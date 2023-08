LIVE Novara-Monza 2-3, gara-3 playoff volley femminile 2022 in DIRETTA: la Vero Volley si impone in rimonta e vola in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.09 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

23.07 26-24 25-21 22-25 23-25 12-15 dunque i parziali finali del match, top-scorer Ebrar Karakurt con 26 punti ma la palma di migliore in campo se la prende Magdalena Stysiak, la migliore tra le ospiti con 21 punti.

23.06 La Vero Volley Monza di Marco Gaspari completa dunque la rimonta e accede alla fine scudetto che partirà da sabato con avversario Conegliano.

12-15 LA PARALLELA DI STYSIAK! LA VERO VOLLEY MONZA E’ IN FINALE!

12-14 Bosetti cerca e trova le mani del muro annullando il primo.

11-14 Bosetti non riesce a giocare il pallone nella metà campo di Monza, tre match-point Monza.

11-13 Washington trova il mani out del muro.

10-13 Sbaglia il bagher Herbots e Rettke mette a terra il pallone.

10-12 Out l’attacco della Igor, +2 Monza, time out Lavarini.

10-11 Stysiak trova il tocco del muro.

10-10 Errore di Karakurt dai 9 metri.

10-9 Washington chiude sotto rete.

9-9 Sbaglia Monza dai 9 metri.

8-9 Orro smarca Danesi.

8-8 Attacco di Karakurt.

7-8 Sbaglia Bosetti dai 9 metri.

7-7 KARAKURT! MUROOO!!!

6-7 Errore dai 9 metri Vero.

5-7 Attacco di Stysiak.

5-6 Errore al servizio Monza.

4-6 MURO DI DANESI! +2 Monza. Time out Novara.

4-5 Attacco di Van Hecke.

4-4 Washington chiude sotto rete.

3-4 Larson con la diagonale sulle mani del muro.

3-3 Errore al servizio Monza.

2-3 Terzo punto di Stysiak nel tie-break.

2-2 Confermata la decisione degli arbitri.

2-2 Lungo il servizio di Danesi ma c’è il challenge di Gaspari.

1-2 Pallonetto di Karakurt difeso da Danesi poi Stysiak trova le mani del muro della Igor.

1-1 Pallonetto spinto di Stysiak.

1-0 La parallela di Karakurt.

22.44 Inizia il tie-break.

22.42 La Vero Volley Monza conquista dunque anche il quarto set portando gara 3 al tie-break, così come accaduto in gara 1 le ragazze di Marco Gaspari vanno sotto 2-0 al PalaIgor per poi risalire. In gara 1 era stata poi Novara a prevalere, vedremo se invece stasera saranno le lombarde ad avere la meglio.

23-25 Stysiak la mette giù, si va al tie-break!

23-24 Attacco vincente di Bosetti. Time out Monza.

22-24 La fast di Washington per annullare il primo.

21-24 Stysiak trova il mani out del muro novarese, tre set-point Vero Volley Monza.

21-23 Stysiak mette giù un pallone da posto 2.

21-22 Muro di Washington sull’attacco di Larson.

20-22 C’E’ IL TOCCO A MURO! +2 Monza nel quarto set, time out che arriva dalla panchina della Igor.

21-21 Non c’è il tocco del muro sull’attacco di Stysiak ma Gaspari chiama il challenge.

20-21 Stysiak trova l’incrocio delle righe con la diagonale da zona 4.

20-20 Pallonetto di Karakurt che arriva a quota 20 in serata.

19-20 Orro con il tocco sotto rete di seconda intenzione.

19-19 Attacco di Karakurt da posto 4, è di nuovo parità nel quarto set.

18-19 Errore al servizio Novara.

18-18 La pipe di Karakurt.

17-18 Out l’attacco a tutto braccio di Bosetti. Time out Novara.

17-17 Troppo bassa la palla di Hancock per Dalderoop che va in rete con la pipe.

17-16 Pasticcia Monza in costruzione.

16-16 La fast di Washington.

