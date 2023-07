WTA Miami 2022: convincono e avanzano Badosa e Swiatek, eliminate Sakkari e Ostapenko

Un’altra giornata intensa del WTA di Miami 2022 si è conclusa nella notte italiana: si sono svolte ben 16 partite, valevoli per i trentaduesimi, alcune delle quali hanno riservato notevoli sorprese per i risultati maturati; allo stesso tempo, sono arrivate conferme per tenniste che stanno vivendo un ottimo momento di forma, ma andiamo con ordine.

Partiamo dal successo, mai in discussione, della spagnola Paula Badosa ai danni della ceca Marie Bouzkova, doppio 7-5 a favore della numero 5 in classifica WTA; per quanto il punteggio porti a pensare a un grande equilibrio tra le due atlete, in realtà Badosa ha saputo dimostrare la sua superiorità nei momenti di difficoltà. Infatti, è stato decisivo il break sul 5-5 nel secondo set, arrivando a servire poi per il match e concludendo nel migliore dei modi, lasciando a 0 Bouzkova nel game finale.

Vittoria sudata, al tie break del terzo set, per Victoria Azarenka: superata la russa Ekaterina Alexandrova per 6-4, 2-6, 7-6 (5). La bielorussa è stata agile nel rialzarsi dopo un secondo set consegnato di fatto nelle mani della avversaria, lottando fino all’ultimo e aggiudicandosi il trionfo al secondo match point. Vittorie in tre set anche per la kazaka Yulia Putintseva contro l’ucraina Lesia Tsurenko (6-3, 4-6, 7-5) e per la ceca Petra Kvitova ai danni della francese Clara Burel (6-1, 3-6, 6-3).

Eliminazioni sorprendenti, considerando le avversarie affrontate, per la belga Elise Mertens, superata e annichilita nel terzo set dalla ceca Linda Fruhvirtova (7-5, 2-6, 6-1), così come per la greca numero tre al mondo Maria Sakkari, eliminata dal torneo (nonostante un primo set convincente) per mano della brasiliana Beatriz Haddad Maia (4-6, 6-1, 6-2).

Prestazione convincente per la polacca Iga Swiatek che diventa la nuova numero 1 in classifica WTA dominando in due set la svizzera Viktorija Golubic, 6-2, 6-0. La statunitense Madison Brengle ha brillantemente superato l’ostacolo della russa Liudmila Samsonova superandola 6-4, 6-0. Accedono ai sedicesimi con due prestazioni convincenti la cinese Shuai Zhang e la statunitense Cori Gauff battendo rispettivamente la romena Sorana Cirstea (6-1, 6-1) e la cinese Qiang Wang (7-5, 6-4); porta a casa il derby statunitense Jessica Pegula ai danni della connazionale Sloane Stephens (6-1, 6-4).

Cade invece la lettone Jelena Ostapenko sotto i colpi dell’americana Shelby Rogers 6-3, 7-6 (0), mentre la russa Veronika Kudermetova (già nettamente in vantaggio nel primo set sul risultato di 5-1) avanza visto il ritiro dell’avversaria, l’ungherese Dalma Galfi. Avanzano la ceca Kvitova e l’americana Davis ai danni della francese Burel e dell’australiana Sanders; infine, vittoria per l’ucraina Anhelina Kalinina contro la statunitense Madison Keys (3-6, 6-3, 6-4). Di seguito, un riepilogo dei risultati della prolifica notte di Miami.

WTA MIAMI 2022, I RISULTATI DELLA NOTTE

Badosa (ESP) (6) – Bouzkova (CZE) 7-5 7-5

Putintseva (KAZ) – Tsurenko (UCR) 6-3, 4-6, 7-5

Fruhvirtova (CZE) – Mertens (BEL) 7-5, 2-6, 6-1

Azarenka (BLR) – Alexandrova (RUS) 6-4, 2-6, 7-6 (5)

Pegula (USA) – Stephens (USA) 6-1, 6-4

Rybakina (KAZ) – Ruse (BEL) 6-4, 7-5

Kalinina (UCR) – Keys (USA) 3-6, 6-3, 6-4

Haddad Maia (BRA) – Sakkari (GRE) 4-6, 6-1, 6-2

Sanders (AUS) – Davis (USA) 4-6, 1-6

Burel (FRA) – Kvitova (CZE) 1-6, 6-3, 3-6

Kudermentova (RUS) – Galfi (HUN) 5-1 RIT

Rogers (USA) – Ostapenko (LET) 6-3, 7-6 (0)

Gauff (USA) – Wang (CHN) 7-5, 6-4

Zhang (CHN) – Ciristea (ROM) 6-1, 6-1

Brengle (USA) – Samsonova (RUS) 6-4, 6-0

Golubic SUI) – Swiatek (POL) 2-6, 0-6

Foto: LaPresse