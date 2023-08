LIVE Giro di Sicilia 2022, Ragalna-Etna in DIRETTA: Caruso show sull’Etna! Il ragusano doma il vulcano e vince la corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

15.39 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui e con essa finisce anche questa edizione del Giro di Sicilia. Tante emozioni regalate dai corridori con la maglia azzurra, coronate dal successo finale di Damiano Caruso nella sua terra. Grazie per essere stati con noi! Continuate a seguirci!

15.38 Questa invece la top5 della classifica generale:

Damiano Caruso Jefferson Cepeda +29” Louis Meintjes +29” Vincenzo Nibali +31” Kenny Elissonde +1’17”

15.36 Un vero e proprio trionfo per Caruso e per la nazionale italiana, che trova il terzo successo su quattro tappe.

15.34 Questa la top10 di oggi:

Damiano Caruso Louis Meintjes Jefferson Cepeda Vincenzo Nibali Diego Rosa Kenny Elissonde Nicola Conci Vincenzo Albanese Antonio Nibali Luca Rastelli

15.32 Il Giro di Sicilia resta in patria per questa edizione. Dopo la vittoria di Nibali dello scorso anno, quest’anno è Damiano Caruso a trionfare nella classifica generale, con ben due vittorie di tappa.

15.31 Alle sue spalle si piazza un Louis Meintjes in grande rimonta. Come sempre il sudafricano si conferma grnade scalatore a cui manca sempre il guizzo decisivo. Terzo posto per Jefferson Cepeda, quarto Nibali.

15.30 Vittoria straordinaria per il ragusano che alza le braccia al cielo già a 100 metri dal traguardo, aizzando la folla!

15.29 CHE SPETTACOLO DAMIANO CARUSO!

15.29 Anche Meintjes si riporta su Nibali.

15.28 Caruso ha ancora un buon vantaggio! Ultimi 500 metri!

15.27 FLAMME ROUGE! ULTIMO CHILOMETRO!

15.27 Caruso continua a spingere mentre Cepeda stacca Nibali e ora ha il battistrada nel mirino.

15.26 È solo Caruso! Cepeda si riporta su Nibali che sembra semplicemente averne di meno rispetto al conterraneo.

15.26 Forse un problema al cambio per Nibali, Caruso prende qualche metro di vantaggio!

15.25 Ora le pendenze sono durissime. E RIPARTE DAMIANO CARUSO!

15.24 Ci prova Jefferson Cepeda! Rientrano facile Caruso e Nibali.

15.23 2 km al traguardo, si stacca Meintjes.

15.23 Si stacca di nuovo Elissonde. Anche Cepeda e Meintjes non sembrano all’altezza dei due italiani.

15.22 Caruso si mette in testa a fare l’andatura, alla sua ruota Nibali. 2,5 km al traguardo.

15.21 Proprio in prossimità dell’inizio della salita, rientra Elissonde. Fase di studio in queste prime rampe.

15.20 Tra un chilometro la strada riprenderà a salire e vedremo ancora scintille!

15.18 Vanno insieme ora i quattro di testa nel tratto di leggera discesa. Elissonde può anche rientrare.

15.17 6 km al traguardo, Elissonde è ormai staccato oltre 15″.

15.16 Rientrano ora Cepeda e Meintjes, ma sembra che i due azzurri ne abbiano di più. Ricordiamo che dopo il tratto di contropendenza la strada riprenderà a salire con le pendenze più dure di tutta la scalata.

15.15 Si avvicina il tratto di contropendenza e sembra potersene andare il duo siciliano!

15.15 ALTRO ATTACCO DI CARUSO! Solo Nibali riesce a tenere le sue ruote!

15.14 Cepeda e Meintjes rientrano con facilità, Elissonde è sempre quello che fatica di più.

15.13 Appena ripreso Caruso, ci prova anche Vincenzo Nibali! Proprio il conterraneo va a chiudere!

15.12 Si lanciano all’inseguimento Vincenzo Nibali e Jefferson Cepeda. Sta provando a rientrare anche Meintjes, mentre Elissonde sembra più in difficoltà.

