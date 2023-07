LIVE Trofeo Binda 2022 in DIRETTA: volata perfetta per Balsamo che vince in maglia iridata! Podio tutto italiano con Bertizzolo e Paladin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Elisa Balsamo ha vinto in maglia iridata guidando un trionfo azzurro con un podio tutto italiano e cinque italiane in top10.

16.30 Questa la top10 definitiva:

1 Elisa Balsamo

2 Sofia Bertizzolo

3 Soraya Paladin

4 Chantal Blaak

5 Elena Cecchini

6 Coryn Rivera

7 Elise Chabbey

8 Silvia Persico

9 Cecilie Ludwig

10 Ashleigh Moolman-Pasio

16.27 I risultati ufficiali mostrano un podio tutto italiano! Alle spalle di Balsamo si piazzano Sofia Bertizzolo e Soraya Paladin! Un trionfo azzurro in una delle corse più importanti dell’anno!

16.26 Blaak aveva lanciato una volata molto lunga. Balsamo era molto indietro a 200 m dal traguardo quando è partita una progressione micidiale. Spettacolo della Campionessa del Mondo!

16.25 Lavoro perfetto per la Trek-Segafredo! Balsamo corona il lavoro delle compagne arrivando con le braccia al cielo!

16.24 VOLATA PERFETTA PER LA CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOO!

16.24 ELISAAAAAAAAAAAA BALSAMOOOOOOOOOOO VINCE!

16.23 Tutto pronto per la volata!

16.22 FLAMME ROUGE! ULTIMO CHILOMETRO!

16.21 2 km all’arrivo. Ci prova Marlen Reusser! Si getta all’inseguimento Longo Borghini!

16.20 3 km all’arrivo. Tutta la Trek davanti. Anche Silvia Persico tra le ruote più veloci rimaste davanti.

16.19 4 km all’arrivo. Longo Borghini in testa, molto ben posizionata Balsamo.

16.18 5 km all’arrivo. Il gruppo rientra sulle attaccanti e si mette la Trek a tirare.

16.17 Le sei attaccanti sono Marta Cavalli e Cecilie Ludwig (FDJ), Ashleigh Moolman e Chantal Blaak (SD Worx), Liane Lippert (Team DSM) e Mavi Garcia (Team UAE).

16.15 Si avvantaggiano in sei. Hanno un vantaggio di 14″ sul gruppo quando inizia la discesa.

16.14 Allungano Liane Lippert (Team DSM) e Ludwig, le vanno dietro in 5, il gruppo ha perso qualche secondo ma lo strappo è quasi finito.

16.13 Manca 1 km di salita. Si susseguono gli attacchi ma il gruppo tiene, nessuno sembra fare la differenza.

16.12 Si riporta su di lei Ashleigh Moolman che prova ad attaccare! La seguono Ludwig e Juliette Labous!

16.11 ANCORA MARTA CAVALLI! Riparte l’azzurra!

16.10 Chiude su di lei Van Anrooij della Trek. Le atlete del team americano hanno chiuso su tutti gli attacchi. Potrebbero star puntando tutto su uno sprint della campionessa del mondo, la nostra Elisa Balsamo!

16.09 Inizia Orino! Per ora l’andatura è ancora molto blanda. Parte Marta Cavalli!

16.08 Può succedere ancora di tutto. Potrebbe essere decisiva la salita di Orino o si potrebbe arrivare in volata. Da non escludere anche un attacco vincente in discesa. 10 KM ALLA FINE!

16.07 Reusser si mette in testa e si riprende ad andare. L’andatura sa proprio di quiete prima della tempesta.

16.05 Momento di studio nel tratto in piano prima della salita di Orino. Si va davvero piano ora.

16.03 Finito lo strappo di Casale che non ha fatto grandi danni. La corsa potrebbe essere decisa a Orino.

16.02 Aumenta l’andatura Ashleigh Moolman-Pasio della SD Worx! Le vanno dietro Longo Borghini e Ludwig.

16.01 Il gruppo si riporta sulle attaccanti mentre inizia lo strappo di Casale. 15 km all’arrivo.

16.00 Prova quindi ad allungare da sola Chabbey! Chiude Longo Borghini e si ricompone il quartetto.

15.58 Non c’è grande accordo tra le quattro in testa. Il gruppo sta infatti chiudendo il buco.

15.56 ULTIMO GIRO! Passano insieme in quattro sulla linea d’arrivo. Il gruppo è a 15″

15.55 Quando ci si avvicina all’inizio dell’ultimo giro in testa c’è Marlen Reusser con 5″ su Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo), Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing) e Cecilie Ludwig (FDJ). Il gruppo è dietro altri 10″.

