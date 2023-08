Motocross MXGP e MX2, orari fine settimana GP Trentino: programma Pietramurata, canali tv, streaming

Domani, sabato 9, e domenica 10 aprile il Mondiale motocross vedrà andare in scena la quinta tappa della stagione 2022: in programma a Pietramurata c’è il GP del Trentino, sia per la MXGP che per la MX2. Sabato 9 sono previste le prove libere e le qualifying race, domenica 10 warm-up e gare.

In MXGP guida la classifica Tim Gajser, in MX2 è primo Jago Geerts. Sarà possibile guardare il GP del Trentino in diretta tv su Eurosport 2, in diretta streaming su mxgp-tv.com, Eurosport Player e RaiSportWeb 1, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle gare del GPdel Trentino, sia per la MXGP che per la MX2.

PROGRAMMA GP TRENTINO 2022 MOTOCROSS

Sabato 9 aprile

10:50 MX2, prove libere

11:20 MXGP, prove libere

13:25 MX2, prove libere

14:00 MXGP, prove libere

16:25 MX2, qualifying race – mxgp-tv.com

17:10 MXGP qualifying race – mxgp-tv.com

Domenica 10 aprile

10:25 MX2, warm-up

10:45 MXGP, warm-up

13:15 MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2, Eurosport Player

14:15 MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, RaiSportWeb 1, Eurosport 2, Eurosport Player

16:10 MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2, Eurosport Player

17:10 MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, RaiSportWeb 1, Eurosport 2, Eurosport Player

Diretta live testuale delle quattro gare su OA Sport

Foto: Pier Colombo