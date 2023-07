Volley femminile, Champions League: Conegliano espugna Monza e vede la Finale, Egonu 27 punti

Conegliano ha sconfitto Monza per 3-0 (25-21; 25-21; 25-19) nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2022 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte col massimo scarto all’Arena, palesando una maggiore superiorità tecnica e agonistica nei momenti decisivi dei tre set. Le brianzole si sono distinte e hanno sempre saputo tenere testa alle Pantere, ma nelle roventi fasi punto a punto che hanno deciso i primi due parziali si sono un po’ sciolte e hanno lasciato spazio alle Campionesse d’Italia.

Conegliano riscatta la sconfitta patita nello scontro diretto di Serie A1 poche settimane fa e mette una serie ipoteca sulla qualificazione alla Finale della massima competizione europea. Sì, chi vincerà il derby italiano staccherà il biglietto per l’atto conclusivo del torneo (data esatta e sede ancora da definire), visto che la semifinale è saltata in seguito all’esclusione delle formazioni russe dal torneo per ragioni legate al conflitto bellico.

La corazzata di coach Daniele Santarelli avrà bisogno almeno del tie-break per passare il turno senza l’affanno di dover giocare il set di spareggio, mentre il sestetto guidato da Marco Gaspari tenterà il ribaltone: imporsi al PalaVerde di Treviso per 3-0 o 3-1 e poi giocarsi il tutto per tutto al golden set. Ricordiamo che dall’altra parte del tabellone il Fenerbahce Istanbul attende la vincente di VakifBank Istanbul-Developres Resovia, a sorpresa le Campionesse del Mondo sono crollate per 3-2 nel match d’andata.

Superlativa prestazione dell’opposto Paola Egonu, autrice di 27 punti (3 aces, 2 muri). La regista Joanna Wolosz ha sfruttato anche la verve delle schiacciatrici Kathryn Plummer (12 punti, 2 aces) e Miriam Sylla (10), al centro spazio per Robin de Kruijf (4) e Raphaela Folie (2), Monica De Gennaro il libero (69% di ricezione positiva). Monza, guidata dalla palleggiatrice Alessia Orro, si è aggrappata all’opposto Magdalena Stysiak (14 punti) e alla nuova arrivata Jordan Larson (16) affiancata di banda da Alessia Gennari (6), ma non è bastato ad Anna Danesi (6) e compagne per fare festa di fronte al proprio pubblico.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Nel primo set è battaglia punto a punto fino al 21-21, poi Egonu concretizza una magia di Wolosz e Conegliano trova il break sull’errore di Stysiak dalla seconda linea: 23-21, la fuoriclasse della Nazionale va al servizio e con due aces consecutivi chiude i conti.

Nella seconda frazione Monza vola sul 9-4, poi Egonu e Sylla firmano il rientro (14-14) e poi l’opposto si scatena con due bordate che valgono il 17-14. Le brianzole cercano il rientro disperato spinte da Stysiak e Gennari (21-23), ma è Wolosz a mettere la firma con un ace.

Terzo set equilibrato fino al 6-8, poi Plummer si esalta, Monza commette qualche errorino di troppo e le Pantere riescono a conservare il vantaggio, gestendo il finale e facendo festa con una sassata di Sylla.

Photo LiveMedia/Valerio Origo