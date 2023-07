Sport in tv oggi (sabato 12 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 12 marzo 2022, oltre agli eventi in programma ai Giochi Paralimpici Invernali, saranno di scena diversi sport: il tennis con il Masters 1000 ATP ed il WTA 1000 di Indian Wells, il ciclismo con la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico, il volley con la SuperLega, il calcio con la Serie A, i motori con i test F1 del Bahrain, gli sport invernali con sci alpino, sci nordico (sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica), biathlon, snowboard, freestyle, sci velocità, speed skating e short track.

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (SABATO 12 MARZO)

08.00 Test Bahrain F1, terza giornata: sessione mattutina – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, Now

09.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. gigante maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni slalom parallelo maschile e femminile – Nessuna copertura tv

10.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen HS106 femminile Schonach – Eurosport Player

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a m. slalom femminile Are – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

10.30 Biathlon, IBU Cup: pursuit femminile Val Ridanna – Nessuna copertura tv

10.40 Ciclismo, Parigi-Nizza: 7a tappa – 13.10 Eurosport Player, 13.30 Eurosport1, 16.30 differita Rai Sport+HD, RaiPlay

10.50 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: 6a t.-13.50 Eurosport Player, 15.00 Eurosport1, 14.50 Rai Sport+HD, RaiPlay, 15.15 Rai2

11.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen HS106 maschile Schonach – Eurosport Player

11.00 Snowboard, Coppa del Mondo: cross maschile e femminile Reiteralm – Eurosport Player

11.00 Sci velocità, Coppa del Mondo: Gara-3 maschile e femminile Idre – Nessuna copertura tv

11.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 15 km tl maschile Falun – Eurosport2, Eurosport Player

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. gigante maschile – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport1, Eurosport Player

12.30 Freestyle, Coppa del Mondo: slopestyle maschile e femminile Tignes – Eurosport Player

12.30 Ciclismo femminile, Ronde van Drenthe – 15.10 Eurosport Player

12.50 Freestyle, Coppa del Mondo: qualificazioni dual moguls maschile e femminile – Nessuna copertura tv

13.00 Test Bahrain F1, terza giornata: sessione pomeridiana – Sky Sport F1, Sky Go, Now

13.00 Speed skating, Finali Coppa del Mondo Heerenveen – Eurosport Player

13.00 Biathlon, Coppa del Mondo: mass start maschile Otepaeae – Eurosport2, Eurosport Player

13.00 Biathlon, IBU Cup: pursuit maschile Val Ridanna – Nessuna copertura tv

13.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo: HS100 femminile Oberhof – Eurosport Player

13.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen 5 km femminile Schonach – Eurosport Player

13.45 Sci alpino, Coppa del Mondo: 2a m. slalom femminile Are – RaiSport+HD, RaiPlay, Eurosport2, Eurosport Player

14.00 Snowboard,Coppa del Mondo:slalom parallelo maschile e femminile Piancavallo-RaiSportWeb1, Eurosport Player

14.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 10 km tl femminile Falun – Eurosport Player

14.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo: Gundersen 10 km maschile Schonach – Eurosport Player

14.30 Ginnastica artistica, Serie A1: seconda tappa – YouTube Federginnastica

14.30 Calcio femminile, Coppa Italia: Milan-Juventus – La7, TimVision

15.00 Calcio, Serie A: Salernitana-Sassuolo – DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Spezia-Cagliari – DAZN

15.00 Calcio, Campionato Primavera: Juventus-Verona – SportItalia

15.00 Freestyle, Coppa del Mondo: dual moguls maschile e femminile Chiesa in Valmalenco – Eurosport Player

15.15 Biathlon, Coppa del Mondo: mass start femminile Otepaeae – Eurosport2, Eurosport Player

15.15 Rugby, Sei Nazioni: Italia-Scozia – TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, tv8.it, SkyGo, Now

17.00 Short track, Campionati Italiani Assoluti Bormio: seconda giornata – Nessuna copertura tv

17.00 Pallanuoto, Coppa Italia: semifinale Pro Recco-Savona – RaiSportWeb2

17.45 Rugby, Sei Nazioni: Inghilterra-Irlanda – Sky Sport Arena, SkyGo, Now

18.00 Calcio, Serie A: Sampdoria-Juventus – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Verona-Civitanova – Rai Sport+HD, RaiPlay, Volleyballworld.tv

19.00 Pallanuoto, Coppa Italia: semifinale Brescia-Telimar – RaiSportWeb2

20.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells, secondo turno – SuperTennisTV, supertennis.tv

(Paolini 1° match)

20.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells, secondo turno – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, dalle 23.45 Sky Sport Uno

(Musetti 2° match, Fognini 3° match, Sonego 4° match, Sinner 4° match ma non prima delle 02.00)

20.30 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Roma – Rai Sport+HD, RaiPlay, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Milan-Empoli – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now



Foto: LiveMedia/Diederik Van Der Laan/DPPI