderson. Palla in banca!

3-2 Murooooooooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Leon

2-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

1-2 Errore al servizio Perugia

0-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Andersoooooooooooooon

0-1 Out Michieletto da zona 4

Sui gioca il tie break! Se vince Trento va in finale, se vince Perugia si gioca il golden set, un altro tie break

20-25 La chiude Anderson, grande protagonista, da zona 4. E si va al tie break, che potrebbe essere il primo di due, qualora dovesse vincere Perugia

20-24 La parallela di Rychlicki da seconda linea

20-23 Primo tempo Podrascanin

19-23 Mano out Anderson da zona 4

19-22 Errore al servizio di Perugia

18-22 Mano out di Leon da zona 4

18-21 Murooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

17-21 Leon potentissimo da zona 4

17-20 Pinali vincente da zona 2

16-20 Errore al servizio Perugia

15-20 La diagonale di Leon da zona 4

15-19 Errore di Rychlicki da zona 2

14-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Ancdersooooooooooooooooooon

14-18 Mano out di Rychlicki da zona 2

14-17 La pipe di Anderson!

14-16 Vincente Anderson da zona 2

14-15 Errore al servizio Giannelli

13-15 Primo tempo Ricci

13-14 Mano out di Michieletto da zona 4 a chiudere un’azione rocambolesca

12-14 Invasione Trento

12-13 Lavia vincente da seconda linea

11-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooooooooooon

11-12 Primo tempo Solè

11-11 Out il primo tempo di Solè

10-11 Errore al servizio Perugia

9-11 Murooooooooooooooooooooooooo Leooooooooooooooon

9-10 La pipe di Anderson

9-9 Cavuto vincente da zona 4

Problemi per Kaziyski, entra Cavuto

8-9 La parallela da zona 4 di Leon

8-8 Muroooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a uno

7-8 Murooooooooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooooo!!! AZIONE STREPITOSA!!!! NON CADE NULLA!!!

6-8 Errore al servizio Sbertoli

6-7 La pipe di Kaziyski

5-7 Ancora Anderson da zona 4 dopo una grande difesa di Giannelli!

5-6 La parallela di Anderson da zona 4. E’ lui a tenere in piedi Perugia

5-5 Mano out Michieletto da zona 4

4-5 Errore al servizio Trento

4-4 Errore al servizio Perugia

3-4 Mano out Anderson da zona 4

3-3 Mano out Leon da zona 4

3-2 Errore al servizio Perugia

2-2 La parallela vincente di Rychlicki

2-1 Primo tempo dietro Lisinac

1-1 Mano out Rychlicki da zona 2

1-0 Errore al servizio Perugia

25-16 Mano out di Kaziyski da zona 4 e Trento domina il terzo set. L’Itas è ad un set dalla super Final!

24-16 La pipe di Anderson

24-15 Errore di Rychlicki da seconda linea

23-15 Missile in tribuna di un Leon irriconoscibile

22-15 Muroooooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

21-15 Kaziyski vincente da zona 2 contro il muro a tre

20-15 Diagonale stretta di Lavia da zona 4

19-15 Mano out Ricci in primo tempo

19-14 Errore al servizio Perugia

18-14 Primo tempo Ricci

18-13 Diagonale stretta da zona 4 di Michieletto

17-13 Diagonale stretta da zona 4 di Anderson, gran servizio di Travica

17-12 Vincente Rychlicki da seconda linea senza muro

17-11 Murooooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

16-11 Errore al servizio Perugia

15-11 Errore al servizio Trento

15-10 Errore al servizio Perugia

14-10 Mano out in primo tempo Solè

14-9 Diagonale nei tre metri di Kaziyski da zona 4

13-9 Tocco vincente in primo tempo di Solè

13-8 Mano out Leon da zona 4. prva a riprendersi lo schiacciatore di Perugia, fin qui in difficoltà

13-7 Errore al servizio Trento

13-6 Out il primo tempo di Mengozzi

12-6 Murooooooooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooo su Leon dopo un salvataggio incredibile di Trento

11-6 Mano out Rychlicki da zona 4

11-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

10-5 Mano out Kaziyski in pipe

9-5 Vincente Anderson da zona 4

9-4 Mano out Michieletto

8-4 Errore al servizio Perugia, il quarto consecutivo

7-4 Errore al servizio Trento

7-3 Errore al servizio Perugia

6-3 Primo tempo Solè

6-2 Errore al servizio Perugia

5-2 Primo tempo Solè

5-1 Errore al servizio Perugia

4-1 Errore al servizio Trento

4-0 Out l’attacco di Leon

3-0 Murooooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2-0 Murooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaa

1-0 La free ball di Lavia

21-25 Perugia pareggia il conto con l’errore al servizio di Kaziyski. 1-1

21-24 Muroooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiin

20-24 Errore al servizio Leon

19-24 Mano out Rychlicki da seconda linea

19-23 Errore al servizio Rychlicki

18-23 Errore al servizio Trento

18-22 Mano out di Michieletto in pipe

17-22 Errore al servizio Trento

17-21 Diagonale vincente di Lavia da zona 4

16-21 Vincente Anderson da zona 4

16-20 Fuori tempo Kaziyski in pipe ma la palla va a terra

15-20 Vincente il tocco di Anderson da zona 4 senza rincorsa dopo una grande difesa

15-19 Errore al servizio Perugia

14-19 Muroooooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

14-18 Vincente la parallela di Rychlicki

14-17 Errore al servizio Perugia

13-17 Mano out di Leon da zona 4

13-16 Primo tempo Podrascanin

12-16 Out la pipe di Michieletto

12-15 Mano out di Leon da zona 4

12-14 Diagonale vincente di Kaziyski da zona 4

11-14 Rychlicki con la diagonale stretta da zona 2 a chiudere un’azione fantastica!!! Che difese!!!

