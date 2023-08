VIDEO Tyson Fury, colpo del KO contro Whyte: micidiale montante destro al mento, vittoria del Campione del Mondo

Tyson Fury si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi. Il britannico ha travolto Dillian Whyte, imponendosi per KO sul finire del sesto round. Il colosso di Manchester ha dominato la contesa grazie al suo jab e alla proverbiale velocità, poi ha piazzato un mirabolante montante destro al mento dell’avversario e ha trionfato con pieno merito. Il ribattezzato Gipsy King ha difeso la cintura e la propria imbattibilità sul ring, mandando in visibilio i 94.000 spettatori che hanno gremito gli spalti del Wembley Stadium di Londra.

Tyson Fury potrebbe decidere di ritirarsi, come aveva fatto trapelare alla vigilia dell’incontro. L’altra ipotesi è quella del match da sogno contro Oleksandr Usyk o Anthony Joshua (i due si sfideranno in estate) per la riunificazione totale delle cinture della categoria regina. Il 33enne ha ancora una volta ribadito la propria caratura tecnica, dall’alto di una stazza fisica maestosa e sfoderando la sua consueta rabbia agonistica. Di seguito il VIDEO del colpo da KO con cui Tyson Fury ha sconfitt Dillian Whyte per il Mondiale WBC dei pesi massimi.

VIDEO COLPO DEL KO DI TYSON FURY CONTRO DILLIAN WHYTE

Foto: Lapresse