15-16 Errore al servizio Novara.

15-15 WASHINGTON! MUROOOOO!!!!!!

14-15 Attacco di Larson da posto 4 sulle mani del muro.

14-14 Sbaglia Gennari dai 9 metri.

13-14 Stysiak trova il mani out del muro, parziale di 3-0 Monza che passa a condurre.

13-13 Fast in rete di Washington.

13-12 Terzo errore per Chirichella dai 9 metri.

13-11 WASHINGTON! MUROOOOOO!!!!!

12-11 Attacco in diagonale vincente di Karakurt da posto 2.

11-11 Diagonale vincente di Daalderop, equilibrio nel quarto set.

10-11 Gennari trova il mani out di Karakurt.

10-10 Sbaglia anche Monza dai 9 metri con Rettke.

10-9 Errore al servizio Novara con Hancock.

9-9 Sbaglia Van Hecke da posto 2.

8-9 Sbaglia anche Novara dai 9 metri con Washington.

8-8 Errore al servizio Monza.

7-8 ACE di Van Hecke.

7-7 Pallonetto di Stysiak.

7-6 MURO DI VAN HECKE SU BOSETTI!

7-5 Sbaglia Danesi dai 9 metri.

6-5 Larson la mette giù sull’alzata di Orro.

6-4 Daalderop insacca il pallone nel muro di Monza da posto 4.

5-4 Pallonetto di Karakurt.

4-4 Van Hecke a segno da zona 4.

4-3 La parallela di Karakurt che trova le mani del muro.

3-3 Primo tempo di Danesi con Lavarini.

3-2 Mani fuori di Orro.

3-1 Bordata di Karakurt.

2-1 Gennari vince l’ingaggio sotto rete con Karakurt.

2-0 Gran botta di Bosetti da posto 4 in diagonale.

1-0 Muro di Hancock su Orro.

22.10 Inizia il quarto set

22.07 La Vero Volley Monza di Marco Gaspari conquista dunque il terzo set di questa gara 3 accorciando sul 2-1 e allungando il match.

22-25 Larson trova il mani fuori del muro novarese, Monza accorcia.

22-24 Bosetti annulla il primo trovando il mani out del muro.

21-24 Muro di Monza sulla pipe di Karakurt, tre set-point Monza.

21-23 Attacco di Larson da zona 4.

21-22 BOSETTI! MUROOO!!!

20-22 Altro punto di Karakurt che ora è incontenibile.

19-22 La diagonale di Van Hecke.

19-21 Ancora Karakurt.

18-21 Primo tempo di Danesi.

18-20 L’attacco di Karakurt.

17-20 Gennari ne mette giù un’altra, di nuovo +3 Vero Volley. Time out Novara.

17-19 Errore al servizio Monza.

16-19 Attacco di Gennari.

16-18 Pipe di Karakurt difesa poi chiude Chrichella.

15-18 La fast di Rettke.

15-17 Bosetti dopo la grande alzata di Hancock a evitare l’invasione.

14-17 Rettke la mette giù da posto 2, +3 Monza.

14-16 Errore al servizio Novara, la Vero Volley mantiene il +2.

14-15 La fast di Hancock per Washington.

13-15 Errore di Karakurt dai 9 metri, il terzo della partita per la turca.

13-14 Lunghissimo scambio che si chiude con il muro di Washington sul tocco di Van Hecke.

12-14 Attacco vincente di Van Hecke da posto 4.

12-13 Primo tempo di Chirichella.

11-13 MURO DI GENNARI SU KARAKURT!

11-12 Stavolta Van Hecke trova le mani di Bosetti da zona 2.

11-11 MURO DI DAALDEROP SU VAN HECKE!

10-11 Pallonetto vincente di Bosetti da posto 2.

9-11 Danesi punisce la mala-costruzione di Novara, time out di Lavarini.

9-10 ACE di Rettke, Monza avanti nel terzo set.

9-9 Van Hecke con la pipe da seconda linea.

9-8 La pipe di Karakurt.