15.11 ECCO L’ATTACCO DI DAMIANO CARUSO!

15.10 Rimangono in 7 sotto l’azione di Conci. Con lui ci sono Damiano Caruso, Vincenzo Nibali, Jefferson Cepeda, Diego Rosa, Kenny Elissonde e Louis Meintjes, tutti gli scalatori più attesi.

15.08 Finito il lavoro di Giovanni Carboni per Caruso, in testa si mette Nicola Conci. In gruppo ci sono ancora anche Diego Rosa, Jefferson Cepeda e Andrey Zeits.

15.07 Accelerazione della nazionale, si crea ulteriore selezione, si stacca Vincenzo Albanese. Rimangono in 10, i favoriti della vigilia ci sono tutti, tranne ovviamente Pozzovivo, costretto al ritiro.

15.06 Si esaurisce ora l’azione del colombiano German Dario Gomez, recuperato dal gruppo quando mancano 10 km.

15.04 In gruppo sono rimasti i migliori scalatori, oltra a Caruso e Nibali, ci sono ancora il sudafricano Louis Meintjes della Intermarché e il francese Kenny Elissonde della Trek-Segafredo.

15.03 Le pendenze ora sono stabili intorno al 7% quando mancano 11 km al traguardo.

15.01 Finito il lavoro di Pineda, Gomez prova ad allungare da solo. Già grande selezione in gruppo, sono rimasti in una ventina di corridori.

14.59 13 km al traguardo, Pineda sta ora provando a dare tutto quello che ha a favore del compagno Gomez, ma il gruppo ha ora solo 35″ di ritardo.

14.56 Il duo di testa ha ora 1′ di vantaggio su un gruppo che sale con grande forza. Il giovane croato in maglia giallo-rossa si stacca definitivamente.

14.54 Momento di difficoltà per il leader della corsa Miholjevic che rischia di perdere le ruote del gruppo.

14.52 Come non detto, inizia ad andare in grande difficoltà Rafael Pineda che perde qualche metro. Il compagno di squadra lo aspetta per spronarlo e per continuare in due.

14.50 Gomez e Pineda lavorano in ottima sinergia e per ora mantengono 1’30” di vantaggio. Dietro però la squadra azzurra continua il suo inseguimento.

14.49 Ancora tre uomini a disposizione sia per Damiano Caruso che per Vincenzo Nibali, probabile che la vittoria se la giocheranno proprio i due siciliani, specialmente dopo il ritiro forzato di Domenico Pozzovivo.

14.47 È il momento della verità, inizia la dura scalata all’Etna! 17,4 km con una pendenza media del 5,5%. Numero abbassato da un tratto di contropendenza nella seconda metà, ma pendenze che spesso avvicina e supera la doppia cifra.

14.45 A 19 km dal traguardo in testa ci sono sempre i due colombiani German Dario Gomez e Rafael Steven Pineda del team Colombia Tierra de Atletas. Il gruppo, tirato dalla Nazionale Italiana insegue a 1’40”.

14.43 Ora breve tratto di discesa e poi ci siamo, inizierà l’Etna!

14.42 Dopo essere passato al terzo posto al GPM si rialza Stefano Gandin, sempre in maglia verde pistacchio di miglior scalatore, che viene ora ripreso dal gruppo.

14.39 Completata la salita verso Contrada Giuliana per i due battistrada. Il primo a transitare al GPM è stato Gomez, seguito da Pineda.

14.37 La maglia giallo-rossa di Fran Miholjevic è sempre nelle prime posizioni del gruppo. Il giovane croato per ora sta tenendo alla grande.

14.35 I chilometri al traguardo sono ora 24, tra 1 km il secondo passaggio in cima a Contrada Giuliana.

14.33 La nazionale azzurra continua a fare l’andatura in gruppo, il loro ritardo è ora di 1’25” mentre stanno per essere ripresi Zurlo e Cotè.

14.31 Ancora 3 km al GPM di Contrada Giuliana per i battistrada. L’Etna inizierà quasi subito dopo lo scollinamento.

14.28 Restano al comando solo i due colombiani del team Colombia Tierra de Atletas Rafael Pineda e German Gomez Becerra.

14.25 La fuga perde i pezzi: Michael Belleri (Biesse-Carrera), David Martin (Eolo-Kometa) e Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) vengono riassorbiti. Si stacca anche Pier-André Coté (Human Powered Health).