15.54 Un terzetto di contrattaccanti prova a riportarsi su Reusser. C’è anche Longo Borghini!

15.53 Il gruppo si riporta su Ludwig ed è a circa 10″ da Reusser.

15.51 La campionessa del mondo a cronometro fa la differenza in discesa! Si riporta su Ludwig e la stacca! Grande azione della svizzera.

15.49 Si getta all’inseguimento di Ludwig ancora Marlen Reusser!

15.47 Scollina Ludwig con 8″ sul gruppo. Mancano 25 km al traguardo!

15.46 Attenzione possibile momento decisivo! Riprese le due attaccanti e parte Cecilie Ludwig! La danese della FDJ è un’esperta degli attacchi da lontano, il gruppo si lancia all’inseguimento!

15.44 Ripresa Magnaldi e partono Marta Cavalli e Niamh Fisher-Black!

15.42 Il vantaggio di Magnaldi ora è intorno ai 20″. Inizia la terza e penultima ascesa verso la Rocca di Orino, più lunga ma meno pendente rispetto a quella di Casale.

15.40 Ora si schiera in testa al gruppo la Jumbo-Visma con tutte le sue rappresentanti.

15.39 Grande studio in gruppo. Può crescere il vantaggio di Magnaldi prima della salita di Orino.

15.37 Mancano 30 km al traguardo di Cittiglio.

15.36 Finito lo strappo di Casale, Magnaldi si getta in discesa avendo preso un buon vantaggio sul gruppo, circa 10″.

15.35 Si muove ancora Erica Magnaldi del Team UAE. Il gruppo insegue ma continua a frazionarsi.

15.33 Inizia la terza ascesa di Casale con le sue pendenze del 7-8%. Subito un attacco!

15.31 Un’immagine dalla corsa che ritrae Amanda Spratt e Ashleigh Moolman-Pasio. Si può intravedere anche il tricolore di Elisa Longo Borghini:

#TrBinda ???????????? The attacks have started and @AmandaSpratt is in the mix ???? She’s off the front in a select group! The gap is only small at the moment, but it’s a strong selection of riders and teams represented. 45km to go. pic.twitter.com/WVQa1HxvwH — Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) March 20, 2022

15.29 Completato ora il secondo giro! Sono rimaste davanti solo le migliori.

15.28 Riprese subito dal gruppo le quattro attaccanti. La corsa è ormai definitivamente esplosa e mancano ancora 35 km!

15.26 Si uniscono a loro le due azzurre Soraya Paladin, di nuovo all’attacco e Sofia Bertizzolo (UAE Team).

15.25 Ancora un’accelerazione in fondo alla discesa, ora ci provano in due, si tratta di Anna Henderson (Jumbo-Visma) e Marlen Reusser (SD Worx).

15.24 Ci si avvicina al secondo passaggio sulla linea d’arrivo. In gruppo sono rimaste in meno di 50.

15.22 Mancano ora 40km al traguardo di Cittiglio.

15.22 Cecilie Ludwig (FDJ) prova ad attaccare sulla breve discesa da Orino, prendendola ad altissima velocità.

15.20 Si spegne il tentativo delle otto proprio in prossimità dello scollinamento. Gruppo di nuovo compatto mentre da dietro inizia la vera selezione.

15.17 Mentre inizia la seconda salita verso la Rocca di Orino, in testa ci sono 8 atlete: Soraya Paladin (Canyon//SRAM), Erica Magnaldi (UAE Team), Brodie Chapman (FDJ) , Shirin Van Anrooij (Trek-Segafredo) , Amanda Spratt (BikeExchange – Jayco), Anna Schackley (SD Worx) e Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) e Paula Patino (Movistar)

15.14 Tante delle squadre più forti del gruppo sono presenti in questo attacco. Dietro infatti per ora lavora il Team DSM che non ha nessuna davanti.

15.11 Si aggiungono altre 4 atlete, ora c’è un gruppetto di otto attaccanti che hanno guadagnato una decina di secondi sul gruppo. Si tratta di Soraya Paladin, Erica Magnaldi, Brodie Chapman, Shirin Van Anrooij, Amanda Spratt, Anna Schackley e Karlijn Swinkels e Paula Patino.

15.08 Inizia la seconda salita verso Casale e la corsa rischia di esplodere. Attacco di 4 atlete in testa al gruppo!

15.06 Si rivede nelle prime posizioni del gruppo Longo Borghini. La caduta non sembra aver lasciato strascichi su una delle grandi favorite odierne.

