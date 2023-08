LIVE Motocross MX2, GP Trentino 2022 in DIRETTA: vince il Gran Premio Tom Vialle, Guadagnini quarto in gara 2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16.55 Tom Vialle conquista la vetta del mondiale superando un Geerts non perfetto in questo GP Italiano.

16.50 Ecco l’ordine di arrivo di gara 2:

Vince Tom Vialle, secondo de Wlf, terzo Benistant, quarto Guadagnini, quinto Horgmo, sesto Elzinga, settimo Haarup, ottavo Gifting, nono Rubini, decimo Laengenfelder.

-1 Tom Vialle viaggia verso la vittoria.

-2 Guadagnini non sembra poter prendere il terzo posto di Benistant, la lotta è con Horgmo per la conferma del quarto posto.

3 Giri alla fine, Vialle nonostante un errore conferma l’enorme vantaggio di 3 secondi su de Wolf.

Ad un minuto dalla fine del tempo questi i primi dieci: 1 Vialle, 2 de wolf, 3 Benistant, 4 Guadagnini, 5 Horgmo, 6 Elzinga, 7 Haarup, 8 Gifting, 9 Rubini, 10 Laengenfelder.

01.00 Guadagnini stampa il giro veloce con 1:49.404.

02.00 Guadagnati due secondi da Guadagnini, può tentare l’assalto finale al podio.

03.00 Sono sei i secondi di distacco dal terzo posto occupato da Benistant per Guadagnini.

04.00 Ma Guadagnini deve ora guardarsi dall’attacco di Horgmo che sta girando fortissimo.

05.00 Cade Elzinga, Guadagnini è ora quarto!!!!

06.00 Elzinga si difende dall’attacco di Guadagnini all’interno.

07.00 Intanto si infiamma la lotta per il settimo posto tra Gifting e Rubini.

08.00 Un solo secondo ora, Guadagnini punta senza paura Elzinga.

09.00 Sono solo due ora i secondi di distacco tra Guadagnini e Elzinga, può puntare al quarto posto concretamente.

10.00 1 Vialle, 2 de Wolf, 3 Benistant, 4 Elzinga, 5 Guadagnini, 6 Horgmo, 7 Laengenfelder, 8 Gifting, 9 Rubini, 10 Haarup. Questa la top 10 fino a questo momento.

11.00 Tom Vialle intanto sembra fare uno sport diverso, due i secondi di distacco da de Wolf.

12.00 Tre secondi di distacco di Guadagnini da Elzinga, giri veloci in rapida successione per l’italiano.

13.00 Ritiro per Adamo.

14.00 Sono quatto ora i secondi di distacco di Guadagnini da Elzinga.

15.00 Haarup trova il sorpasso su Sydow, decimo posto per il danese.

16.00 Il distacco da Elzinga è di 5 secondi, ma Guadagnini gira in 1:50.807, tre decimi più veloce dell’olandese.

17.00 GUADAGNINI, SCATENATO, quinto posto superato Sydow, ora punta Elzinga.

18.00 Cade Geerts che ora si trova ventottesimo.

19.00 Guadagnini è ad un solo secondo dal gruppetto composto da Benistant, Elzinga e Sydow per la lotta al terzo posto.

20.00 Guadagnini!!!!!!! supera anche Laengenfelder, sesto posto.

21.00 Vialle e de Wolf hanno creato un vantaggio di oltre tre secondi dal gruppetto degli inseguitori.

22.00 Guadagnini scatenato, supera con un bellissimo sorpasso Gifting. Ottavo posto per l’italiano.

23.00 Anche Geerts cade, ma si riprende subito persa solo una posizione. È quinto.

24.00 Cade Adamo, trentunesima posizione per il siciliano.

25.00 Haarup dopo una bella prima gara, si trova solo dodicesimo.

26.00 Guadagnini punta Gifting per l’ottava posizione, solo 8 decimi tra i due.

27.00 Adamo si trova nella diciannovesima posizione.

28.00 1 Tom Vialle, 2 de Wolf, 3 Benistant, 4 Geerts, 5 Elzinga, 6 Sydow, 7 Laengenfelder, 8 Gifting, 9 Guadagnini, 10 Horgmo. Questi i primi dieci.

29.00 Tom Vialle è subito in testa. Male Adamo molto indietro, Guadagnini è decimo.

16.10 PARTE GARA 2

16.05 I piloti cominciano la procedura per gara 2.

16.00 Guadagnini se vuole puntare alle top posizioni, deve necessariamente partire forte senza errori.

15.55 Adamo vicino al podio in gara 1 con il quarto posto, punta assolutamente alla top 3 in gara 2.

15.50 Gara 1 è stata praticamente dominata dal solito Tom Vialle, nonostante il giovane danese Haarup non abbia mai mollato un centimetro.

15.45 Buon pomeriggio e ben ritrovati per gara 2 del MX2.

14.00 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.15 per gara 2!

13.55 Questo l’ordine di arrivo:

Vince gara 1 Tom Vialle, secondo Haarup, terzo Geerts, quarto Adamo, quinto Benistant, sesto de Wolf, settimo Guadagnini, ottavo Laengenfedler, nono Rubini, decimo Gifting.

Ultimo giro!!!

-1 Guadagnini supera Laengenfelder, settimo posto per l’italiano.

-2 Haarup prova il tutto per tutto contro Tom Vialle.

Mancano tre giri alla fine!

0.12 Jago Geerts guadagna il terzo posto con un sorpasso all’interno.

Ultimo minuto del tempo regolamentare!!!

1.00 Che spettacolo la battaglia tra Adamo e Geerts, resiste il siciliano.

2.00 de Wolf supera in modo spettacolare Laengenfelder, sesta posizione per l’olandese.

