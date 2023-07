WTA Indian Wells 2022, Swiatek con il brivido su Tauson, Raducanu ancora ko

Il torneo WTA di Indian Wells ha le prime giocatrici agli ottavi di finale. Nella parte alta di tabellone fra i grandi nomi si vede soltanto Iga Swiatek: la numero 3 del tabellone ci ha messo un set per avere ragione della danese Clara Tauson, che aveva vinto la prima frazione al tie-break. Da lì però è un monologo della vincitrice del Roland Garros 2020, che lascia le briciole alla sua avversaria.

Contro di lei ci sarà l’esperienza e la classe di Angelique Kerber: niente da fare per la russa Daria Kasatkina, che viene letteralmente spazzata via dalla vincitrice di tre prove dello Slam, raccogliendo soltanto tre giochi in poco più di un’ora.

Continua la crisi di risultati di Emma Raducanu, che dallo straordinario successo agli US Open non è riuscita a spiccare il volo. La britannica viene sorpresa in tre set combattuti dalla croata Petra Martic, confermando il suo momento no: non riesce a vincere due partite consecutive dal Transilvania Open dello scorso ottobre. A sfidare la Martic sarà Liudmila Samsonova, che ha regolato in due set Danka Kovinic.

Prosegue intanto la scalata alle posizioni nobili di classifica di Simona Halep: la tennista rumena non si è lasciata travolgere dall’entusiasmo giovanile di Cori Gauff, che non festeggia al meglio i suoi diciotto anni appena compiuti. A dominare il campo è l’ex numero 1 al mondo, che avanza e va a caccia dei quarti di finale con la connazionale Sorana Cirstea, che dopo aver sofferto nel primo set si fa un sol boccone di Anna Kalinskaya. A chiudere il quadro sono Madison Keys, che ha vinto il derby statunitense battendo Alison Riske, e la britannica Harriet Dart, capace di superare di slancio Kaia Kanepi.

WTA INDIAN WELLS 2022, RISULTATI 13 MARZO

P. Martic b. E. Raducanu 6-7 6-4 7-5

L. Samsonova b. D. Kovinic 6-4 7-6

I. Swiatek b. C. Tauson 6-7 6-2 6-1

S. Cirstea b. A. Kalinskaya 5-7 6-1 6-0

M. Keys b. A. Riske 7-6 6-1

H. Dart b. K. Kanepi 7-6 6-3

S. Halep b. C. Gauff 6-3 6-4

A. Kerber b. D. Kasatkina 6-2 6-1

Foto: LaPresse