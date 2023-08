LIVE Giro di Sicilia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Damiano Caruso precede Nibali e firma la doppietta siciliana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.30 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, appuntamento a domani per la terza tappa di questo Giro di Sicilia 2022! Grazie per essere stati con noi!

15.29 CLASSIFICA GENERALE (PRIME DIECI POSIZIONI)

15.29 Questa la top10 definitiva di oggi:

Damiano Caruso Vincenzo Nibali Domenico Pozzovivo Kenny Elissonde Alessandro Fedeli Vincenzo Albanese Nicola Conci Filippo Fiorelli Jefferson Cepeda Edgar Pinzon

15.26 Caruso prende anche la maglia di leader. Bellissima la lotta finale tra i tre esperti scalatori azzurri.

15.25 Caruso firma quindi la seconda vittoria in due tappe della Nazionale Italiana. La squadra azzurra oggi è stata semplicemente perfetta, lavorando lungo tutto il percorso ed arrivando sullo strappo finale ancora con tanti uomini.

15.24 Spettacolare finale con tutti gli uomini più forti che si sono dati battaglia in volata. Caruso è partito lungo ed ha resistito al rientro di Nibali e Pozzovivo che hanno firmato il podio tutto italiano.

15.23 VINCE DAMIANO CARUSO!

15.22 Rientra anche Domenico Pozzovivo!

15.22 Allungano in 5, ci sono Nibali, Conci e Kenny Elissonde!

15.22 Inizia lo strappo duro! Caruso nelle prime posizioni!

15.21 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM!

15.21 Davanti sempre gli uomini della Nazionale, seguiti da Astana e Eolo Kometa.

15.20 2 km al traguardo, tratto in piano prima di arrivare all’ultimo duro chilometro.

15.18 Superato ora lo striscione dei 3 km al traguardo. Si deciderà tutto sulla rampa finale.

15.17 Ripreso in questo momento Cristian Rico. Continua il lavoro della Nazionale Italiana.

15.16 Alessandro Verre della Nazionale Italiana sta facendo un’andatura molto forte, abbassando il vantaggio di Rico a 7″. Il colombiano verrà ripreso a breve.

15.15 5 km al traguardo! Rico ha 12″ sul gruppo tirato sempre dalla Nazionale Italiana.

15.14 La strada inizia a salire verso Caltanissetta e qualcuno in gruppo inizia a staccarsi.

15.13 Coinvolti tanti uomini, compresi Davide de Cassan del Team Friuli e Welay Behre della EF. Pozzovivo non è andato in terra, ma ha dovuto rallentare.

15.13 Caduta in gruppo!

15.12 Si tratta di Cristian Rico, ha preso qualche metro, ma il gruppo lo tiene controllato.

15.11 Ripresi immediatamente i tre attaccanti, ci prova ora un uomo della Colombia Tierra de Atletas.

15.09 Finisce qui l’avventura di Stefano Gandin, a 7 km dal traguardo. Si muovono tre uomini in testa al gruppo.

15.08 Si fa vedere in testa al gruppo anche l’Intermarché Wanty Gobert Materiaux che inizia a spingere con grande ritmo.

15.07 Ultimi 10 km! Gandin mantiene 20″ di vantaggio.

15.05 Finita la discesa, inizia ora un breve tratto di pianura che porterà allo strappo verso il traguardo.

15.04 Parlano fra di loro in gruppo Vincenzo Nibali e Jacopo Mosca, vecchi compagni di squadra alla Trek-Segafredo.

15.01 Ora c’è tutta la Nazionale Italiana in testa al gruppo. Il battistrada ha ancora 25″ di vantaggio.

15.00 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae il leader solitario Gandin con la sua maglia verde pistacchio:

???? Davanti è rimasto solo Stefano Gandin e pare non abbia intenzione di mollare ???? https://t.co/CaboIjggha ???? Stefano Gandin is leading solo and seems to have no intention of giving up ???? https://t.co/TsZkAiJQza#ilGirodiSicilia pic.twitter.com/Xei2oknoOe — Il Giro di Sicilia (@ilgirodisicilia) April 13, 2022

14.58 Quasi terminata la discesa, seguirà poi un breve tratto in piano prima dello strappo finale verso il traguardo di Caltanissetta.