11-13 Primo tempo Mengozzi

11-12 Out l’attacco di Leon

10-12 Diagonale vincente di Lavia con il muro a tre da zona 4

9-12 Errore al servizio Sbertoli

9-11 Mano out Michieletto da zona 4

8-11 Mano out Rychlicki da seconda linea

8-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiin

7-10 Primo tempo di Podrascanin

6-10 La parallela di Anderson da zona 4

6-9 Out la diagonale di Lavia da seconda linea

6-8 Invasione aerea di Sbertoli

6-7 Errore al servizio Trento

6-6 Mano out di Lavia da seconda linea

5-6 Muroooooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooooooooon

5-4 Errore al servizio Trento

5-3 Kaziyski!!!! Da zona 4 tra muro e rete, una palla impossibile!

4-3 Murooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

3-3 Errore al servizio Perugia

2-3 Errore al servizio Trento

2-2 La pipe di Michieletto

1-2 Errore al servizio Trento

1-1 Tocco vincente di prima intenzione di Michieletto

0-1 Murooooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

25-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooooooooo!!! Trento si porta sull’1-0!!!

24-21 Murooooooooooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaaaaaac su Leon

23-21 La parallela di Lavia da zona 4

22-21 Primo tempo Mengozzi

22-20 Muroooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaaaaac

21-20 Errore al servizio Perugia

20-20 Vincente Anderson da zona 4

20-19 Errore al servizio Perugia

19-19 Errore al servizio Trento

19-18 Out l’attacco di Anderson da zona 4, sull’asta

18-18 Diagonale stretta di Kaziyski da zona 4

17-18 Mano out di Leon da zona 4

17-17 Mano out di Kaziyski da zona 4

16-17 Mano out Rychlicki da zona 2

16-16 Pipe stellare di Michieletto

15-16 Errore al servizio Michieletto

15-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooo

14-15 Primo tempo Lisinac

13-15 Mano out di Michieletto dopo una ricezione non positiva

12-15 Anderson vincente da zona 2

12-14 Errore al servizio Perugia

11-14 Vincente il primo tempo di Mengozzi

11-13 Vincente Michieletto da zona 2

10-13 Muroooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiii

10-12 Errore al servizio Trento

10-11 Errore al servizio Perugia

9-11 Murooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèè su Kaziyski ma che azione!!!!

9-10 Lavia vincente da zona 2, non perfetto Anderson in difesa

8-10 Mano out in primo tempo di Solè

8-9 Primo tempo Lisinac

7-9 Mano out di Leon da zona 4

7-8 La parallela di Lavia da zona 4

6-8 Mano out di Anderson da zona 2

6-7 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4 senza muro

5-7 La diagonale di Rychlicki da seconda linea

5-6 Mano out Lavia da seconda linea

4-6 Errore al servizio Trento

4-5 Errore al servizio Perugia

3-5 Seconda linea vincente di Rychlicki

3-4 Mano out Kaziyski da zona 4

2-4 Out l’attacco di Kaziyski da zona 4

2-3 Murooooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèè

2-2 La pipe di Michieletto

1-2 Mano out Leon da zona 4

1-1 Errore al servizio Trento

1-0 Out l’attacco di Leon e già subito due difese

20.29: Lavia in campo nel ruolo di opposto. Il resto tutto confermato

20.27: Squadre pronte ad entrare in campo. Vedremo se saranno confermate le formazioni annunciate

20.24: All’andata a Perugia è mancata la continuità al servizio, che sono in parte ha creato problemi alla squadra di Lorenzetti: la chiave per gli umbri, invece, potrebbe essere proprio questa. Un Leon dei giorni migliori in battuta potrebbe mandare in tilt il gioco di una Trento che ha bisogno di una buona ricezione per costruire un attacco credibile.

20.21: L’andata ha detto che c’è più equilibrio di quanto si potesse pensare alla vigilia, che Perugia, messa sotto pressione, qualche problema lo può avere, che Leon non è al meglio fisicamente (ma in una settimana tante cose potrebbero essere cambiate) e che Michieletto e Kaziyski sono due giocatori di due generazioni differenti venuti sulla terra con la missione di giocare bene a pallavolo.

20.17: Si riparte dal 3-2 per i trentini che dunque potranno vincere con qualsiasi punteggio e accedere alla seconda finale consecutiva, mentre Perugia, in caso di vittoria 3-0 o 3-1, conquisterebbe l’accesso alla sua seconda finale di Champions dopo quella persa contro Kazan nel 2017. In caso di 3-2 per gli umbri si andrebbe al golden set.

20.13: Esattamente come un anno fa umbri e trentini si ritrovano di fronte con in palio un posto nella Super Final di Champions League. Allora a prevalere furono i trentini, poi sconfitti in finale dallo Zaksa di Grbic che quest’anno è sulla panchina di Perugia a provare a ribaltare il verdetto della scorsa stagione e anche l’esito della spettacolare gara di andata che ha visto Trento prevalere al tie break su Perugia.

20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara di ritorno della semifinale di Champions League maschile di volley tra Itas Trentino e Sir Sicoma Monini.