14.22 Il plotone si avvicina ancora, 1’16” lo svantaggio.

14.19 Fiorelli perde contatto dagli altri battistrada! Dietro la Nazionale di Bennati si incarica dell’andatura.

14.16 30 km al traguardo. I nove attaccanti Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Michael Belleri (Biesse-Carrera), Rafael Pineda, German Gomez Becerra (Colombia Tierra de Atletas), David Martin (Eolo-Kometa), Pier-André Coté (Human Powered Health), Stefano Gandin (Team Corratec), Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) amministrano 1’50” sul gruppo.

14.13 Incessante la rimonta del plotone, il gap attuale scende sotto i 2′!

14.10 Il gruppo si porta a 2’38” quando mancano 34 km alla fine.

14.07 La strada torna a salire verso Contrada Giuliana, anche in questo caso la cima assegna punti per la graduatoria degli scalatori.

14.04 Filippo Fiorelli si impone allo sprint intermedio, +6 il margine su Damiano Caruso nella classifica dedicata alla maglia ciclamino.

14.01 La corsa è appena transitata in località Giarre, il gruppo accorcia le distanze: 2’55” di ritardo.

13.58 45 km all’arrivo, 6000 metri al traguardo volante di Mascali.

13.55 Vale la pena ricordare la composizione della fuga: Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Michael Belleri (Biesse-Carrera), Rafael Pineda, German Gomez Becerra (Colombia Tierra de Atletas), David Martin (Eolo-Kometa), Pier-André Coté (Human Powered Health), Stefano Gandin (Team Corratec), Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior).

13.52 Il plotone recupera una manciata di secondi in discesa, svantaggio attuale di 3’20”.

13.49 Tra una decina di chilometri la fuga incontrerà lo sprint intermedio di Mascali. 52 km allo striscione del traguardo.

13.46 Al momento Gandin conserva la maglia verde-pistacchio. Distacco del gruppo in vetta pari a 3’35”.

13.43 Questi i passaggi al GPM di Contrada Giuliana:

1. Pier-André Coté (Human Powered Health) 20 punti

2. Stefano Gandin (Team Corratec) 14 punti

3. Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) 10 punti

4. Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega) 7 punti

5. Michael Belleri (Biesse-Carrera) 5 punti

6. German Gomez (Colombia Tierra de Atletas) 3 punti

7. David Martin (Eolo-Kometa) 2 punti

8. Rafael Pineda (Colombia Tierra de Atletas) 1 punto

13.40 Attenzione, purtroppo dobbiamo segnalare il ritiro di Domenico Pozzovivo (Intermarché Wanty Gobert). Il lucano non era in buone condizioni di salute quest’oggi…

13.37 Superate le due ore di corsa, media pari a 38,5 km/h.

13.34 Siamo ormai prossimi allo scollinamento, c’è bagarre tra alcuni dei fuggitivi!

13.31 Rientra Becerra, sono in nove davanti: Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Michael Belleri (Biesse-Carrera), Rafael Pineda, German Gomez Becerra (Colombia Tierra de Atletas), David Martin (Eolo-Kometa), Pier-André Coté (Human Powered Health), Stefano Gandin (Team Corratec), Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). Gruppo a 3′.

13.28 Gomez Becerra potrebbe tornare sotto ai battistrada, 40” lo separano dai leader. Mancano poche migliaia di metri al termine della salita, chi conquisterà il GPM? 65 km all’arrivo.

13.25 Il colombiano Pineda è riuscito a rientrare sulla fuga. Dal gruppo è scappato un altro corridore della compagine Colombia Tierra de Atletas Gw Shimano, trattasi di German Dario Gomez Becerra.