14.56 Continua a spingere in questo tratto di leggera discesa Gandin con la sua maglia verde pistacchio di leader della classifica dei GPM.

14.54 20 km al traguardo, il gruppo per ora non sta forzando per andare a riprendere Stefano Gandin che sale a 23″ di vantaggio.

14.53 Stanno rientrando in gruppo tanti dei corridori che si erano staccati sulla salita verso Enna.

14.50 25 km al traguardo, il gruppo è sempre a 15” dal leader solitario Gandin. Tirano sempre EoloKometa e Nazionale Italiana.

14.47 I corridori si trovano su un breve tratto in piano, ma tra poco si tornerà a scendere.

14.46 Si rialza Mancipe, rimane da solo Gandin in testa con il gruppo che, tirato dalla EoloKometa, rimane a 10″.

14.44 Abbiamo superato le 3 ore di gara, mancano 31 km al traguardo.

14.43 Il gruppo ha scollinato con appena 15″ di distacco, riportandosi su tutti gli altri fuggitivi. Inizia la discesa anche per il plotone.

14.42 Obiettivo raggiunto per Gandin che allunga su Mancipe e passa per primo al GPM di Enna. Inizia la lunga discesa.

14.40 L’obiettivo di Stefano Gandin è certamente quello di arrivare al GPM nel gruppo di testa, in modo da aumentare il suo bottino nella speciale classifica, di cui è già leader.

14.39 Lo insegue Gandin, che riesce a riportarsi sulle sue ruote. Si forma quindi una coppia in testa quando manca circa 1km allo scollinamento.

14.37 Tenta l’allungo il colombiano Mancipe.

14.37 Mentre Kadota viene ripreso dal gruppo, i sette fuggitivi rimasti hanno solo 30″ di vantaggio.

14.36 Anche Matteo Moschetti deve cedere nel tratto con le pendenze più dure.

14.34 Tra i fuggitivi perde subito le ruote Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team).

14.34 Dopo aver lavorato per molti km, si stacca il leader della corsa Malucelli. Inizia il forcing della Eolo Kometa.

14.33 Ci siamo, iniziano le dure pendenze del GPM di Enna.

14.31 Continua a scendere inesorabilmente il vantaggio dei fuggitivi. Il gruppo è ora a 1’30”.

14.29 Un chilometro alle rampe del GPM di Enna!

14.27 Problema meccanico per Riccardo Ciuccarelli (Biesse-Carrare), necessario un cambio bici.

14.24 In testa al plotone è sempre la squadra della Nazionale di Bennati a dettare l’andatura.

14.21 45 km all’arrivo, il vantaggio dei battistrada è pari a 2’55”.

14.18 Fase poco emozionante della corsa, ma a breve comincerà la salita verso il GPM di Enna: lì capiremo quale piega prenderà la tappa odierna.

14.15 Questi i fuggitivi: Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Giulio Masotto e Stefano Gandin (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) e Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior).

14.12 50 km all’arrivo, i nove battistrada amministrano 3’10” sul plotone.

14.09 Continua il grande lavoro del leader della generale Matteo Malucelli (Italia) in testa al gruppo.

14.06 Ecco il cartello dei 55 km all’arrivo.

14.03 Mancano 20 km esatti allo scollinamento sul GPM di Enna, unica cima della frazione che assegna punti per la maglia verde-pistacchio.

14.00 Addirittura 3’38” il vantaggio dei nove avventurieri, salgono le chances della fuga!

13.57 Dopo una grande accelerata il plotone si rialza ed il margine dei fuggitivi sfonda nuovamente i 3′.

13.54 Si ritira anche Jhonatan Stiven Chaves (D’Amico-Tools).

13.51 Forcing del gruppo che accorcia ulteriormente le distanze: 2’25” il gap dalla testa della corsa.

13.48 Ricordiamo che stamani non è partito Daniel Savini (MG.K Vis Colors for Peace VPM).

13.45 Questi i nomi dei nove attaccanti: Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Giulio Masotto e Stefano Gandin (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) e Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior).