15.04 Le atlete sono passate sulla linea del traguardo di Cittiglio per la prima volta potendo studiare gli ultimi km del percorso. Ora c’è grande fermento in gruppo.

15.01 Mentre viene completato il primo giro dei quattro previsti dal percorso, Michaela Drummond viene ripresa. Gruppo compatto a 52 km dalla fine!

14.58 Il gruppo, tirato da SD Worx e Canyon/SRAM, sta gudagnando terreno rapidamente. Finita la discesa da Orino, potrebbe riportarsi sulla battistrada nei prsssimi km.

14.55 La situazione in corsa è la seguente: in testa c’è Michaela Drummond (Bepink), con poco meno di 1′ di vantaggio sul gruppo che ha ripreso Harvey e poi anche Khantutseva e Vettorello.

14.53 Il ritmo si sta alzando notevolmente, su questa ascesa a Orino il gruppo si è allungato tanto, con alcune atlete che rischiano anche di perdere le ruote.

14.51 Prova ad uscire dal gruppo Mikayla Harvey del team Canyon/SRAM.

14.50 Mancano 60 km alla fine della corsa.

14.48 Incidente in gruppo per Elisa Longo Borghini. La campionessa italiana si tocca con un’avversaria e finisce per terra. Nessuna conseguenza che lei che risale subito in bici.

14.45 Allunga in testa Michaela Drummond. Non riescono a tenere le ruote Khantutseva e Vettorello.

14.42 Abbiamo ufficialmente superato la metà gara. In testa sempre Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss Squad), Michaela Drummond (Bepink) e Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo) con 1’40” sul gruppo.

14.39 Mancano ora 4 giri del circuito prima del traguardo.

14.36 L’imprevisto sembra essere stato gestito al meglio e soprattutto rapidamente. La corsa procede ora normalmente.

14.33 Mancano quindi 74 km al termine della gara.

14.29 Anche la pagina Twitter dell’UCI ha reso noto la nuova partenza della corsa:

We’re back racing! The peloton was led back down into the valley to Cantevria – all neutralized. There the race re-started against the original route down the valley. They will resume the race course in Cuveglio and will finish with the planned 4 laps. #TrBinda #TrofeoBinda — UCI_WWT (@UCI_WWT) March 20, 2022

14.27 Si entra ora nel comune abitato di Cittiglio. Le prime tre hanno ora 1’30” di vantaggio.

14.25 La conferma ufficiale del profilo Twitter della corsa di aver trovato un nuovo percorso:

They will do an alternative route to approach Cittiglio. Once there, 4 final laps are left. #TrBinda #UCIWWT — Trofeo Binda (@TrofeoBinda) March 20, 2022

14.23 Riepilogando, non siamo ancora a metà giornata: Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss Squad), Michaela Drummond (Bepink) e Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo) mantengono una trentina di secondi sul gruppo principale.

14.19 La direzione gara è stata brava a trovare in maniera tempestiva un percorso alternativo per non bloccare la corsa.

14.16 Riparte la gara: appena scesi da Brinzio, hanno ridato alle tre fuggitive i 30” di vantaggio.

14.15 Sembra essersi sbloccata la situazione: il gruppo dovrebbe saltare la prossima scalata di Orino, ma nei quattro giri finali non dovrebbe cambiare nulla. Questo il tweet della corsa:

The peloton will do a short detour and skip Orino. It seems like there won’t be any changes regarding the final 4 laps later on. We are waiting for it to be confirmed. #TrBinda #UCIWWT — Trofeo Binda (@TrofeoBinda) March 20, 2022

14.11 Prima della neutralizzazione Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss Squad), Michaela Drummond (Bepink) e Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo) avevano 35” di vantaggio sul gruppo.

14.08 L’incidente è avvenuto sulla strada che porta alla salita di Orino.

14.03 Mancano ancora 86 chilometri al traguardo.

14.00 Si sta cercando al momento un’alternativa al percorso per poter aggirare il problema.

13.57 Il vantaggio neutralizzato sul plotone è di 35”.

13.53 A 90 chilometri dal traguardo ricordiamo che ci sono tre atlete davanti: Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss Squad), Michaela Drummond (Bepink) e Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo).

13.48 La gara è stata neutralizzata. Si è verificato un incidente tra due vetture davanti alla gara. Non c’è modo di passare in questo momento. L’incidente è avvenuto tra due veicoli non legati alla corsa.