13.22 Sale il ritardo del plotone, segnalato ora a 2’48”.

13.19 Questa la classifica degli scalatori alla partenza. Gandin potrebbe ipotecare il primo posto, ma anche Belleri vanta qualche ambizione…

1 Stefano GANDIN TEAM CORRATEC 10

2 Veljko STOJNIĆ TEAM CORRATEC 5

3 Alessandro IACCHI TEAM QHUBEKA 3

4 Andres Libardo MANCIPE PUIN COLOMBIA TIERRA DE ATLETAS GW SHIMANO 3

5 Michael BELLERI BIESSE-CARRERA 3

13.16 Superata la metà gara, 70 km all’arrivo. La fuga è impegnata nella salita di Contrada Giuliana che assegna punti pesanti per la maglia verde-pistacchio di miglior scalatore.

13.13 Il colombiano di trova a 1′ dagli attaccanti, il gruppo si è rialzato ed accusa già 2’05”.

13.10 Questi i battistrada: Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè), Michael Belleri (Biesse Carrera), Nicola Venchiarutti (Work Service Vitalcare Vega), David Martin (Eolo Kometa), Pier-André Coté (Human Powered Health), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) e Stefano Gandin (Corratec). Alle loro spalle prova a rientrare Rafael Steven Pineda Pineda (Colombia Tierra de Atletas Gw Shimano).

13.07 L’azione di contro attacco sta dando i suoi frutti: sette uomini sono riusciti a fuggire, a breve vi segnaleremo i loro nomi.

13.04 La corsa sta affrontando un tratto di discesa, a breve inizierà l’asperità di Contrada Giuliana.

13.01 Si susseguono i tentativi in testa al gruppo, alcuni corridori hanno preso qualche metro di vantaggio.

12.58 Ecco Antonio Nibali, seguito alle spalle dallo statunitense Gage Hecht (Human Powered Health):

12.55 I quindici corridori in testa sono stati ripresi dal gruppo, merito dell’azione condotta dagli uomini della Astana. Probabile, però, che in occasione della prima salita odierna ci sarà un altro tentativo di fuga.

12.52 Previsto adesso un tratto in discesa che porterà poi verso la prima ascesa della tappa presso Contrada Giuliana, più di 10 km sopra il 5% di pendenza.

12.49 Percorsi più di 50 chilometri, all’ultimo rilevamento il distacco tra i quindici corridori in testa e il gruppo, con al comando gli uomini della Astana, è di 20″.

12.46 Si segnalano altri ritiri, questa volta per il giapponese Yusuke Kadota (EF Education – NIPPO Development Team) e per l’azzurro Francesco Carollo (Mg.K Vis – Color for Peace – VPM).

12.43 Riepiloghiamo i quindici corridori in testa: gli azzurri Antonio Nibali (Astana Qazaqstan Team), Mattia Bais (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Riccardo Ciuccarelli (Biesse – Carrera), Alessandro Fedeli (Nazionale Italiana), Vincenzo Albanese (EOLO – Kometa), Lorenzo Ginestra (Work Service Vitalcare Vega), Alessio Nieri (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Simone Petilli (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Cristian Scaroni (Nazionale Italiana), Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD), Diego Rosa (EOLO – Kometa), il romeno Emil Dima (Giotti Victoria – Savini Due), lo statunitense Gage Hecht (Human Powered Health) e il colombiano Yeisson Ferney Casallas (Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas – Shimano).

12.40 Percorsi 45 chilometri, ne mancano dunque meno di 100 per l’arrivo sul traguardo ma il tratto impegnativo deve ancora arrivare. Prosegue intanto l’azione della Astana, il vantaggio dei quindici fuggitivi è sceso a 27″.

12.37 Ecco le immagini dei fuggitivi:

Ci sono 15 uomini al comando! Insegue la @AstanaQazTeam ???? https://t.co/aQMye78Hch 15 men in the lead! @AstanaQazTeam leading the bunch ???? https://t.co/AMHvPraBQF pic.twitter.com/K0o6SIA1qi — Il Giro di Sicilia (@ilgirodisicilia) April 15, 2022

12.34 I corridori della Astana Qazaqstan Team, vedendo incrementare il distacco, decidono di accelerare per non perdere contatto dai fuggitivi; dai 50″ si è passati rapidamente a un distacco di circa 30″ grazie all’azione della Astana.

