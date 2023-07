LIVE Tirreno-Adriatico, Cronometro in DIRETTA: Filippo Ganna batte Evenepoel e Pogacar. “Vittoria che fa morale”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.24 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la seconda tappa della Tirreno-Adriatico. Un saluto sportivo.

17.22 Filippo Ganna è in grande forma. Qualcuno sostiene che possa anche puntare alla Milano-Sanremo. A nostro avviso è difficilissimo: ci aspettiamo un Pogacar che farà fuoco e fiamme sul Poggio, e lì sarà dura per chiunque tenerne la ruota. E’ chiaro che se il gruppo arrivasse compatto a 3 km dall’arrivo, allora Ganna potrebbe anche tentare una rasoiata in stile Cancellare o Stuyven: difficile, ma non impossibile.

17.19 Per quanto riguarda gli uomini di classifica, Evenepoel ha guadagnato 7″ su Pogacar e ben 31″ su Lopez e Geoghegan Hart. Carapaz paga 36″ dal belga. Sarà corsa a due per la vittoria finale? Pogacar chiaramente sembra inattaccabile, ma forse Evenepoel è l’unico che potrebbe provare ad impensierirlo.

17.17 Filippo Ganna: “Oggi ero il più forte, nella seconda parte ho fatto fatica, anche se non si direbbe. Sono contento che prendo una maglia che mi mancava. Questa è la prima vittoria stagionale per la nostra squadra nel World Tour, fa morale. Adesso aiuterò i capitani Carapaz e Porte, domani mi metterò al servizio di Elia Viviani per la volata“.

17.15 La classifica della cronometro odierna, che è anche la classifica generale:

1 GANNA Filippo 15.17,70 54.528

2 EVENEPOEL Remco 15.28,03 53.921

3 POGAČAR Tadej 15.35,380 53.497

4 ASGREEN Kasper 15.41,22 53.165

5 DOWSETT Alex 15.42,72 53.080

6 ARENSMAN Thymen 15.45,21 52.941

7 LUDVIGSSON Tobias 15.49,03 52.728

8 VAN EMDEN Jos 15.50,89 52.624

9 BJERG Mikkel 15.56 52.343

10 SOBRERO Matteo 15.56,20 52.332

11 CRADDOCK Lawson 15.56,42 52.320

12 THOMAS Benjamin 15.59,40 52.177

13 LÓPEZ Miguel Ángel 15.59,68 52.142

14 GEOGHEGAN HART Tao 15.59,91 52.130

15 AFFINI Edoardo 16.01,06 52.068

16 OLIVEIRA Nelson 16.01,38 52.050

17 GUERNALEC Thibault 16.02,15 52.009

18 SOLER Marc 16.04,27 51.894

19 ČERNÝ Josef 16.04,35 51.890

20 CARAPAZ Richard 16.04,72 51.870

17.14 Ciccone ha chiuso a 1’22” da Ganna, un’enormità.

17.12 Filippo Ganna ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico in modo piuttosto netto: 11″ su Evenepoel e 18″ su Pogacar. In 13,9 km non sono distacchi di poco conto. Ha dominato, quando pedala così è difficile da battere. Orgoglio italiano.17.14 Giulio Ciccone ha chiuso addirittura a 1’22” da Ganna. Un’enormità.

17.11 ASSURDO POGACAR! E’ 3° a 17″68! Come si fa a battere questo ragazzo nei grandi giri? In salita stacca tutti, a cronometro perde solo dagli specialisti puri…

17.10 Pogacar imbocca l’ultimo km: non può battere Ganna, ormai sicuro del successo. Come Alaphilippe nel 2021, vincerà alla Tirreno-Adriatico con la maglia di campione del mondo.

17.07 Ogni tanto capita che Filippo Ganna inciampi in qualche passo falso, come nella cronometro dell’UAE Tour: d’altronde è umano anche lui. Quando però è al top della forma, allora è difficilmente battibile.

