LIVE Fury-Whyte, Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA: “The Gipsy King” vince per KO! “Forse mi ritiro”

23.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.47 Resta campione dei pesi massimi: Tyson Fury con il nuovo record di 32-0-1.

23.45 Match mai in sofferenza per Fury, dominato dall’inizio alla fine.

23.43 Il colpo sul mento è stato veramente spaventoso, la caduta di Whyte è stata istantanea.

VINCE FURY!!!!!!!!!!!!!

WHYTE A TERRA, STREPITOSO FURY CON UN DESTRO SPAVENTOSO.

Destro di Fury.

A vuoto Whyte con il destro.

Inizia la sesta ripresa.

Finisce la quinta ripresa, Whyte molto più stanco di Fury.

Combinazione di Fury, Whyte soffre i colpi.

Fury va dritto nel viso con il jab.

Inizia la quinta ripresa.

Finisce la quarta ripresa, il match è letteralmente infuocato. Avanti Fury.

Whyte colpisce ripetutamente alla nuca, arbitro che fatica a dividere i due.

Doppio colpo di Fury, il campione provoca Whyte gridandogli qualcosa.

Jab bellissimo di Fury, Whyte colpisce invece sul corpo.

Nervosimo, si scalda match. Whyte spinge Fury.

Spettacolare colpo di Fury che fa barcollare Whyte.

Inizia la quarta ripresa!

Finisce il terzo round, abbiamo una varietà di colpi diversa in questo round.

Jab diretto di Fury.

Sinistro e destro di Whyte che non vanno a segno.

Match che si scalda, Fury colpisce con una bella combinazione.

Inizia il terzo round.

Finisce il secondo round.

Doppio Jab di Fury!

Bel colpo di Whyte al fianco di Fury.

Sequenza di pugni pesanti di Fury, Whyte regge.

Grande colpo di Fury, che lavora benissimo sulla lunga distanza.

Inizia il secondo round!

Finisce il primo round, molto tattico ma Fury ha già portato a segno due colpi interessanti.

Ancora Fury dentro, ma Whyte respinge.

Destro di Fury a segno.

Fase di tattica del match.

23.15 SI INIZIA!

23.10 Manca sempre meno al suono della campana del primo round.

23.07 Lunghissima entrata di Fury che si siede anche su un trono.

23.03 Entra Tyson Fury, delirio totale del pubblico. Atmosfera assolutamente fantastica.

22.58 Annunciati i due pugili, fa la sua entrata Dillian Whyte!

22.56 Whyte ha un record di 28-2 (sconfitte con Anthony Joshua e Povetkin).

22.54 Fury ha un record di 31 vittorie su 32 incontro, l’altro è un pareggio.

22.51 Fury soprannominato “The Gipsy King” per via delle sue origini nomadi.

22.48 Fury si chiama Tyson in onore di Mike Tyson per volere del padre.

22.45 Essuman vince l’incontro!

22.40 Ultimo round! Ora accelerano i due pugili.

22.35 Penultimo round del match!

22.30 Nona ripresa, match molto statico tra i due.

22.25 Siamo all’ottavo round, Tetley è in svantaggio deve recuperare.

22.20 Siamo al giro di boa del match tra Essuman vs Tetley si andrà fino alla fine probabilmente. Non una sfida spettacolare.

22.15 Bel colpo di Essuman, match che si sveglia.

22.10 Entrambi i pugili riescono a schivare i colpi molto facilmente.

22.05 Siamo al terzo round dell’incontro tra Essuman e Tetley, match non spettacolare. Pochi colpi a segno.

22.00 Ultimo incontro prima del main event partito, pugili che iniziano con ritmi molto calmi dopo una serie di incontri precedenti veramente infuocati.

21.55 94.000 mila persone presenti per seguire l’incontro tra Fury-Whyte.

21.50 Entra il co main event, sale la pressione. Ekow Essuman (c) vs. Darren Tetley (pesi welter, 12 round).

21.45 Manca veramente poco al main event, stadio pieno in attesa dell’incontro.

21.40 Manca un solo incontro al main event:

Isaac Lowe (125.25) vs. Nick Ball (125.5): vince Nick Ball!

21.10 Mancano due incontri al main event:

David Adeleye (GBR)-Chris Healey (GBR) – Pesi massimi, vittoria di Adeleye.

Tommy Fury (GBR) vs. Daniel Bocianski (POL) – Pesi massimi leggeri, vittoria di Tommy Fury.

20.40 Mancano altri tre incontri prima del main event tra Fury vs Whyte:

Tommy Fury (GBR) vs. Daniel Bocianski (POL) – Pesi massimi leggeri, 6 riprese, in corso.

Karol Itauma (GBR) vs. Michal Ciach (POL) – Pesi massimi leggeri, 6 riprese, vittoria di Itauma.

Royston Barney Smith (GBR) vs. Michael Walton (GBR) – Pesi superpiuma, vittoria di Smith.

20.35 Buonasera e benvenuti alla diretta live dell’incontro più atteso della card Fury vs Whyte.

Le prospettive – Presentazione e dichiarazioni

Buonasera (o per meglio dire buonanotte) a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento valido per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi tra Tyson Fury e Dillian Whyte, di scena a Wembley di fronte a una platea da record.

Saranno infatti 94.000 le persone che assisteranno a quello che, senza se e senza ma, può davvero diventare uno degli eventi dell’anno. Di sicuro è quello con più persone ad assistere dal vivo dell’intero secolo in corso. Potrebbe quasi definirsi una festa del pugilato britannico, ma nei fatti per i due rappresenta uno spartiacque.

Tyson Fury ha tutte le intenzioni di vincere prima di capire cosa fare del proprio futuro. Da una parte aveva lasciato intendere che questo potesse essere l’ultimo combattimento, ma dall’altra non è certo da escludere l’attesa degli sviluppi tra Joshua e Usyk.

Per quanto riguarda invece Dillian Whyte, una vittoria significherebbe davvero il coronamento di un percorso che non è stato completamente lineare, ma lo ha portato a scalare, pian piano, le gerarchie mondiali fino a quella che è a tutti gli effetti l’occasione della vita.

Il combattimento tra Tyson Fury e Dillian Whyte si terrà non prima delle 23:50 a Wembley. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse