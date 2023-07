LIVE Atletica, Meeting Belgrado 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs squalificato, video e motivi. Ponzio record italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.06: Per oggi è tutto, appuntamento alle prossime gare di atletica leggera e soprattutto ai Mondiali dal 18 al 20 marzo. Grazie per averci seguito e buona serata!

20.05: Il risultato del giorno, però, è il record del mondo nell’asta dello svedese Armand Duplantis che ha superato l’asticella posta a 6.19. Un altro passo avanti del fenomeno scandinavo che sembra veramente poter raggiungere misure siderali

20.04: Doppia vittoria azzurra, dunque, al meeting di Belgrado a meno di due settimane dai Mondiali che si terranno proprio nella capitale serba. Il successo con record italiano di Nick Ponzio nel getto del peso e la vittoria di Zaynab Dosso nei 60 piani con un buon 7″21

20.02: E’ finalmente arrivato il risultato del getto del peso. Ponzio ha vinto con 21.61, nuovo record italiano, secondo posto per il serbo Kolasinac con 21.06, terza piazza per il bosniaco Pezer con 20.91

20.00: Finale con l’amaro in bocca per la spedizione azzurra a Belgrado. Jacobs è stato privato della possibilità di disputare la finale da un sistema di starter quantomeno discutibile. Possibile che l’azzurro si sia mosso in anticipo ma non si può fermare la gara per falsa ai 20 metri. In ogni caso delle quattro false in finale forse solo la prima della gara femminile era visibile dal replay tv

19.59;: Netta vittoria per lo slovacco Volko che domina la gara

19.57: Squalificato il turco Ozer

19.54: Altra partenza falsa. Dalle immagini Tv non si vede. Speriamo che starter e giudici non siano quelli dei Mondiali perchè così ci saranno grandi polemiche. Dalla Tv non si notano assolutamente queste false

19.53: Inflessibili i giudici serbi. Resta il 6″56 in semifinale per l’azzurro.

19.53: NOOOOOOOOOOOOOO! SQUALIFICATO MARCELL JACOBS PER PARTENZA FALSA

19.52: La serba Ivana Vuleta (Spanovic) vince il salto in lungo con 6.88, secondo posto per la serba Gardasevic con 6.69, terza la slovena Filipic con 6.60

19.51: Partenza falsa che viene segnalata sempre in ritardo, quando gli atleti hanno già percorso i primi 15 metri in spinta

19.50. CI SIAMO! C’E’ MARCELL JACOBS SUL BLOCCO DI PARTENZA PER LA FINALE DEI 60 PIANI UOMINI! I protagonisti: Christodoulou (Cyp), Radosavljevic (Srb), Volko (Svk), Ozer (Tur), Kijanovic (Srb), Jacobs (Ita), Vejzovic (Bih)

19.49: Ottimo il 7″21 di Zaynab Dosso che, dopo due partenze false, ha vinto i 60 confermandosi in grande condizione, secondo posto per la iraniana Fasihi in 7″31, terza la slovacca Weigertova in 7″38

19.46: ZAYNAB DOSSO VINCE I 60 PIANI DONNE! Attendiamo i tempi!

19.43: Altra partenza falsa segnalata tardivamente

19.43: Squalificata Spanoudaki

19.41: Partenza falsa

19.40: E’ il momento di Zaynab Dosso nella finale dei 60. Le protagoniste: Weigertova (Svk), Kora (Sui), Fasihi (Iri), Spanoudaki (Gre), Dosso (Ita), Tirnanic (Srb), Glenner-Frandsen (Den), Andonova (Bul)

19.36: Bella rimonta nel finale della irlandese Shanahan che vince gli 800 in 2’04″68, precedendo la slovena Smonkar in 2’05″27, terza l’olandesse Vooriips in 2’05″54

19.30: Tra poco il via degli 800 donne con Balan (Rou), Sikima (Srb), Smonkar (Slo), Zemunik (Cro), Maletic (Srb), Bartha-Keri (Hun), Shanahan (Irl), Muric (Srb), Voorrips (Ned), Gudic (Cro)

19.29: Ancora un bel salto della serba Vuleta che consolida il primo posto con 6.88

19.27: Gara di testa nei 400 uomini per il danese Vedel che, con il nuovo personale di 45″94, vince la gara precedendo il serbo Kijanovic anche lui al personale con 46″22, terzo Mesec Kosir, Slovenia, in 47″28

19.25: Nel lungo donne sempre Vuleta, Gardasevic, Filipic quando mancano le ultime due rotazioni

19.24: Nella seconda serie dei 400 uomini, la più veloce, al via Mesec Kosir (Slo), O’Donell (Irl), Kijanovic (Srb), Vedel (Den), Greene (Irl)

19.22: VITTORIA PER NICK PONZIO NEL GETTO DEL PESO COL RECORD ITALIANO! Attendiamo per le ultime tre misure dell’azzurro che aveva lanciato al terzo tentativo a 21.61, record personale

19.20: Vittoria per lo slovacco Bujna nella prima serie dei 400 maschili con 47″22, secondo posto per il belga Parge in 47″86

19.18: Purtroppo ci sono problemi con il sistema di aggiornamento del getto del peso. Siamo all’ultima rotazione ma non ci sono le misure delle ultime due rotazioni

19.16: A breve la prima serie dei 400 uomini, la più lenta, con Skorjanc (Cro), Parge (Bel), Stoyoski (Mkd), Kaya (Tur), Bujna (Svk)

19.13: La ungherese Horvat piazza lo spunto sul rettilineo finale e va a vincere con 53″07 i 400 sopravanzando la belga Laus (53″38) che aveva condotto per 300 metri e la slovena Zupin in 53″40, record personale. Ultimo posto per l’azzurra Trevisan in 55″17

19.10: la slovena Filipic sale al terzo posto nel lungo con 6.60

19.07: C’è un azzurra nei 400 donne, Giancarla Trevisan, che se la vedrà con Thureson (Fin), Horvat (Slo), Laus (Bel), Zupin (Slo)

19.06: La serba Gardasevic atterra a 6.66 e sale al secondo posto dietro a Vuleta nel lungo. Terza piazza per la svedese Johanson con 6.53

19.04: NICK PONZIO!!! L’azzurro lancia il peso a 21.61 ed è il NUOVO RECORD ITALIANO! Va in testa alla gara con il record personale! Secondo posto per il serbo Kolasinac con 20.99, terzo il bosniaco Pezer con 20.81. Completata la terza rotazione di lanci. Ponzio in precedenza aveva lanciato a 21.45

19.03: Gara di testa per il britannico Giles che rispetta il pronostico e vince in 3’37″49 senza troppe difficoltà sopravanzando il serbo Bibic al personale con 3’37″84 e l’irlandese Mcelhinney, anche lui al personale con 3’39″63

18.59: Partiti i 1500 maschili

18.55: Ottimo il salto di entrata della serba Vuleta che va al comando con 6.83 nel lungo

18.53: Si conclude la gara dell’alto donne. Solo errori a 1.93. Vince la montenegrina Vukovic con 1.90, stessa misura per il secondo posto della slovena Apostolovski, terza piazza per Topic con 1.87

18.53: nel lungo Sawyers in testa dopo metà della prima rotazione con 6.45 davanti a Nguyen 6.42 e Filipic 6.41

18.50. Al via nella finale dei 1500 uomini in programma fra qualche minuto Mcelhinney (Irl), Szogy (Hun), Giles (Gbr), Mkrtchyan (Ltu), Milanovic (Srb), Bibic (Srb), Rosic (Bih)

18.49: Solo errori finora a 1.93 nell’alto donne

18.46: Se ne vanno in due nella finale dei 60 ostacoli donne. Vittoria per la croata Loncarek in 8″11, secondo posto per la serba Lukic in 8″14, terza la slovena Timicic Prezelj in 8″49

18.42: Al via nei 60 ostacoli donne: Zivkovic (Srb), Lukic (Srb), Loncarek (Cro), Timicic Prezelj (Slo), Bukvic (Srb), Drca (Srb)

18.41: Nell’alto donne Apostolovski supera al terzo tentativo 1.87, eliminata Charalambous. Vukovic supera 1.90 al primo tentativo, Apostolovski al secondo, Topic passa la misura

18.40: C’è ancora Italia in pedana, dopo questa grande emozione. Nel getto del peso c’è il campione italiano Nick Ponzio in gara con Nedeljkovic (Srb), Toader (Rou), Kolasinac (Srb), Petersson (Swe), Pezer (Bih)

18.39: Non finisce di stupire lo svedese volande “Mondo” Duplantis che ha trovato un grande salto a 6.19. Ha accarezzato in fase di ascesa la asticella che è rimasta su. Che campione!!!