17.06 Il francese Benjamin Thomas chiude 12°, dunque alle spalle di Sobrero, che resiste in nona posizione.

17.05 5 km all’arrivo per Pogacar.

17.04 Filippo Ganna è comunque ormai quasi certo di vincere la tappa e di indossare la maglia azzurra di leader della classifica generale.

17.03 E’ dietro Ganna, ma che Pogacar…E’ 5° all’intermedio a 11″ dall’azzurro: questo ragazzo va forte ovunque, è praticamente imbattibile nelle corse a tappe (ma anche nelle classiche non è di certo semplice batterlo…).

17.02 Pogacar sarà tra poco all’intermedio, ma è sicuramente dietro Ganna.

17.00 Ciccone paga 42″ da Ganna all’intermedio: un distacco davvero notevole, ha preso 7″ al km…L’abruzzese proprio non riesce a migliorare nelle prove contro il tempo.

16.58 La classifica parziale all’arrivo:

1 GANNA Filippo 15.17,70 54.528

2 EVENEPOEL Remco 15.28,30 53.921

3 ASGREEN Kasper 15.41,22 53.165

4 DOWSETT Alex 15.42,72 53.080

5 ARENSMAN Thymen 15.45,21 52.941

6 LUDVIGSSON Tobias 15.49,03 52.728

7 VAN EMDEN Jos 15.50,89 52.624

8 BJERG Mikkel 15.56 52.343

9 SOBRERO Matteo 15.56,20 52.332

10 CRADDOCK Lawson 15.56,42 52.320

16.57 Parte il fenomeno Tadej Pogacar, unico favorito per la vittoria della Tirreno-Adriatico. Difficile che possa impensierire Ganna, ma con lo sloveno non bisogna mai mettere la mano sul fuoco!

16.56 FILIPPO GANNA VICINISSIMO ALLA VITTORIA! Evenepoel è secondo all’arrivo a 11″. Si vedeva che il belga stava facendo più fatica nella seconda parte di gara, mentre l’italiano si era mantenuto compostissimo nella sua posizione aerodinamica.

16.56 Evenepoel a 500 metri dall’arrivo, non dovrebbe farcela.

16.55 54,528 km/h la media tenuta da Filippo Ganna. E non sono mancate diverse curve a gomito sul percorso, dove è servito frenare e rilanciare la velocità.

16.54 Evenepoel si trova a 2500 metri dall’arrivo. Sembra sbandare in alcuni tratti, ma attendiamo il verdetto del cronometro…

16.52 FILIPPO GANNA NETTAMENTE AL COMANDO! Rifila 23″52 ad Asgreen: è andato veramente in progressione per tutta la cronometro, di fatto guadagnando poco meno di 2″ al km sul danese. Basterà per vincere? Lo sapremo tra qualche minuto…

16.50 Partito Giulio Ciccone. Sta già arrivando Filippo Ganna…

16.50 Eccezionale Miguel Angel Lopez. Il colombiano, che non ha mai amato le prove contro il tempo, si difende egregiamente nella seconda parte del percorso e chiude a soli 18″ da Asgreen.

16.49 Matteo Sobrero chiude 7° all’arrivo a 15″ da Asgreen. Una buona cronometro, anche se è mancato l’acuto.

16.48 E’ TIRATISSIMA! Evenepoel paga appena 2″ nei confronti di Ganna all’intermedio. Il belga è un fenomeno, non lo scopriamo oggi. E’ corsa a due per la vittoria, a meno che Pogacar non si inventi un numero.

16.47 La pedalata di Ganna è un inno alla potenza. Davvero poderosa, impressionante. E’ in gran forma, chissà che non voglia anche fare un pensierino alla classifica di questa Tirreno-Adriatico.

