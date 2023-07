Sci alpino, Federica Brignone meglio di Deborah Compagnoni? Facciamo chiarezza

Federica Brignone ha vinto quest’oggi la Coppa del Mondo di superG con una gara di anticipo: la valdostana ha concluso la competizione di Lenzerheide in nona posizione, ma nel momento in cui è scesa era già certa di essersi aggiudicata il trofeo, essendo uscita la compagna di squadra Elena Curtoni, ovvero l’unica che poteva ancora impensierirla.

Il palmares dell’azzurra, a questo punto, è davvero importante. Ha vinto una Coppa del Mondo generale nel 2020, sinora unica italiana ad esserci riuscita nella storia; inoltre vanta tre sfere di cristallo di specialità, anche in questo caso un record (che Sofia Goggia potrebbe eguagliare tra qualche giorno nelle finali di Meribel). Brignone, inoltre, si è aggiudicata una coppetta di specialità in ben tre diverse discipline: gigante, superG e combinata. Anche in questo caso, neanche a dirlo, nessuna portacolori del Bel Paese ci era mai riuscita (per la verità, nessuna aveva trionfato neanche in due diverse specialità). Per quanto riguarda le singole vittorie in Coppa del Mondo, la classe 1990 è al comando della graduatoria con 19 successi, due in più di Sofia Goggia, tre più di Deborah Compagnoni e quattro in più di Isolde Kostner.

Tutto ciò premesso è sufficiente per definire Federica Brignone la sciatrice italiana migliore di tutti i tempi, meglio dunque anche di Deborah Compagnoni? La risposta è assolutamente affermativa se ragioniamo in ottica di Coppa del Mondo: in questo campo non c’è partita, perché la 31enne di La Salle si è spinta laddove tutte le altre erano state respinte, ovvero sino al globo generale. Inoltre ha sfoderato per oltre una decade una polivalenza che ha rappresentato una vera novità nel panorama nazionale, di fatto gettando le basi per una vera e propria rivoluzione culturale. Quando nel 2010 Federica Brignone parlava di polivalenza veniva vista come una visionaria, oggi i fatti le danno ragione. Dunque i dubbi non sussistono: siamo di fronte alla miglior sciatrice che l’Italia abbia mai avuto in Coppa del Mondo.

Il discorso cambia radicalmente se prendiamo in considerazione i grandi eventi, ovvero Olimpiadi e Mondiali. Ai Giochi Brignone ha collezionato un argento (gigante Pechino 2022) e due bronzi (gigante PyeongChang 2018 e combinata Pechino 2022), ai Mondiali un argento tra le porte larghe nel lontano 2011. E’ innegabile che le manchi l’oro in un grande appuntamento ed il confronto con Deborah Compagnoni appare impietoso, considerando che la fuoriclasse di Santa Caterina vanta in bacheca la bellezza di tre titoli olimpici in tre edizioni differenti dei Giochi (superG ad Albertville 1992, gigante a Lillehammer 1994 e Nagano 1998) e di altrettante corone iridate (gigante a Sierra Nevada 1996, gigante e slalom a Sestriere 1997). La stessa Sofia Goggia può far valere l’oro olimpico di discesa conquistato a PyeongChang 2018.

Il discorso rientra chiaramente in una sfera soggettiva: c’è chi ritiene più attendibili i risultati di Coppa del Mondo, mentre per altri nulla è comparabile a Mondiali ed Olimpiadi. Deborah Compagnoni vinse “solo” una sfera di cristallo di gigante nel 1997, ma va ricordato come la sua carriera sia stata frammentata a causa degli infortuni. E’ innegabile come nei grandi eventi riuscisse ad esprimere qualcosa in più, come solo i fenomeni veri sanno fare. Per questo, se prendiamo in considerazione Mondiali ed Olimpiadi, resta per distacco la n.1 in assoluto dello sci alpino italiano in campo femminile. Federica Brignone può invece a buon diritto considerarsi la miglior esponente azzurra della storia in Coppa del Mondo.

