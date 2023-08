Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: Raffaeli e Baldassarri a Sofia, le Farfalle restano ad allenarsi

La Coppa del Mondo 2022 di ginnastica ritmica sbarca a Sòfia (Bulgaria), dove nel weekend dell’8-10 aprile andrà in scena la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante. L’Italia sarà rappresentate dalle individualiste Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. La marchigiana è reduce dalla vittoria nel concorso generale di Atene, dove è diventata la prima italiana della storia a imporsi nell’all-around in Coppa del Mondo. La romagnola, invece, torna sulle pedane internazionali dopo i Mondiali 2022 dello scorso autunno.

Le Farfalle, invece, non saranno della partita. Alessia Maurelli e compagne sono rimaste a casa per continuare a perfezionare i nuovi esercizi. Le azzurre, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, hanno fatto la loro prima uscita stagionale venerdì scorso al Trofeo di Desio e sono attese in Coppa del Mondo per la tappa di Baku (22-24 aprile). Sono assenti anche Russia e Bielorussia (con squadra e individualiste), come previsto dalle disposizioni internazionali in seguito all’apertura del conflitto bellico contro l’Ucraina.

Le azzurre dovranno vedersela in particolar modo con la padrona di casa Boryana Kaleyn, con l’ucraina Viktoriia Onopriienko e la giapponese Kita Sumire. Sarà l’occasione per vedere il nuovo gruppo bulgaro, del tutto rinnovato dopo i Giochi, e cinque altre squadre in gara: Spagna, Francia, Germania, Grecia e Giappone. Si incomincia domani con la prima metà dei due concorsi generali, che si concluderanno poi sabato 9 aprile. Domenica 10 aprile, invece, spazio alle Finali di Specialità.

Foto: Pier Colombo