16.46 Ganna va a riprendere ed a saltare a velocità doppia Vincenzo Albanese, che era partito un minuto prima di lui.

16.45 Pazzesco Ganna, ha rifilato più di 1″ al km a tutti gli altri specialisti per ora.

16.44 SUPER GANNA! 8″65 di vantaggio su Dowsett dopo 6,2 km! Sta andando come un treno arcobaleno…

16.43 Sta per arrivare Filippo Ganna all’intermedio.

16.42 18″ di ritardo per Miguel Angel Lopez ai 6,2 km. Il colombiano è uno scalatore, oggi deve pensare a limitare i danni.

16.41 Sobrero paga 10″ di ritardo da Dowsett al primo intermedio: niente podio oggi per il campione italiano in carica.

16.41 Partito Remco Evenepoel, il pericolo n.1 per il campione iridato.

16.40 Ganna sta spingendo un rapporto folle, con la consueta potenza inaudita. Attendiamo il responso dell’intermedio tra qualche minuto.

16.40 E’ il momento dello sloveno Tratnik.

16.39 Gli ultimi corridori a vincere alla Tirreno-Adriatico con la maglia iridata:

2021-03-11 ALAPHILIPPE Julian 1 2021

2017-03-12 SAGAN Peter 2 2017

2013-03-12 MARTIN Tony 1 2013

2012-03-08 CAVENDISH Mark 1 2012

2011-03-15 CANCELLARA Fabian 2 2008,2011

16.38 Alle 16.41 toccherà poi a Remco Evenepoel, il grande avversario odierno di Ganna.

16.37 E’ IN GARA FILIPPO GANNA! Il campione del mondo vuole provare a lasciare il segno.

16.36 Partiti Pozzovivo e Albanese.

16.35 Per ora il migliore tra gli uomini di classifica è il britannico Geoghegan Hart, che paga 18″ da Asgreen e guadagna 5″ su Carapaz.

16.34 Partito Matteo Sobrero, campione italiano della specialità, che però predilige percorsi un po’ più mossi.

16.32 CAMBIO IN VETTA! Kasper Asgreen si porta al comando con 1″50 su Dowsett! Il danese aveva 3″ di ritardo all’intermedio, è andato come un missile negli ultimi 7 km.

16.31 Non una buona cronometro per lo specialista Edoardo Affini. Chiude 7° a 18″, non è ancora nella condizione di forma del 2021.

16.30 La classifica all’arrivo:

1 DOWSETT Alex 15.42,72 53.080

2 ARENSMAN Thymen 15.45,21 52.941

3 LUDVIGSSON Tobias 15.49,03 52.728

4 VAN EMDEN Jos 15.50,89 52.624

5 CRADDOCK Lawson 15.56,420 52.320

6 GEOGHEGAN HART Tao 15.59,91 52.130

7 OLIVEIRA Nelson 16.01,38 52.050

8 SOLER Marc 16.04,27 51.894

9 ČERNÝ Josef 16.04,35 51.890

10 BOARO Manuele 16.05,31 51.838

16.30 Partito Fuglsang.

16.29 Si difende egregiamente Richard Carapaz. L’ecuadoriano è 10° a 22″ dalla vetta: può certamente sorridere.

16.27 Gianni Moscon, dopo un buon primo intermedio, è crollato nella seconda parte, accusando 48″ da Dowsett all’arrivo. Per ora il trentino proprio non riesce a ritrovare la forma migliore, la brutta bronchite di febbraio sta lasciando strascichi importanti.

16.25 L’americano Craddock si inserisce in quinta piazza all’arrivo a 15″ da Dowsett.

16.24 Il danese Kasper Asgreen è terzo all’intermedio a 4″ da Dowsett.

16.23 Bene, ma non eccellente Affini: ai 6,2 km paga 5″ da Dowsett ed è terzo.

16.21 All’intermedio Richard Carapaz accusa solo 13″ da Dowsett: l’ecuadoriano sta andando forte, è uno dei principali candidati al podio finale della Tirreno-Adriatico.

16.20 Ottima cronometro per Arnaud Demare. Il velocista francese chiude 17° a 32″: non male.

16.19 Alle 16.34 partirà il campione italiano Matteo Sobrero, poi alle 16.37 Filippo Ganna.

16.18 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa parte finale della cronometro della Tirreno-Adriatico.

