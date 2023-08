LIVE Italia-Inghilterra 0-74 rugby femminile, Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: sconfitta pesante per le azzurre, inglesi dominanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18:00 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

17:57 Il vero torneo per le azzurre inizierà domenica prossima contro l’Irlanda, l’obiettivo resta sempre quello di salire sul podio e l’Italia ha tutto il potenziale per farlo.

17:55 Difficile commentare una sconfitta così netta, le inglesi hanno obiettivamente mostrato un livello di gioco non alla nostra portata. L’Italia non ha neppure giocato male, ma la pressione dell’Inghilterra è stata costante dal primo all’ultimo minuto, di fatto le ragazze di Di Giandomenico hanno passato 80′ in difesa, senza nessuna vera e propria occasione di meta.

80′ Thompson conclude in bellezza per l’Inghilterra, Rowland non trasforma.

78′ Ultimi minuti particolarmente difficili con l’inferiorità numerica, le azzurre sono vistosamente stanche.

76′ Rowland continua a trasformare.

75′ Seconda meta del match per McKenna.

73′ Tonuesi lascia il campo a D’Inca.

71′ Cartellino giallo per Rigoni, l’Italia finirà questa partita in inferiorità numerica.

70′ Rowland trasforma nuovamente.

69′ Va a meta anche Scarrat, pomeriggio veramente difficile per l’Italia.

67′ Rimessa laterale inglese.

65′ Rowland trasforma.

64′ Sing sfrutta una buona occasione e va a meta.

63′ Purtroppo nuova palla persa, si resta nei 22 azzurri.

62′ Entra Barro al suo posto.

62′ Qualche problema fisico per Gaia Maris.

60′ Mischia ordinata.

60′ Purtroppo perdiamo palla, ma l’atteggiamento è quello giusto.

58′ Finalmente proviamo a sfondare in attacco.

57′ Perdiamo un’altra touche.

56′ Fallo inglese, menomale perchè le nostre avversarie si trovavano a 5 metri dalla nostra linea di meta.

54′ Rowland trasforma questa volta.

53′ Bern entra, tocca palla e va a meta.

52′ L’Inghilterra cambia l’intera prima linea.

50 Fleetwood va a meta, Rowland non trasforma.

48′ L’inglese continua a giocare nonostante una vistosa fasciatura al ginocchio.

47′ Cleall resta a terra, staff medico in campo.

45′ Rowland manda le inglese in rimessa laterale.

43′ Rowland non trasforma.

42′ Subito meta per l’Inghilterra con Thompson, Ostuni Minuzzi non può nulla.

41′ SI RIPARTE!

16:58 Le formazioni stanno rifacendo il proprio ingresso in campo.

16:50 Primi 40′ di gioco veramente complessi per le azzurre, che non hanno commesso troppi errori e che hanno comunque mostrato un buon atteggiamento. Semplicemente le inglesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e quando si è costretti sempre e solo a difendere è normale subire delle mete. L’obiettivo nel secondo tempo per le ragazze di Di Giandomenico deve essere quello di crearsi qualche occasione offensiva in più, cercando di limitare i danni e se possibile accorciando un po’ il divario

41′ Finisce qui il primo tempo.

40′ Troppo frettolosa Madia, che decide di andare al piede dopo un’ottima azione offensiva.

38′ Mischia ordinata.

35′ Quinta meta inglese, Harrison trasforma nuovamente. Le azzurre ci stanno provando in difesa, ma le inglesi stanno mettendo una pressione folle.

32′ Perdiamo un altra rimessa laterale.

30′ Punto di bonus offensivo per le inglesi.

28′ Va a meta anche Brown, Harrison trasforma questa volta.

26′ Tenuto inglese, l’Italia recupera un pallone.

24′ Crolla la prima linea di mischia azzurra.

23′ Non trasforma nuovamente Harrison.

22′ Non riesce l’Italia a fermare il raggruppamento inglese, terza meta per l’Inghilterra con Matthews.

20′ L’Inghilterra spinge meglio in mischia, la palla va alle nostre avversarie.

19′ Rimessa laterale inglese, nuova situazione pericolosa.

18′ Mischia ordinata.

16′ Meta per Rowland, non trasforma con Harrison.

14′ Rimessa laterale azzurra.

