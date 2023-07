Tirreno-Adriatico 2022: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si parte con la cronometro, Monte Carpegna decisivo

Si avvicina l’inizio di uno tra gli appuntamenti annualmente più attesi del ciclismo su strada in Italia: stiamo parlando della Tirreno-Adriatico, arrivata alla cinquantasettesima edizione. Sette tappe in programma, da lunedì 7 marzo fino a domenica 13 in una settimana da non perdere: vediamo nel dettaglio il percorso tappa per tappa.

PRIMA TAPPA: LIDO DI CAMAIORE (CRONOMETRO, 13,9 KM)

L’esordio della Tirreno-Adriatico 2022 prevede una prova a cronometro presso Lido di Camaiore, in provincia di Lucca: 13,9 km pianeggianti senza alcuna difficoltà altimetrica.

SECONDA TAPPA: CAMAIORE – SOVICILLE (219 KM)

La seconda tappa presenta il percorso più l’ungo dell’intera corsa con i suoi 219 chilometri ma, al tempo stesso, senza particolari difficoltà per i corridori.

TERZA TAPPA: MURLO – TERNI (170 KM)

Percorso leggermente ondulato da 170 km totali che porteranno i corridori a spostarsi dalla Toscana all’Umbria. Decisivo, inevitabilmente, il finale in discesa seguito da un tratto pianeggiante ed un rettilineo finale di 350 metri.

QUARTA TAPPA: CASCATA DELLE MARMORE – BELLANTE (202 KM)

In occasione della quarta tappa si attraverserà l’Appennino, passando anche per Ascoli Piceno. Leggermente complicato da affrontare l’inizio, con un susseguirsi di salite che porteranno i corridori presso il Valico Torre Fuscello (punto più alto del percorso). Il finale prevede un circuito da completare due volte, prima del traguardo in salita.

QUINTA TAPPA: SEFRO – FERMO (155 KM)

Percorso ostico con difficili salite da affrontare per tutti i corridori: basti pensare al Muro di Monte Urano, in cui si raggiungerà anche il 15% di pendenza. Anche il finale cela insidie, con gli ultimi chilometri in salita tra cui il traguardo, posto alla fine di una rampa al 10%.

SESTA TAPPA: APECCHIO – CARPEGNA (215 KM)

L’altimetria fa capire la complessità della sesta e penultima tappa: il circuito finale del Cippo di Carpegna, da ripetere due volte, si presenta molto impegnativo. Salita da 6 chilometri con pendenze che arriveranno fino al 14%. Insomma, un finale tanto ostico quanto imprevedibile ed affascinante.

SETTIMA TAPPA: SAN BENEDETTO DEL TRONTO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (159 KM)

L’ultima tappa si presenta mossa, leggermente ondulata nella prima parte, per poi diventare totalmente pianeggiante negli 80 chilometri finali: previsto un circuito da 15 km da ripetere cinque volte.

Foto: LaPresse