I FAVORITI DELLA TIRRENO-ADRIATICO 2022

LE SETTE TAPPE AI RAGGI X

16.17 Partito anche Edoardo Affini!

16.14 L’oro olimpico della prova in linea Richard Carapaz ha preso il largo.

16.12 Il portoghese Nelson Oliveira fa il suo: sesto a +19”.

16.10 Questa la top-10 aggiornata:

1 DOWSETT Alex IPT 15′ 42”

2 ARENSMAN Thymen DSM + 00′ 03”

3 LUDVIGSSON Tobias GFC + 00′ 07”

4 VAN EMDEN Jos TJV + 00′ 08”

5 GEOGHEGAN HART Tao IGD + 00′ 17”

6 SOLER Marc UAD + 00′ 22”

7 ČERNÝ Josef QST + 00′ 22”

8 BOARO Manuele AST + 00′ 23”

9 MAS BONET Luis Guillermo MOV + 00′ 24”

10 MATTHEWS Michael BEX + 00′ 26”

16.07 Abbiamo un nuovo arrivo importante: l’olandese Jos Van Emden è quarto a +8”.

16.05 L’iberico Marc Soler agguanta la top-5 (+22”). Partito lo sprinter transalpino Arnaud Démare, mentre il britannico Tao Geoghegan Hart al momento è quarto (+17”).

16.02 Manuele Boaro completa la prova in quinta piazza (+23”).

16.00 Il sudafricano Daryl Impey chiude a 35” dalla vetta, dodicesimo. All’intermedio Van Emden paga solo cinque secondi da Dowsett.

15.57 Nella prima parte della crono il vento è contrario. Tobias Ludvigsson è terzo a +7”, davvero niente male la gara dello svedese.

15.55 Il danese Michael Valgren fa segnare l’ottavo tempo (+29”). Sul tracciato anche Mikel Landa e Nelson Oliveira.

15.52 Arriva lo start per Jos Van Emden.

15.50 Quarto Luis Guillermo Mas Bonet (+23”). Ecco la top-10 provvisoria:

1 DOWSETT Alex IPT 15′ 42”

2 ARENSMAN Thymen DSM + 00′ 03”

3 ČERNÝ Josef QST + 00′ 22”

4 MAS BONET Luis Guillermo MOV + 00′ 24”

5 MATTHEWS Michael BEX + 00′ 26”

6 PORTE Richie IGD + 00′ 26”

7 SÜTTERLIN Jasha TBV + 00′ 28”

8 ALAPHILIPPE Julian QST + 00′ 33”

9 EDMONDSON Alexander BEX + 00′ 36”

10 FERRON Valentin TEN + 00′ 38”

15.47 Cambia la classifica, il neerlandese Thymen Arensman ha sfiorato il colpaccio: secondo posto a +3” da Dowsett. Settimo invece Alaphilippe (+33”).

15.45 Flamme rouge per Julian Alaphilippe. Termina la gara di Sepp Kuss, lo statunitense se l’è presa comoda: quarantunesimo a +1’06”.

15.42 Ha preso il via lo svedese Tobias Ludvigsson, papabile outsider.

15.40 Bravo l’australiano Alexander Edmondson, settimo a +36”. Un dato interessante: tra i primi dodici corridori al traguardo ben cinque provengono dalla terra dei canguri.

15.38 Richie Porte si è issato al quinto posto (+27”), Simone Velasco guadagna invece la nona piazza (+38).

15.35 Questi i corridori più interessanti che sono prossimi alla partenza: Tobias Ludvigsson (15.40), Jos Van Emden (15.51), Nelson Oliveira (15.55).

15.33 Sufficiente la prova di Simone Consonni, sedicesimo a +47”.

15.30 Tom Scully taglia il traguardo in diciottesima piazza (+32”).

15.28 Il vento era la grande incognita della cronometro odierna, ma al momento non sembra essere un fattore. Splende il sole su Lido di Camaiore e la temperatura lambisce i 10°.