8-8 Gennari trova il mani out del muro, parità nel secondo set ma c’è il video-check di Lavarini.

8-7 Non riesce a mantenere il pallone giocabile Karakurt.

8-6 Errore al servizio Monza.

7-6 Attacco vincente di Van Hecke.

7-5 Hancock con il tocco a rete di seconda intenzione.

6-5 Primo tempo di Danesi.

6-4 La parallela di Karakurt da posto 2.

5-4 Errore di Chirichella dai 9 metri.

5-3 Errore in ricezione Monza con Daalderop che punisce le ragazze di Gaspari.

4-3 Van Hecke non trova nè campo nè muro da posto 4.

3-3 La diagonale di Daalderop.

2-3 Pasticcia Novara in costruzione.

2-2 Karakurt trova le mani del muro con la parallela da posto 2.

1-2 KARAKURT! MUROOO!!!

0-2 La piazzata di Gennari.

0-1 Pallonetto di Van Hecke da seconda linea.

21.36 Inizia il terzo set.

21.34 La Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini conquista dunque anche il secondo set di questa gara 3 e si porta sul 2-0, per la compagine piemontese ci sono 11 punti a testa da Karakurt e Daalderop, la migliore di Monza resta Stysiak, ferma a quota 8 dal primo set.

25-21 Daalderop, come nel primo set, mette giù il pallone decisivo, 2-0 Novara.

24-21 Non c’è il tocco a muro.

24-21 Karakurt non trova le mani del muro, Lavarini chiama il video-check.

24-20 Muro di Danesi su Daalderop, annullata la prima palla set.

24-19 Daalderop trova le mani del muro, 5 set-point per la Igor Novara nel secondo set.

23-19 Sbaglia Bosetti dai 9 metri.

23-18 Daalderop la mette giù da posto 4.

22-18 KARAKURT! MURO! +4 Novara che corre a grandi passi verso il 2-0.

21-18 Stampata di Karakurt, arrivata a quota 12 in partita.

20-18 Larson trova il mani out del muro, l’americana si è caricata Monza sulle spalle in questo secondo set.

20-17 La palla è out.

20-17 Di poco out il servizio di Van Hecke, Gaspari chiama il video-check.

19-17 Pallonetto di Larson.

19-16 MURO DI RETTKE! Sul primo tempo di Chrichella dopo la free-ball concessa dalla Vero Volley.

19-15 Quarto tocco di Monza dopo il servizio di Washington, scappa via Novara, time out Gaspari.

18-15 Esce il pallone dopo il bagher di Gennari sulla pipe di Karakurt.

17-15 Larson trova il mani out del muro,

17-14 Attacco di Bosetti in diagonale.

Time out che arriva dalla panchina di Monza.

16-14 Karakurt trova le mani del muro, +2 Novara.

15-14 Washington di nuovo a bersaglio con la fast da zona 4.

14-14 Pallonetto di Van Hecke con difeso da Karakurt.

14-13 La fast di Washington, Novara rimette la testa avanti nel secondo set.

13-13 Daalderop con l’attacco in diagonale, è parità.

12-13 MURO DI WASHINGTON SU STYSIAK!

11-13 Diagonale stretta di Karakurt.

10-13 Gennari pesca il mani out del muro da posto 4.

10-12 Primo tempo di Chirichella.

9-12 Karakurt non trova le mani del muro, scappa via Monza con un parziale di 5-0, arriva un altro time out dalla panchina della Igor.

9-11 Gennari trova il mani out del muro.

9-10 Novara in difficoltà, Orro chiude a rete, time out Lavarini.

9-9 ACE di Rettke, è parità nel secondo set.

9-8 La fast di Rettke.

9-7 Altro pallonetto a due mani di Karakurt.

8-7 Errore al servizio di Hancock.

8-6 Pallonetto a bersaglio di Karakurt.

7-6 KARAKURT! MUROOO!!!

6-6 Capolavoro di Bosetti che trova l’angolo opposto con il palleggio da posto 4.

