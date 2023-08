Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2022: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Nel weekend dell’8-10 aprile si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 di ginnastica ritmica. Sarà la città di Sòfia a ospitare la competizione. La capitale della Bulgaria sarà il palcoscenico per questo tradizionale appuntamento, a cui però l’Italia non parteciperà: le Farfalle devono ancora fare il loro debutto internazionale in questa stagione. Presenti, però, le individualiste, Sofia Raffaeli (reduce dal trionfo di Atene) e Milena Baldassarri.

Russia e Bielorussia sono squalificate per ovvi motivi, assenti anche le individualiste israeliane. Sembra tutto trasformarsi in una passerella per la Bulgaria, Campionessa Olimpica nel concorso a squadre. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Sòfia.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A SOFIA: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 8 APRILE:

10.00-15.20 Concorso generale individuale, cerchio e palla

16.30-17.00 Concorso generale a squadre, 5 cerchi

SABATO 9 APRILE:

10.00-15.20 Concorso generale individuale, nastro e clavette

15.50-16.20 Concorso generale a squadre, 3 nastri + 2 palle

DOMENICA 10 APRILE:

11.35-15.35 Finali di Specialità

COPPA DEL MONDO GINNASTICA RITMICA A SOFIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming su la7.it delle Finali di Specialità di domenica.

Foto: Pier Colombo