13.42 Dopo due ore di corsa la media si attesta sui 42 km/h.

13.39 Il plotone rosicchia qualcosa in salita, divario che scende a 2’55”.

13.36 Diamo notizia del ritiro di Davide Finatti (Giotti Victoria-Savini Due).

13.33 Superata la metà gara. Segnalata una caduta in gruppo, coinvolti due corridori di casa Astana Qazaqstan: sono Juan Carlos Lopez e il figlio d’arte Alexandre Vinokourov.

13.30 Nel breve tratto di discesa appena concluso la fuga ha ampliato il vantaggio (3’25”). La strada ora torna a salire.

13.27 Questi i passaggi allo sprint intermedio di Mazzarino:

1 Cristian Rocchetta 5 pt. e 3” di abbuono

2 Alessandro Iacchi 3 pt. e 2” di abbuono

3 Andres Libardo Mancipe Puin 2 pt. e 1” di abbuono

4 Federico Burchio 1 pt.

13.24 Distacco del plotone stabile sui 3’10”, 75 km allo striscione del traguardo.

13.21 Ricordiamo chi sono i battistrada: Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Giulio Masotto e Stefano Gandin (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) e Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior).

13.18 Sulla corsa continua a splendere il sole e la temperatura si aggira intorno ai 15°. Condizioni perfette per pedalare!

13.15 Il fuggitivo più giovane è il colombiano classe 2002 Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas).

13.12 Lo statunitense Stephen Bassett è l’unico atleta tra i nove avventurieri ad aver già vinto una tappa da professionista (al Tour of Hokkaido), tutti gli altri sono a caccia della prima affermazione in carriera.

13.09 Non è da sottovalutare questa azione dei nove battistrada: il percorso si adatta alle fughe, qualcuno può pensare di arrivare sino all’arrivo. Tutti gli attaccanti distano 10” esatti da Malucelli in classifica, eccezion fatta per Gandin (+2’12”) e Masotto (+2’01”).

13.06 Fra 3 km i fuggitivi incontreranno lo sprint intermedio di Mazzarino, posto dopo un tratto di salita non del tutto semplice.

13.03 Percorsi 62 km, ne mancano 90 esatti al traguardo.

13.00 Sale a 3’07” il vantaggio dei fuggitivi. Tra i nove davanti c’è anche Stefano Gandin. Il corridore del Team Corratec era in fuga anche ieri ed è l’attuale leader della classifica dei GPM.

12.56 Dopo 58 km in testa ci sono dunque Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Giulio Masotto e Stefano Gandin (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) e Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior). I nove battistrada hanno ora 2’40” sul gruppo.

12.52 Ora si mette a tirare in testa al gruppo addirittura Matteo Malucelli (Italia), l’attuale leader della classifica generale.

12.48 Tra meno di 15 km ci sarà il traguardo volante di Mazzarino, l’unico sprint intermedio di giornata.

12.46 Sale a 2’30” il vantaggio dei nove corridori al comando.

12.44 È di 43,9 km/h la media dopo la prima ora di corsa.

12.40 Ecco dunque i nomi dei corridori che compongono la fuga di giornata: Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Giulio Masotto e Stefano Gandin (Team Corratec), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) e Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior).

12.38 Gandin e Masotto rientrano sui battistrada. Sono ora in 9 davanti. Gruppo a 1’03”.

12.35 Il gruppo rallenta e la fuga prende finalmente il “largo”. I 7 di testa hanno ora 1′ di vantaggio sul plotone principale e 18” sugli immediati inseguitori. Nel frattempo la strada ha iniziato a salire. Da qui in poi non ci saranno praticamente più tratti pianeggianti.

12.33 Insieme a Giulio Masotto (Team Corratec) c’è ora anche il compagno di squadra Stefano Gandin. I due inseguitori si trovano a 22” dai sette battistrada.

12.32 Il plotone principale è ora segnato a 35”.

12.32 Giulio Masotto (Team Corratec) è il primo inseguitore. Alle sue spalle ci sono altri piccoli gruppetti.

12.30 Da dietro cercano di rientrare sulla fuga di giornata diversi ciclisti.

12.28 Il gruppo è ora a 25” dai sette di testa.

12.26 Mattias Nordal (Biesse-Carrera), Andrés Liber Mancipe (Colombia Tierra de Atletas), Yusuke Kadota (EF Education-NIPPO Devo Team), Stephen Bassett (Human Powered Health), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka), Federico Burchio (Work Service Vitalcare Vega) e Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior): sono questi i nomi dei sette corridori che stanno cercando di prendere il largo.

