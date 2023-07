Masters 1000 Indian Wells: Nadal sconfigge Alcaraz e raggiunge Fritz in finale

È Rafael Nadal il secondo finalista del Masters 1000 di Indian Wells. In uno scontro condizionato dal forte vento lo spagnolo (n.4 del ranking) supera il connazionale Carlos Alcaraz (n.18 al mondo) per 6-4 4-6 6-3 al termine di un match straordinario e raggiunge lo statunitense Taylor Fritz nell’ultimo atto del torneo. Per il maiorchino si tratta del 20° successo in stagione in altrettante partite. Domenica sera (non prima delle 23:00) Nadal giocherà la sua 53ma finale in un Masters 1000 (la quinta qui a Indian Wells): in caso di vittoria l’iberico tornerà al terzo posto nella classifica ATP.

A partire meglio è Alcaraz che ruba subito il servizio al suo avversario. Nadal prova a rientrare nel game successivo, ma il numero 19 al mondo è abile nel cancellare cinque palle del controbreak e si porta sul 2-0. Il maiorchino alza il suo livello e conquista addirittura quattro game di fila che ribaltano completamente il set (4-2). Qui arriva la grande reazione del nativo di Murcia che agguanta il 4-4, ma poi è Nadal a prendersi il break decisivo nel decimo game e a chiudere per 6-4 al quinto set point.

L’inizio di secondo parziale è senza grandi scossoni (2-2). La prima svolta arriva dunque nel quinto game, quando Alcaraz ruba il servizio all’avversario portandosi sul 3-2. È il primo break di una lunghissima serie di capovolgimenti di fronte che vede il numero 19 al mondo uscirne meglio con l’ennesimo servizio rubato che vale il 5-4. Alcaraz non concede niente nel suo successivo turno di battuta e la contesa si sposta dunque al terzo set.

Anche l’ultimo parziale comincia con grande equilibrio e si arriva sul 2-2. Qui Nadal è bravo nell’annullare tre palle break e a portarsi poco dopo sul 4-3. L’ottavo game diventa dunque quello che decide la partita: il maiorchino sfrutta l’unica chance buona di break e vola sul 5-3 e servizio. Dopo il game vinto da Alcaraz, Il numero 4 del ranking non sbaglia nel suo turno di battuta e conquista una bellissima vittoria per 6-4 4-6 6-3 in tre ore e 12 minuti.

A fine partita sono 24 i vincenti e 26 gli errori non forzati di Nadal (contro i 41 vincenti e 34 errori non forzati del suo avversario). Il maiorchino chiude il match con il 63% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 60% di Alcaraz) e il 44% con la seconda (contro il 46% del numero 19 al mondo). I punti totali conquistati dai due tennisti sono 106 per Nadal e 102 per Alcaraz.

Foto: LaPresse