3.00 Il belga Geerts sfida Andrea Adamo, solo 4 i decimi di distacco.

4.00 Haarup a sei decimi da Tom Vialle, ci vuole provare nel finale il danese.

5.00 Bonaccorsi 18, Lata 24 e Lugana 28 la posizione degli altri italiani.

6.00 Geerts ora si trova ad un secondo e tre decimi da Andrea Adamo per la terza posizione.

7.00 Haarup a soli 7 decimi dal leader Tom Vialle, ma il francese gira in maniera devastante.

8.00 l’olandese de Wolf attacca Laengenfelder per il sesto posto.

9.00 1 Vialle, 2 Haarup, 3 Adamo, 4 Geerts, 5 Benistant, 6 Laengenfelder, 7 de Wolf, 8 Guadagnini, 9 Rubini, 10 Gifting. Questi i primi dieci.

10.00 Guadagnini ora si trova ad un secondo di distacco di de Wolf, lotta per la settima posizione.

11.00 Tom Vialle stampa 1.48.863 giro veloce per il francese.

12.00 Haarup si trova a solo 9 decimi da Tom Vialle!!!

13.00 Geerts segue a due secondi Andrea Adamo per il posto.

14.00 Guadagnini ottavo, si trova a due secondi da de Wolf.

15.00 Ora Adamo deve difendersi, il distacco con la coppia di testa è di oltre 7 secondi.

16.00 CADE Gifting, sale Adamo terzo, Geerts quarto.

17.00 1 Vialle, 2 Haarup, 3 Gifting, 4 Adamo, 5 Geerts, 6 Benistant, 7 Laengenfelder, 8 de Wolf, 9 Guadagnini, 10 Elzinga. Questi i primi dieci.

18.00 Anche il belga, Jago Geerts supera Benistant per il quinto posto.

19.00 Guadagnini supera Elzinga, nono posto per l’italiano.

20.00 ANDREA ADAMO sale in quarta posizione, superato Benistant.

21.00 Adamo è ad un solo decimo dalla Yamaha di Benistant.

22.00 Giro veloce per Tom Vialle 1.49:956 che tiene ad un secondo e mezzo il danese Haarup.

23.00 Adamo si trova a soli 3 decimi di distacco da Benistant, Geerts si trova ad un secondo da Adamo.

24.00 GUADAGNINI sale di due posizioni in decima con due sorpassi in rapida successione.

25.00 Adamo si trova dietro Benistant, lotta furiosa per il quarto posto.

26.00 Tom Vialle e Haarup sembrano cominciare a creare un varco con il resto del gruppo.

27.00 Il fenomeno belga, Geerts è in sesta posizione.

28.00 Guadagnini è dodicesimo, Adamo molto bene con una partenza fulminea.

29.00 Tom Vialle si prende subito la prima posizione, dietro Haaruup e terzo Gifting, quarto Benistant e quinto Adamo!

INIZIA GARA 1!

13.10 Comincia la procedura di gara 1.

13.05 Mancano solo dieci minuti all’inizio di Gara 1.

13.00 Tipo di terreno: Hard Pack

12.55 Lunghezza circuito: 1570 m

12.50 Thibault Benistant dopo la qualifica: “Piano piano comincio a sentirmi sempre meglio. Non ho ancora molte ore sulla moto, ma la giornata è iniziata bene con la prima posizione nelle prove cronometrate, quindi la fiducia ha iniziato a tornare. In gara sono partito bene, sono passato direttamente e ho gestito bene la gara. Sono abbastanza felice e non vedo l’ora che arrivi domani”.

12.45 MX2 – Gara di qualificazione – Classifica Top 10: 1. Thibault Benistant (FRA, Yamaha), 23:49.571; 2. Kay de Wolf (NED, Husqvarna), +0:04.099; 3. Simon Längenfelder (GER, GASGAS), +0:06.457; 4. Tom Vialle (FRA, KTM), +0:09.668; 5. Kevin Horgmo (NOR, Kawasaki), +0:10.863; 6. Isak Gifting (SWE, KTM), +0:11.517; 7. Mikkel Haarup (DEN, Kawasaki), +0:12.861; 8. Rick Elzinga (NED, Yamaha), +0:16.479; 9. Stefano Rubini (FRA, Honda), +0:16.847; 10. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), +0:25.833;

12.40 Benistant ha vinto la gara di qualificazione MX2 con 4.099 secondi su de Wolf secondo e Längenfelder terzo.

12.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara1 di Mx2 che scatterà alle 13.15.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Trentino 2022, valido come quinto appuntamento stagionale (il secondo sul suolo italiano dopo Mantova) del Mondiale Motocross. Si gareggia al Crossodromo Ciclamino di Pietramurata, che per l’occasione presenta un layout leggermente modificato rispetto alle ultime stagioni.

In MX2 il pubblico italiano presente ad Arco di Trento proverà a spingere Mattia Guadagnini e Andrea Adamo verso un risultato di prestigio, anche se la concorrenza è davvero di altissimo livello e non è semplice emergere in questo contesto.

I grandi favoriti restano il leader iridato Jago Geerts con la Yamaha ed il fuoriclasse francese Tom Vialle con la KTM, mentre la rosa dei candidati al podio comprende i vari Mikkel Haarup, Kay de Wolf, Thibault Benistant, Kevin Horgmo e Simon Laengenfelder.

Si comincia alle ore 13.15 con la partenza di gara-1, mentre la seconda manche della MX2 scatterà alle ore 16.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dello spettacolo del Mondiale Motocross a Pietramurata: buon divertimento!