12.31 E il distacco aumenta a 50 secondi per i quindici corridori in testa.

12.28 Quasi quaranta secondi di vantaggio per i fuggitivi.

12.25 Il buco all’interno del gruppo si è ampliato, quindici corridori in testa: gli azzurri Antonio Nibali (Astana Qazaqstan Team), Mattia Bais (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Riccardo Ciuccarelli (Biesse – Carrera), Alessandro Fedeli (Nazionale Italiana), Vincenzo Albanese (EOLO – Kometa), Lorenzo Ginestra (Work Service Vitalcare Vega), Alessio Nieri (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Ravanelli (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Simone Petilli (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Cristian Scaroni (Nazionale Italiana), Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD), Diego Rosa (EOLO – Kometa), il romeno Emil Dima (Giotti Victoria – Savini Due), lo statunitense Gage Hecht (Human Powered Health) e il colombiano Yeisson Ferney Casallas (Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas – Shimano).

12.22 In lontananza, il protagonista assoluto della tappa di oggi:

12.19 Da segnalare altri due ritiri: si tratta del colombiano Nelson Andres Soto (Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas – Shimano) e del corridore proveniente dal Taiwan Sergio Tu (Cycling Team Friuli ASD).

12.16 Col ritmo elevato che sta caratterizzando sinora la tappa odierna, si è creato un buco nel gruppo, all’incirca alla ventesima posizione.

12.13 Arrivano immagini del gruppo, mentre sono stati percorsi 30 km:

⚡️Proseguono gli scatti in gruppo. Approcciare l’Etna con qualche secondo di vantaggio sul gruppo è un’idea che stuzzica molti corridori. Segui la diretta ???? https://t.co/aQMye78Hch#IlGirodiSicilia pic.twitter.com/odVLJncdNA — Il Giro di Sicilia (@ilgirodisicilia) April 15, 2022

12.10 Il ritmo elevato ha portato i corridori, dopo circa 40 minuti dall’inizio della tappa, ad aver percorso quasi 30 chilometri; si trovano adesso nei pressi di Bronte. Ricordiamo che l’azione iniziale di Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) non è andata a buon fine, in quanto sono stati ripresi dal gruppo che procede compatto attorno ai 42 km/h di media:

???? Dopo 20 km di gara sono stati ripresi @fiorebike e @vincenalban. Gruppo ancora compatto. ???? We are now at km 20 and Fiorelli and Albanese have been caught up. Packed bunch at this point.ù#IlGirodiSicilia pic.twitter.com/hKyWVm2Pi3 — Il Giro di Sicilia (@ilgirodisicilia) April 15, 2022

12.07 In questo primo tratto, i corridori stanno procedendo lungo la strada che di fatto contorna l’Etna, attraversando Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto e Randazzo.

12.04 Non mancano però tentativi di scatto nel gruppo, sinora però senza fortuna.

12.01 Il gruppo ha ripreso anche Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa); si procede compatti, percorsi poco più di 20 chilometri.

11.58 Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior) e Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) sono stati ripresi dal gruppo; restano in testa Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) con un vantaggio di circa 25″.

11.55 In questa prima parte del percorso, tutto sommato agevole per i corridori, si procede su buoni ritmi, circa 39 km/h la velocità media.

11.52 Ecco i due azzurri in fuga:

???? Continuano gli attacchi. In testa ci sono @fiorebike and @vincenalban! ???? The situation is still evolving, with only @fiorebike and @vincenalban left in front!#IlGirodiSicilia pic.twitter.com/BMOhRnrcGf — Il Giro di Sicilia (@ilgirodisicilia) April 15, 2022

11.49 Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior) e Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) perdono leggermente contatto dalla testa ma mantengono ancora un discreto distacco dal gruppo; Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) procedono invece spediti, 23″ sul gruppo.

11.46 Percorsi i primi dieci chilometri della tappa; ecco le immagini della partenza:

11.43 Due corridori non hanno preso parte alla tappa odierna: lo spagnolo Alejandro Ropero (EOLO-Kometa) e l’azzurro Andrea Debiasi (Cycling Team Friuli ASD).

11.40 Quindici i secondi di vantaggio sul gruppo per i quattro corridori appena citati.

11.37 Subito un tentativo di allungo da parte di quattro corridori: si tratta di Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Fior), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Alessandro Iacchi (Team Qhubeka) e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa).