13′ Le azzurre si stanno difendendo come possono, ma le inglesi stanno veramente facendo sfracelli in attacco.

11′ Seconda mischia ordinata.

9′ Ancora una grande ripartenza inglese, che pressione in attacco.

8′ Perdiamo una grande occasione, le inglese ci rubano palla in touche.

7′ Fuorigioco inglese.

6′ Harrison trasforma.

5′ Inghilterra subito a meta con McKenna.

4′ Rimessa laterale inglese.

3′ Prima mischia ordinata del match.

2′ Subito una grande pressione inglese in difesa, azzurre costrette a calciare.

1′ SI INIZIA!

15:57 Adesso tocca all’Inno di Mameli!

15:55 E’ il momento dell’inno inglese.

15:52 Le formazioni stanno facendo il proprio ingresso in campo!

15:49 Nel match inaugurale l’Italia si è arresa 39-6 contro la Francia, in un match in cui si è comunque visto del buono, l’Inghilterra ha invece avuto la meglio per 57-5 contro la Scozia.

15:46 L’Inghilterra risponde con: 15 Ellie Kildunne; 14 Lydia Thompson, 13 Holly Aitchison, 12 Helena Rowland, 11 Sarah McKenna; 10 Zoe Harrison, 9 Natasha Hunt; 8 Poppy Cleall (Cap.), 7 Sadia Kabeya, 6 Alex Matthews; 5 Abbie Ward, 4 Rosie Galligan; 3 Shaunagh Brown, 2 Lark Davies, 1 Vickii Cornborough.

15:43 Questa la formazione delle azzurre: Vittoria Ostuni Minuzzi (10 caps), Aura Muzzo (21 caps), Michela Sillari (64 caps), Beatrice Rigoni (50 caps) , Maria Magatti (39 caps) , Veronica Madia (26 caps) , Sofia Stefan (63 caps) , Elisa Giordano (C) (50 caps) , Isabella Locatelli (29 caps) , Francesca Sberna (7 caps) , Giordana Duca (25 caps) , Sara Tounesi (19 caps) , Lucia Gai (77 caps), Melissa Bettoni (65 caps) e Gaia Maris (7 caps).

15:40 Le azzurre, di fronte al pubblico casalingo di Parma, vanno a caccia di una vera e propria impresa contro l’Inghilterra, unica squadra del Sei Nazioni che l’Italia non ha mai sconfitto.

15:37 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per il secondo turno del Sei Nazioni di rugby femminile 2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra, match valido per il secondo turno del Sei Nazioni di rugby femminile 2022. Dopo un debutto difficile, le ragazze di Di Giandomenico si trovano di nuovo di fronte ad una sfida sulla carta fuori portata, l’Inghilterra è una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo, se non la favorita principale.

Le azzurre, davanti al pubblico casalingo di Parma, vanno a caccia di una vera e propria impresa: l’Inghilterra è l’unica squadra del Sei Nazioni che l’Italia non ha mai sconfitto. Nel match inaugurale di questo Sei Nazioni 2022 l’Italia si è arresa 39-6 contro la Francia, in un match in cui si è comunque visto del buono, l’Inghilterra ha avuto la meglio per 57-5 contro la Scozia. Queste le azzurre scelte da coach Di Giandomenico per questa partita: Vittoria Ostuni Minuzzi (10 caps), Aura Muzzo (21 caps), Michela Sillari (64 caps), Beatrice Rigoni (50 caps) , Maria Magatti (39 caps) , Veronica Madia (26 caps) , Sofia Stefan (63 caps) , Elisa Giordano (C) (50 caps) , Isabella Locatelli (29 caps) , Francesca Sberna (7 caps) , Giordana Duca (25 caps) , Sara Tounesi (19 caps) , Lucia Gai (77 caps), Melissa Bettoni (65 caps) e Gaia Maris (7 caps). I favori del pronostico saranno tutti dalla parte delle nostre avversarie, ma l’Italia ha comunque il dovere di provarci davanti al pubblico di casa, si parla pur sempre di una formazione che ha come obiettivo finale quello di salire sul podio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra a Grenoble, match valido per il secondo turno del Sei Nazioni di rugby femminile 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, meta dopo meta, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Tarpini