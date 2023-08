Ginnastica ritmica, le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Italia da urlo nell’all-around con i nuovi esercizi

Le Farfalle volano sempre più in alto, non smettono mai di regalare emozioni, fanno sognare dall’alto del loro scintillio e trionfano in Coppa del Mondo. Al grande ritorno in gara a livello internazionale, la Nazionale Italiana di ginnastica ritmica ha vinto il concorso generale della quarta tappa del massimo circuito itinerante, imponendosi in maniera scintillante a Baku (Azerbaijan). Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state impeccabili, strabiliando con i nuovi esercizi, costruiti in maniera doviziosa durante l’inverno, dopo che avevano conquistato il bronzo nell’all-around alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Alessia Maurelli e compagne si erano esaltate nella giornata di ieri con i cinque cerchi (33.250), oggi si sono ripetute nell’esercizio misto: con i tre cerchi e le quattro palle, le azzurre si sono esibite sulle note di note di “Mercy in Darkness” di Two Steps From Hell & Thomas Bergersen, proponendo un omaggio allo sport olimpico che è stato premiato dalla giuria con 31.350. L’Italia trionfa così con un complessivo 64.600, battendo nettamente Azerbaijan (63.650) e Israele (63.150). Ricordiamo che Russia e Bielorussia sono assenti a causa della squalifica dovuta al conflitto bellico, mancava anche la Bulgaria (sono le Campionesse Olimpiche, ma la squadra è in fase di rifondazione).

Le Farfalle torneranno in pedana domani per le due Finali di Specialità (prove non inserite nel programma olimpico), dove andranno a caccia di altri successi. L’Italia, che in autunno aveva conquistato la medaglia d’oro nell’esercizio misto ai Mondiali, ha tutte le carte in regola per firmare uno strepitoso en-plein, miglior viatico in vista dell’appuntamento casalingo di Pesaro e degli Europei di giugno.

Foto: Simone Ferraro / FGI