11.34 La prima ascesa della tappa è prevista dopo circa 65 km dalla partenza presso Contrada Giuliana, più di 10 km sopra il 5% di pendenza. Fino a lì, percorso relativamente agevole per i corridori.

11.31 COMINCIA UFFICIALMENTE L’ULTIMA TAPPA DEL GIRO DI SICILIA 2022!

11.29 Di seguito, le immagini con i corridori pronti alla partenza:

???? Tutto è pronto. I corridori sono pronti. Oggi si decide #IlGirodiSicilia @eolo 2022! ???? Everything is set. The riders are ready. Today #IlGirodiSicilia @eolo_it will be decided! pic.twitter.com/4nsT4E2pwZ — Il Giro di Sicilia (@ilgirodisicilia) April 15, 2022

11.27 Pochi minuti e i 6.8 km di trasferimento saranno ultimati, per poi procedere al via ufficiale dell’ultima tappa.

11.24 Ecco alcune immagini che arrivano da Ragalna, con la presentazione delle squadre al via della corsa:

???? La Nazionale Italiana è al foglio firma! ???? The Italian National Team is at the signature check!#IlGirodiSicilia pic.twitter.com/ItvYVBVr7u — Il Giro di Sicilia (@ilgirodisicilia) April 15, 2022

11.21 Ultimate le operazioni di firma; i corridori hanno intrapreso il trasferimento (6,8 km) che li porterà al chilometro zero, da dove partirà ufficialmente l’ultima tappa del Giro di Sicilia 2022!

11.18 Ricordiamo che l’attuale leader della classifica generale è il giovane croato Fran Miholjevic; inseguono Damiano Caruso, Vincenzo Nibali (probabilmente protagonisti del duello finale sull’Etna ma le sorprese sono dietro l’angolo) e Domenico Pozzovivo.

11.15 Insomma, oggi più che mai la tappa si preannuncia elettrizzante e da vivere dal primo sino all’ultimo chilometro; 140 chilometri porteranno i corridori da Ragalna all’Etna (Piano Provenzana).

11.12 Il culmine sarà raggiunto proprio sul finale, protagonista assoluto l’Etna (e non potrebbe essere altrimenti).

11.09 Per quanto il percorso sia breve rispetto alle tre tappe precedentemente affrontate dai corridori (sono previsti infatti 140 chilometri), la tappa odierna sarà dura sin dall’inizio, sfiorando dopo pochi chilometri i 1000 metri.

11.06 Dopo tre entusiasmanti tappe, siamo arrivati all’atto conclusivo che si presenta particolarmente ostico.

11.03 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti ala Diretta LIVE dell’ultima tappa del Giro di Sicilia 2022!

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima tappa del Giro di Sicilia 2022! Dopo tre giorni in giro per l’isola, la corsa è pronta per essere decisa su un palcoscenico di grandissimo prestigio: l’Etna!

Si arriva con una situazione di classifica che vede il giovane croato Fran Miholjevic in testa dopo il capolavoro confezionato nella tappa di ieri in cui è riuscito a resistere al rientro del gruppo sul traguardo di Piazza Armerina. Alle spalle della sorpresa del Cyclin Team Friuli, la battaglia tra i favoriti della vigilia è equilibrata come previsto.

Damiano Caruso può contare su qualche secondo di vantaggio su Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo, guadagnato sul traguardo di Caltanissetta delle seconda tappa, ma sulla lunghissima ascesa sul vulcano tutto può ancora succedere. 17,7 km al 5,5% di pendenza media, ma con molti tratti che sfiorano la doppia cifra, una salita vera, dura, a chiudere una tappa che propone anche due volte la salita di Contrada Giuliana, con i suoi 11 km al 5%.

Partenza del segmento odierno fissata alle 11.30, arrivo previsto tra le 15.15 e le 15.40. Seguite la DIRETTA LIVE su OA Sport per rimanere aggiornati in tempo reale sull’andamento della tappa, lo spettacolo non mancherà! A più tardi e buon divertimento!

Foto: LaPresse