12.24 Provano ora a scappare in sette. Vediamo se il gruppo lascerà fare.

12.22 I ciclisti hanno percorso 33 km. Il gruppo è ancora compatto.

12.18 I corridori si stanno ora allontanado dal mare per iniziare l’avvicinamento alle colline.

12.14 Si prosegue a ritmi elevati, ma nessuno riesce ad evadere dal gruppo.

12.10 Per la tappa odierna c’è grande attesa per Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) e Damiano Caruso (Italia). Oggi capiremo sicuramente qualcosa in più sulle loro attuali condizioni fisiche.

12.08 Ancora gruppo compatto dopo oltre 22 km.

12.04 È importante sottolineare che fino al km 40 non ci saranno grandi difficoltà altimetriche.

12.00 Non è ancora partita la fuga di giornata. Mancano 135 km all’arrivo e i ciclisti stanno per entrare in provincia di Caltanissetta.

11.56 Hanno provato a prendere il largo otto corridori ma il gruppo è rientrato subito.

11.54 La velocità è davvero alta in questa prima fase.

11.50 Sono tanti i corridori che stanno cercando di andare in fuga. Per ora però si procede ancora tutti uniti.

11.46 La frazione odierna prevede 152 km da Palma di Montechiaro a Caltanissetta. Sarà presente soltanto un GPM ad Enna, poi discesa ripida verso Caltanissetta, dove ad aspettare i corridori ci saranno prima 5,4 chilometri al 5% per raggiungere la città e in seguito lo strappo conclusivo di 1 chilometro al 5% per andare verso l’arrivo.

11.42 Inizia ufficialmente la seconda tappa del Giro di Sicilia.

11.39 Ricordiamo che sono 19 i team presenti. Oltre alle tre squadre appartenenti alla categoria World Tour, ci sono infatti quattro team Uci ProTeams, undici Continentals e la Nazionale Italiana.

11.34 I ciclisti hanno iniziato il trasferimento verso il km 0.

11.30 Malucelli quest’oggi indosserà dunque anche la maglia giallorossa di leader della classifica generale.

11.25 Facciamo però prima un passo indietro per ricordare la vittoria di Matteo Malucelli (Italia) nella frazione di ieri. Il corridore della nazionale azzurra di Daniele Bennati ha chiuso la volata di Bagheria davanti a Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) e a Filippio Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè).

11.20 Iniziano finalmente le prime vere difficoltà di questa corsa a tappe e gli scalatori avranno dunque la prima possibilità per testare le gambe.

11.15 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda frazione del Giro di Sicilia 2022! La partenza ufficiale di oggi è prevista alle ore 11:40.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda frazione del Giro di Sicilia 2022. Iniziano finalmente le prime vere difficoltà di questa corsa a tappe e gli scalatori avranno dunque la prima possibilità per testare le gambe.

Si ripartirà dal successo di ieri di Matteo Malucelli, corridore che corre per l’Italia di Bennati. L’azzurro si è imposto sul traguardo di Bagheria davanti a Matteo Moschetti (Trek – Segafredo) e a Filippio Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè). Malucelli quest’oggi indosserà dunque anche la maglia giallorossa di leader della classifica generale.

La tappa di oggi prevede 152 km da Palma di Montechiaro a Caltanissetta. Sarà presente soltanto un GPM ad Enna al km 117.4, poi discesa ripida verso Caltanissetta: prima 5,4 chilometri al 5% per raggiungere la città, poi lo strappo conclusivo di 1 chilometro al 5% per andare verso l’arrivo. Per quanto riguarda gli azzurri ci saranno da tenere d’occhio soprattutto Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team) e Damiano Caruso (Italia).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa del Giro di Sicilia 2022. La frazione odierna prenderà il via alle 11:30, ma i nostri aggiornamenti cominceranno già dalle 11:15. Seguiteci per rimanere costantemente aggiornati sull’andamento della corsa!

Foto: LaPresse