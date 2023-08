Quanti soldi ha guadagnato Tyson Fury vincendo il Mondiale dei pesi massimi? Montepremi e cifre milionarie

Tyson Fury si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi. Il colosso di Manchester ha sconfitto Dillian Whyte sul ring del Wembley Stadium di Londra, mandando in estasi i 94.000 spettatori che hanno gremito l’impianto della capitale britannica. Il ribattezzato The Gipsy King ha mandato al tappeto il malcapitato rivale, imponendosi per KO al sesto round e chiudendo con grande anticipo un incontro che non ha mai avuto storia.

Il 33enne ha difeso la cintura e ha confermato la propria imbattibilità (32 vittorie, 1 pareggio): ora si ritirerà o riuscirà a organizzare il match del secolo per la riunificazione totale delle cinture contro Oleksandr Usyk o Anthony Joshua? Si tratta di un risultato sportivo e agonistico di assoluto spessore, ma che ha anche un rilevante risvolto economico. Quanti soldi ha guadagnato Tyson Fury vincendo il Mondiale WBC dei massimi?

La borsa è davvero faraonica. Tyson Fury ha portato a casa 27,2 milioni di euro. Si tratta di una cifra davvero maestosa, che dimostra l’importanza dell’evento e la caratura tecnica del britannico. Ricordiamo che la cifra era già pattuita prima dell’incontro, indipendetemente dall’esito. Per la vittoria si aggiungono ulterioti 3,8 milioni di euro che fanno così salire l’assegno a 31 milioni di euro complessivi! Dillian Whyte si consola invece con 6,83 milioni di euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO TYSON FURY VINCENDO IL MONDIALE WBC PESI MASSIMI?

27,2 milioni di euro di borsa, pattuiti prima dell’incontro.

3,8 milioni di euro di premio, dovuti alla vittoria dell’incontro.

TOTALE: 31 milioni di euro

Foto: Lapresse