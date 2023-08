GTWC Europe, 3 ore Imola: Valentino Rossi 17mo, WRT festeggia con la vettura #32

Audi e WRT hanno conquistato la prima prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Dalla pole al successo per Dries Vanthoor/Charles Weerts/Kelvin van der Linde, a segno davanti alla Mercedes #88 di Raffaele Marciello/Jules Gounon/Daniel Juncadella (Akkodis ASP Racing Team) ed alla vettura #2 di Maro Engel/Luca Stolz/Steijn Schothorst (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2). 17° posto per Valentino Rossi (WRT #46), al debutto nella serie a tempo pieno.

Il secondo acuto in quel di Imola per WRT è stato messo in discussione solo nella prima ora dall’Audi #25 del Sainteloc Racing. La prima sosta ha riportato al comando la R8 GT3 #32, semplicemente superiore per gran parte delle 3 ore. Mercedes ha tentato più volte di attaccare il primato, una missione non riuscita.

Una lunga Safety Car ha condizionato il cuore della corsa, il secondo ed ultimo pit stop ha ribaltato la graduatoria con la Mercedes #88 che tornava in zona podio a discapito dell’Aston Martin #95 di Beechdean AMR, oltremodo competitiva nel primo stint con il danese Nicki Thiim. Il francese Jules Gounon ha tentato di attaccare nei due restart finali il belga Dries Vanthoor, saldamente padrone della corsa. Chiude il podio GetSpeed, in rimonta con il tedesco Luca Stolz dopo una negativa qualifica. Quarto posto per Christopher Haase/Mattia Drudi/Luca Ghiotto (Tresor by Car Collection #12/Audi), quinto per Vincent Abril/Dennis Lind/Christian Klien (JP Motorsport #111/McLaren).

17° posto finale per Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller. Gli alfieri di WRT conquistano un posto nella top 20 dopo una discreta prova. Buon inizio per il ‘Dottore’ che durante la seconda sosta ha mancato il proprio box, un errore che ha pagato con più di 7 posizioni. I giri dell’ex centauro non sono stati negativi, il livello della serie è uno dei più alti al mondo. Appuntamento a maggio per la prima Sprint Cup dell’anno tra i saliscendi di Brands Hatch (Gran Bretagna), mentre dovremo attendere giugno per la 1000 km del Paul Ricard per ritrovare l’Endurance Cup.

CLASSIFICA FINALE 3H IMOLA GTWC EUROPE

1 32 FIN PRO 1 VANTHOOR, Dries Team WRT Audi R8 LMS GT3 EVO2 94 21.224 33.278 47.045 1:41.547 1:40.389 2

2 88 FIN PRO 2 GOUNON, Jules Mercedes-AMG AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 94 6.200 6.200 21.298 32.948 46.842 1:41.088 1:40.528 2

3 2 FIN PRO 3 STOLZ, Luca Mercedes-AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 94 12.180 5.980 21.292 33.452 47.012 1:41.756 1:40.947 2

4 12 FIN PRO 4 DRUDI, Mattia Tresor by Car Collection Audi R8 LMS GT3 EVO2 94 12.541 0.361 21.235 33.362 47.091 1:41.688 1:40.858 2

5 111 FIN PRO 5 ABRIL, Vincent JP Motorsport McLaren 720S GT3 94 20.655 8.114 21.559 33.545 47.188 1:42.292 1:41.059 2

6 54 PIT PRO 6 CAIROLI, Matteo Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 94 21.235 0.580 21.296 33.294 46.953 1:41.543 1:41.067 2

7 51 FIN PRO 7 CALADO, James Iron Lynx Ferrari 488 GT3 94 21.827 0.592 21.340 33.360 46.866 1:41.566 1:41.140 2

8 71 FIN PRO 8 FUOCO, Antonio Iron Lynx Ferrari 488 GT3 94 22.188 0.361 21.196 33.389 46.949 1:41.534 1:40.896 2

9 25 FIN PRO 9 NIEDERHAUSER, Patric Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO2 94 23.592 1.404 21.239 33.298 46.969 1:41.506 1:40.578 2

10 38 FIN PRO 10 KIRCHHÖFER, Marvin Jota McLaren 720S GT3 94 23.994 0.402 21.104 33.128 46.872 1:41.104 1:40.744 2

Credits: Michele Scudiero