5-6 Karakurt non trova le mani del muro con l’attacco da seconda linea.

5-5 Dall’altra parte sbaglia anche Danesi.

4-5 Errore di Daalderop dai 9 metri.

4-4 Stavolta la mette giù Washington da posto 2.

3-4 Out la fast di Washington.

3-3 Sbaglia Karakurt dai 9 metri.

3-2 Pallonetto a bersaglio di Daalderop.

2-2 Di poco out il servizio di Chirichella.

2-1 Si riscatta subito Daalderop con una diagonale stretta da posto 4.

1-1 Muro di Rettke sull’attacco timido di Daalderop.

1-0 Attacco vincente di Chirichella.

21.03 Inizia il secondo set.

21.02 La Igor Gorgonzola Novara di Stefano Lavarini conquista dunque il primo set di questa gara 3. Top-scorer per le padrone di casa Karakurt e Daalderop con 5 punti a testa, la migliore di Monza è Stysiak con 8, sulla quale pesa però un errore nelle fasi decisive del parziale.

26-24 Daalderop mette giù il pallone che porta avanti Novara.

25-24 Stysiak commette il suo primo errore con la parallela larga.

24-24 La diagonale di Larson annulla la palla set.

24-23 C’è il tocco del muro anche sull’attacco di Karakurt, set-point Novara.

23-23 C’è il tocco del muro, è di nuovo parità.

22-24 Out l’attacco di Daalderop, Lavarini chiama il challenge per il tocco del muro.

22-23 Stampata di Stysiak, incontenibile in questo primo set.

22-22 MURO DI CHIRICHELLA SU LARSON!

21-22 Primo tempo di Chrichella.

20-22 La parallela di Stysiak, sono otto per la polacca classe 2000.

20-21 Lungo il muro di Monza sull’attacco di Bosetti.

19-21 Pasticcia Novara in costruzione.

19-20 Sbaglia Orro dai 9 metri.

18-20 Stysiak trova le mani del muro per il settimo punto della sua partita.

18-19 ALTRO MURO DI DANESI! Parziale di 5-0 in favore di Monza che mette la testa avanti, time out Igor.

18-18 Attacco vincente di Gennari da posto 4. E’ parità nel primo set.

18-17 DANESI! MURO! Break di Monza che torna a -1 in un amen.

18-16 Scappa via il bagher di D’Odorico sul servizio di Orro.

18-15 Primo tempo veloce di Danesi.

18-14 Bosetti trova il suo primo punto del match, +4 Novara, time out Gaspari.

17-14 Karakurt trova il mani-out del muro.

16-14 La pipe di Stysiak da seconda linea.

16-13 WASHINGTON! Muro su Rettke.

15-13 La fast di Washington.

14-13 Invasione di Chirichella.

14-12 Attacco vincente di Daalderop.

13-12 Stysiak continua a martellare.

13-11 Karakurt trova il mani out del muro da zona 2.

12-11 Primo tempo di Chrichella.

11-11 La parallela di Stysiak, time out Lavarini.

11-10 Attacco forzato di Karakurt che termina largo.

11-9 Errore della Igor dai 9 metri.

11-8 La fast di Chirichella, primo punto per la capitana di Novara.

10-8 Stysiak trova le mani di Daalderop con l’attacco da posto 4.

10-7 Hancock chiude a rete sul palleggio di Gennari.

9-7 Muro di Danesi sulla pipe di Karakurt da seconda linea.

9-6 Attacco vincente di Stysiak.

9-5 Hancock trova il punto con il tocco a rete di seconda intenzione.

8-5 Errore di Karakurt dai 9 metri.

8-4 La diagonale stretta di Daalderop.

7-4 Attacco di Larson da posto 4.

7-3 Momento di difficoltà in casa Monza con Gaspari che ferma il parziale di 5-0 in favore di Novara con il primo time out del match.

6-3 Ancora Karakurt, stavolta con il pallonetto.

5-3 Karakurt trova il mani-fuori del muro.