15.26 A brevissimo partiranno due nomi importanti di questa Tirreno-Adriatico: Sepp Kuss e Julian Alaphilippe.

15.23 Discreta prestazione di Peio Bilbao, dodicesimo a +46”. Si lancia Davide Formolo.

15.21 La top-5 non è cambiata dopo gli ultimi arrivi:

1 Alex Dowsett (GBR) 15’42″72

2 Josef Cerny (CZE) +21″63

3 Michael Matthews (AUS) +25″79

4 Richie Porte (AUS) +26″27

5 Jasha Sütterlin (GER) +27″84

15.19 Alto il raffronto di Elia Viviani, ventitreesimo a +1’03”. Fa meglio il tedesco Roger Kluge, dodicesimo a +46”.

15.17 Inizia la gara di Thibaut Pinot.

15.15 Ventiquattresimo a +1’05” Bardet. Non una grande crono per il francese della DSM.

15.13 Davide Martinelli chiude quindicesimo a +0”53. Arrivato anche Maximiliano Richeze, che oggi spegne 39 candeline!

15.10 Damiano Caruso sul traguardo è decimo a +0”42 dalla vetta. Sta completando le sue fatiche il transalpino Romain Bardet.

15.07 Partito Mathias Jorgensen. Nessuno riesce ad avvicinare il riferimento di Alex Dowsett.

15.04 Ricordiamo che Tadej Pogacar, ultimo corridore a disputare la cronometro odierna, mollerà gli ormeggi alle 16.56. Per Ganna lo start è fissato alle 16.37.

15.02 Parte in questo momento Elia Viviani. Prima di lui ha preso il via Lorenzo Fortunato.

15.00 Riepiloghiamo la top 5 momentanea:

1 Alex Dowsett (GBR) 15’42″72

2 Josef Cerny (CZE) +21″63

3 Michael Matthews (AUS) +25″79

4 Richie Porte (AUS) +26″27

5 Jasha Sütterlin (GER) +27″84

14.57 Quattordicesimo tempo per Mirco Maestri (Eolo-Kometa), 57″12 di ritardo da Dowsett; 15esimo Alberto Dainese (Team DSM), +0.59 dal connazionale.

14.54 Ecco, al momento, i migliori tre corridori sul traguardo:

14.51 Settimo tempo all’intermedio per Damiano Caruso, 18″ di ritardo da Dowsett.

14.48 Dowsett supera Cerny di ben 21 secondi! Super tempo del britannico, 15’42″72.

14.47 Buona prestazione per il francese Valentin Ferron (TotalEnergies), quinto tempo sul traguardo.

14.44 Cominciata la cronometro di Damiano Caruso.

14.41 Nuovo miglior tempo all’intermedio di Forte dei Marmi, è del britannico Alex Dowsett (Israel-Premier Tech), 7’26″07, -2″66 rispetto all’intermedio di Cerny.

14.38 Questi dunque i primi 5 tempi al momento:

1 Josef Cerny (CZE) 16’04″35

2 Michael Matthews (AUS) +4″16

3 Jasha Sütterlin (GER) +6″21

4 Benoit Cosnefroy (FRA) +39″32

5 Koen Bowman (NED) +47″00

14.35 Josef Cerny supera il tempo di Matthews sul traguardo e si porta momentaneamente in prima posizione: suo adesso il tempo da battere (16’04″35).

14.33 Secondo tempo sul traguardo per il britannico della Ineos Grenadiers Ben Swift, +44″ da Matthews.

14.30 Arrivati sul traguardo invece Basso e Matthews. L’australiano ha chiuso in 16’08″51, secondo l’azzurro a +55″.

14.28 Nuovo miglior tempo all’intermedio, lo realizza il ceco Josef Cerny (Quick-Step Alpha Vinyl Team), 7’28”.

14.25 Buon inizio per Pasqualon, visibilmente carico in fase di riscaldamento:

14.22 Arrivano i primi tempi all’intermedio di Forte dei Marmi:

1 Michael Matthews (AUS) 7’33”

2 ANDREA PASQUALON (ITA) +15″

3 LEONARDO BASSO (ITA) +19″

14.19 I corridori partono a distanza di un minuto l’uno dall’altro; sarà così fino all’ultimo previsto dalla startlist, Tadej Pogacar.

