Tyson Fury accarezza il ritiro: “Forse è stato l’ultimo match del Gipsy King. Mia Inghilterra, siamo spartani”

Tyson Fury ha lasciato trasparire chiaramente l’intenzione di ritirarsi al termine della stupenda vittoria contro Dillian Whyte, grazie alla quale si è confermato Campione del Mondo WBC dei pesi massimi. Il fuoriclasse britannico ha difeso brillantemente la cintura, confermando la propria imbattibilità e regalando uno show di rara bellezza ai 94.000 spettatori accorsi al Wembley Stadium di Londra. Il colosso di Manchester non si è nascosto dietro un dito dopo essersi imposto per KO al sesto round grazie a un micidiale montante destro rifilato al mento dell’avversario.

Tyson Fury è stato molto chiaro quando ha preso in mano il microfono: “Avevo promesso alla mia amata moglie Paris che il terzo match contro Wilder sarebbe stato l’ultimo. Abbiamo avuto una battaglia, era stata una grande trilogia. Poi ho ricevuto l’offerta di combattere a Wembley e penso che doveve farlo per i miei fan, per ogni persona del Regno Unito che oggi è venuta qui a vedermi combattere. Ora ho fatto tutto, penso che questa possa essere l’ultima uscita del Gipsy King. Che modo di salutare, un grande ringraziamento al Regno Unito“.

Di fatto sono parole che risuonano come un addio alla grande boxe, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale. Ci sarebbe una cosa che potrebbe stuzzicare ancora la fantasia del 33enne e magari convincere anche la moglie: la riunificazione totale delle cinture della categoria regina contro Anthony Joshua od Oleksandr Usyk (i due si fronteggeranno in estate per le corone WBA, WBO, IBF, IBO che l’ucraino ha strappato al britannico lo scorso autunno). Staremo a vedere quale sarà la decisione che Tyson Fury prenderà dopo aver urlato al suo pubblico un iconico grido di battaglia: “Mia Inghilterra. Siamo spartani!“.

Foto: Lapresse