Sci alpino, Hector guida il gigante di Lenzerheide davanti a Shiffrin. Quinta Brignone, uscita Bassino

Sara Hector comanda la classifica dopo la prima manche del gigante di Lenzerheide. La svedese è sempre più vicina a conquistare la sua prima coppa di specialità della carriera. Una bella prova quella di Hector, che è stata formidabile nella complicatissima prima parte del tracciato, perdendo poi qualcosa sul finale, ma conservando comunque la prima posizione con il tempo di 1’01”11.

Ci sarà comunque battaglia per la vittoria nella seconda manche. Mikaela Shiffrin è seconda ad 11 centesimi dalla svedese e per l’americana è un risultato molto importante vista l’uscita di Petra Vlhova. La statunitense ha l’occasione ora di allungare ulteriormente in classifica generale sulla slovacca e di ipotecare la sua quarta sfera di cristallo.

Terza posizione per la francese Tessa Worley (+0.16), che è l’unica che può vietare ad Hector di festeggiare la conquista della coppa di gigante già oggi a Lenzerheide. Le prime tre hanno fatto una gara a parte, visto che già dal quarto posto della slovena Meta Hrovat il distacco dalla vetta sale a 75 centesimi.

Federica Brignone commette due errori sia nella parte alta che sul finale e chiude al quinto posto ad un secondo preciso da Hector. Servirà una seconda manche all’attacco per provare a tornare su un podio che in gigante in Coppa del Mondo manca dal dicembre 2020 a Courchevel.

Sesta l’austriaca Katharina Truppe (+1.07), che ha preceduto la svizzera Michelle Gisin (+1.32), la slovena Tina Robnik (+1.44) e l’altra svizzera Wendy Holdener (+1.64). Chiude la Top-10 una positiva Elena Curtoni, staccata di 1.66 da Hector.

Prosegue il momento negativo di Marta Bassino. La nativa di Cuneo è uscita nuovamente dopo appena tre porte alla prima vera insidia, stessa cosa capitata anche alle Olimpiadi di Pechino. La piemontese ha toccato subito la neve con lo scarpone e non è riuscita a restare all’interno del tracciato.

Qualificata per la seconda manche Roberta Melesi (26a). Sfiora l’ingresso tra le trenta Asja Zenere (32a), più indietro Roberta Midali (37a) ed è uscita Karoline Pichler

FOTO: LaPresse