14.16 Ecco il momento della partenza di Leonardo Basso:

???? La Tirreno-Adriatico @eolo_it 2022 è partita! Chi vincerà la cronometro individuale? Segui la diretta ???? https://t.co/Gdo0kAAZ27 ???? Tirreno-Adriatico @eolo_it 2022 has started! Who will win the ITT? Follow live ???? https://t.co/gjIt3ksMF8#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/ybzVPxdaZs — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 7, 2022

14.13 L’intermedio di Forte dei Marmi è situato al chilometro 6.2, quasi a metà del percorso.

14.10 PARTITO LEONARDO BASSO! COMINCIA LA TIRRENO-ADRIATICO 2022!

14.09 Pochi istanti e partirà ufficialmente la “Corsa dei due Mari”.

14.08 In occasione di questo unico intermedio, sarà presente anche l’unica curva (a U) che affronteranno i corridori; il resto del percorso è completamente lineare.

14.07 Presente un solo intermedio che ci permetterà di capire il ritmo dei corridori, a Forte dei Marmi:

???? Tirreno Adriatico @EOLO 2022 ???? ????‍♂️Tappa 1 | ????‍♂️ Stage 1

⏱ Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (ITT) ⭐⭐

???? 13,9 km

⏰ Partenza / Start 02.10 PM

???? Arrivo / Arrival ~ 5.30 PM

???? @RaiSport 2.55 PM, @Eurosport_IT 2.35 PM

???? Live https://t.co/eYwKKmpcsy#TirrenoAdriatico pic.twitter.com/ikMSUGtWpf — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 7, 2022

14.04 L’ultimo a partire, invece, sarà lo sloveno della UAE Team Emirates, Tadej Pogacar, reduce da un formidabile inizio di stagione.

14.01 L’inizio è previsto tra meno di dieci minuti: precisamente, alle 14:10 comincerà la gara del primo corridore, Leonardo Basso (Astana Qazaqstan Team).

13.58 Si fa subito sul serio con la prova a cronometro di Lido di Camaiore: 13,9 km in totale, percorso senza difficoltà altimetriche:

La prima tappa della Tirreno-Adriatico @eolo_it 2022 è una crono di 13,9 km a Lido di Camaiore. Un percorso lineare nello splendido lungomare della Versilia. #TirrenoAdriatico powered by @ENIT_italia pic.twitter.com/o663TUQb4Y — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 7, 2022

13.55 Siamo arrivati alla 57esima edizione di una delle più famose rassegne del ciclismo italiano; oggi si parte con la prima tappa.

13.52 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, benvenuti alla DIRETTA LIVE della Tirreno-Adriatico 2022!

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della Tirreno-Adriatico 2022! La corsa dei due mari alza il sipario con la prova a cronometro di Lido di Camaiore per un totale di 13,9 km: Filippo Ganna è il favorito assoluto, ma i pretendenti alla vittoria non mancano.

Nessuna difficoltà altimetrica per quanto concerne il segmento iniziale della rassegna, giunta alla sua 57esima edizione. “Top Ganna” dovrà guardarsi le spalle dall’alfiere della Groupama FDJ Stefan Kung e dal connazionale Edoardo Affini (Jumbo-Visma), mentre Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, grandi favoriti per il successo finale, vorranno approcciare al meglio la manifestazione.

La corsa contro il tempo prenderà il via alle 14.00 con il primo corridore, ultima partenza prevista alle 17.00. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire tutte le fasi della gara in tempo reale, rimanete in nostra compagnia per godervi appieno le emozioni della Tirreno-Adriatico! A più tardi e buon divertimento.