13.45 Attenzione, colpo di scena in corsa.

13.40 Ora si ricompatta il terzetto, 40” di margine sul gruppo.

13.37 Ora Drummond resta da sola al comando, si staccano Khatuntseva e Vettorello.

13.33 Ricordiamo i nomi delle attaccanti: Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss Squad), Michaela Drummond (Bepink) e Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo).

13.29 Tra le tre e il plotone ora il distacco è rilevato in 1’29”.

13.24 Ritardo del gruppo che sale.

13.20 100 chilometri al traguardo.

13.16 Ancora un tratto in linea prima di entrare nel circuito che animerà il finale della corsa.

13.12 Superato anche lo strappo di Casale.

13.08 Plotone a 1′ di ritardo.

13.06 Al comando dunque troviamo Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss Squad), Michaela Drummond (Bepink) e Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo).

13.02 Rapidamente le due atlete sono riuscite a riportarsi sulla vetta. Tre al comando.

13.00 Le inseguitrici sono a 45” dalla vetta.

12.57 Provano ad inseguire la leader Michaela Drummond (Bepink) e Giorgia Vettorello (Top Girl Fassa Bortolo).

12.54 Un contrattacco dal gruppo, si muovono due atlete.

12.50 Il plotone ovviamente gestisce la situazione: una sola attaccante non fa paura.

12.47 1’11” il vantaggio della russa.

12.43 Terminato lo strappo di Caldana.

12.41 La fuggitiva ha un vantaggio superiore al minuto sul plotone.

12.38 In testa troviamo la russa Gulnaz Khatuntseva (Roland Cogeas Edelweiss Squad).

12.34 Arriva il primo attacco di giornata.

12.30 Percorsi i primi 15 chilometri, si va verso lo strappo di Caldana, il primo di giornata.

12.27 Una caduta in gruppo.

12.22 Anche oggi prima del via un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina.

12.18 Velocità sostenuta, vediamo se andrà via una fuga nelle prime fasi di gara.

12.15 PARTITA LA CORSA!

12.13 Trek-Segafredo che schiera un vero e proprio squadrone: presenti la campionessa del mondo Balsamo, la campionessa d’Europa van Dijk e la campionessa italiana Longo Borghini.

12.09 Atlete che sono nella zona di partenza, primo tratto di trasferimento poi il via ufficiale.

12.05 Percorso di 142 chilometri con partenza da Cocquio Trevisago ed arrivo in quel di Cittiglio. Tanti gli strappi presenti sul circuito, sarà corsa dura.

12.02 Una classica del World Tour che si svolge spesso e volentieri nello stesso periodo della Milano-Sanremo, per una due giorni tutta italiana emozionante per il ciclismo internazionale.

12.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del Trofeo Binda-Comune di Cittiglio, il Mondiale di primavera per le donne.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo Binda-Comune di Cittiglio, corsa facente parte dell’Uci Women’s Road World Tour. Si lotterà per 141,8 chilometri per determinare chi sarà il nome a succedere ad Elisa Longo Borghini, vincitrice la scorsa annata.

Una gara molto attesa dalle squadre di punta, essendo la terza gara del calendario internazionale. Partenza prevista da Cocquio Trevisano, con il percorso diviso in tre diverse sezioni. La prima è un anello da ripetere per tre volte, passando per Olginasio e Besozzo; in questo tratto ci sarà la prima scalata verso Orino, che ritroveremo più avanti.

A seguire, un secondo tratto fino a Luino con altre due salite che potranno scremare il gruppo, quelle di Grantola e Brinzio. A chiudere la contesa ci sarà il circuito finale da ripetere più volte con altre ascese interessante come quelle di Casalzuigno ed Orino; su quest’ultima si scollinerà per l’ultima volta a meno di 10 chilometri dall’arrivo, con le atlete rimanenti che lotteranno per la vittoria.

Saranno presenti molti grandi nomi del ciclismo internazionale. Spicca la presenza di Marianne Vos (Jumbo-Visma), che ha già vinto in passato su queste strade per quattro volte. La SD Worx presenta al solito un parterre abbastanza ampio per puntare alla corsa con Chantal Van Der Broek-Blaak, Ashleigh Moolman-Pasio ed Elena Cecchini; rimanendo all’Italia, il duo della Trek-Segafredo Elisa Longo Borghini, vincitrice lo scorso anno, ed Elisa Balsamo punteranno al bersaglio grosso.

La gara partirà alle ore 12.10, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dalle ore 12.00 per non perdere nemmeno un momento di questa corsa. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo