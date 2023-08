Giro di Sicilia 2022: i favoriti. Damiano Caruso sfida Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo

Siamo nel bel mezzo della stagione delle classiche, le corse si susseguono e in calendario, a differenza delle passate annate, è stato inserito in primavera anche il Giro di Sicilia. Appuntamento sulle strade isolane da domani, per quattro tappe che saranno sicuramente spettacolari e si concluderanno sull’Etna. Andiamo a scoprire i favoriti per il successo in classifica generale.

La startlist non sarà di livello eccezionale, ma per il Bel Paese c’è curiosità nel vedere i propri corridori all’opera, soprattutto i veterani. I padroni di casa proveranno a fare la voce grossa, a partire dal campione uscente Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto torna in maglia Astana nell’ultima corsa vinta e sicuramente vorrà provare a ripetersi, nonostante una condizione ancora balbettante.

A sfidarlo il corregionale Damiano Caruso. Il corridore della Bahrain-Victorious viene schierato dalla Nazionale italiana di Daniele Bennati: viste le performance incoraggianti alla Tirreno-Adriatico dovrebbe essere lui l’uomo più pericoloso per il primo posto finale.

Parlando di veterani non si può non citare un trentanovenne che ha ancora tutte le carte in regola per brillare. Domenico Pozzovivo si è rimesso in gioco con la Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux e ha gran voglia di tornare alla vittoria: sull’Etna potrebbe battere un colpo.

Foto: Pier Colombo