4-3 WASHINGTON! MURO!

3-3 Daalderop mette giù un pallone da zona 4.

2-3 ACE di Stysiak.

2-2 Bosetti manda lungo il servizio.

2-1 Larson non trova le mani del muro.

1-1 Attacco vincente di Stysiak da posto 2.

1-0 Primo tempo in rete di Danesi, il primo punto della partita è della Igor.

SI COMINCIA!

20.25 Cinque minuti al primo pallone di gara 3, in corso la presentazione delle squadre al PalaIgor Gorgonzola di Novara.

20.20 Così invece il tecnico della Vero Volley Monza Marco Gaspari: “La cornice dell’Arena è stata emozionante per tutti noi, una spinta importante che ha permesso alle ragazze di portare a casa un successo fondamentale. Obiettivo di Gara 3? Pensare un punto alla volta, perché è una partita nuova. Nessun rimpianto quindi per Gara 1 e nessun pensiero al risultato di Gara 2. Si riparte daccapo, visto che giocheremo un nuovo match. Se dopo Gara 1 dovevamo migliorare in battuta e ricezione, così non dobbiamo rilassarci dopo Gara 2. È una partita secca, chi vince va in Finale: dobbiamo pensare solo a fare bene le nostre cose, mettendo la stessa qualità vista dell’ultimo confronto, consapevoli che di fronte troveremo una formazione molto forte”.

20.15 Queste le parole pre-gara di Enrico Marchioni, direttore generale della Igor Gorgonzola Novara: “Sapevamo che sarebbe stata una serie equilibrata e con l’eccezione di un paio di set, finora lo è stata in tutto e per tutto. Abbiamo il vantaggio di giocare in casa, davanti ai nostri tifosi, ma sappiamo che servirà soprattutto una grande prestazione, all’insegna della lucidità e della pazienza. Ci saranno momenti a noi favorevoli e dovremo sfruttarli, altri meno favorevoli e dovremo avere la capacità di rimanere in partita. La differenza la faranno i dettagli e dovremo essere bravi a portare dalla nostra parte gli episodi decisivi, come è successo in Gara 1”.

20.10 La Igor Gorgonzola Novara, giunta seconda al termine della regular season, avrà dunque il vantaggio di giocare questa gara 3 in casa che metterà in palio un posto per giocarsi lo Scudetto con l’Imoco Conegliano.

20.05 L’ingresso in campo della Vero Volley Monza:

20.00 Buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Monza, gara 3 delle semifinali scudetto della Serie A 2021-2022 di volley femminile.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Monza, gara 3 delle semifinali scudetto della Serie A 2021-2022 di volley femminile. Al PalaIgor Gorgonzola di Novara si decide chi tra le padrone di casa di Stefano Lavarini e la compagine lombarda di Marco Gaspari sfiderà Conegliano in semifinale.

E’ stata una serie di semifinale aperta e combattuta come ci si poteva aspettare quella tra Novara e Monza che si chiuderà dunque all’ultima sfida disponibile, una gara 3 che la compagine piemontese avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche per via del miglior posizionamento di classifica durante la regular season, il secondo dietro a Conegliano, con la Vero Volley Monza che è giunta invece terza.

Dopo il tiratissimo 3-2 in favore della Igor Gorgonzola Novara in gara 1, con Monza a rimontare dal 2-0 al 2-2 per poi cedere al tie-break, le ragazze di Marco Gaspari si sono prontamente riscattate in gara 2, andata in scena domenica sera all’Arena di Monza e conclusasi con un perentorio 3-0 in favore di Alessia Orro e compagne. Chi vince affronterà nella finale per il titolo Conegliano che ha liquidato con un 2-0 Scandicci nell’altra serie di semifinale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Igor Gorgonzola Novara-Vero Volley Monza, gara 3 della serie di semifinale playoff della Serie A 2021-2022 di volley femminile. Si inizierà alle 20.30 al PalaIgor di Novara. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: Tiziano Ballabio / LivePhotoSport