18.38: DUPLANTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS RECOOOOOOOOOOOOOOORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 6.19!

18.37: Nei 60 hs uomini vittoria per il ceco Svoboda con 7″65, secondo il turco Sevler con 7″71, terzo il giapponese Ishikawa con 7″75

18.35: Al via nel salto in lungo femminile Nguyen (Hun), Sawyers (Gbr), Barnjak (Cro), Lesti (Hun), Filipic (Slo), Gardasevic (Srb), Johanson (Swe), Vuleta (Srb)

18.34: Topic supera 1.87 al secondo tentativo nell’alto

18.33: Fallito il secondo tentativo a 6.19 da Duplantis. Partenza falsa segnalata tardivamente nei 60 hs

18.31: nel salto in alto donne hanno superato 1.84 Topic, Vukovic, Charalambous e Apostolovski. Nessuna di loro ha superato 1.87 al primo tentativo. Vukovic ha passato la misura

18.30: Fallito il primo tentativo di Duplantis a 6.19

18.27: Tra poco la gara dei 60 ostacoli maschili con Trgovcevic (Srb), Svoboda (Cze), Ishikawa (Jpn), Trajkovic (Cyp), Sevler (Tur), Canak (Srb), Vidojkovic (Srb)

18.26 Armand Duplantis si sta preparando per il suo primo assalto al record del mondo: 6.19 metri.

18.24 Prima c’è però un discorso di introduzione da parte del presidente del comitato organizzatore.

18.22 Armand Duplantis tenta l’immediato assalto a 6.19 metri!

18.20 Intanto nel salto in altro tre atlete hanno superato 1.84 al primo tentativo: la serba Angelina Topic, la montenegrina Marija Vukovic, la cipriota Despoina Charalambous. Alla seconda prova la slovena Lia Apostolovski.

18.18 ARMAND DUPLANTIS VOLA 6.00 METRI! Lo svedese è scatenato, centra la misura al primo tentativo. Ora ci sarà un’altra misura ancillare prima dell’assalto ai 6.19?

18.16 Sorpasso finale! Il greco Miltiadis Tentoglu salta 8.25 metri all’ultima prova e supera lo svedese Thobias Montler per due centimetri (8.23). Terzo posto per il cubano Lester Lescay (8.01).

18.14 Ricordiamo gli orari delle finali dei 60 metri: Marcell Jacobs alle ore 19.42, Zaynab Dosso alle ore 19.35.

18.12 Al momento sono in corso di svolgimento salto in lungo maschile, salto con l’asta maschile, salto in alto femminile. Le gare in pista riprenderanno alle ore 18.30 con i 60 ostacoli.

18.10 Ultima tornata per il salto in lungo.

18.07 Armand Duplantis supera 5.85 metri al primo tentativo!

18.04 Iniziata anche la gara del salto in alto femminile, siamo a 1.80 metri e non ci sono big internazionali in gara.

18.02 Armand Duplantis entra in gara a 5.61 e supera la misura al primo tentativo, di fatto la gara è già finita. Ora vedremo fin dove saprà spingersi, l’obiettivo è superare quota 6.19 metri e migliorare il suo record del mondo.

18.00 Dopo il quarto salto, Thobias Montler resta davanti a Tentoglou per tre centimetri (8.23 a 8.20), terzo il cubano Lescay con 7.92.

17.53 Nell’altra batteria dei 60 metri ha primeggiato il serbo Aleksa Kijanovic in 6.75, precedendo lo slovacco Jan Volko (6.79) e il bosniaco Edhem Vikalo (6.85). Sono avversari davvero modesti per Marcell Jacobs.

17.50 A breve la seconda batteria dei 60 metri, vedremo quali saranno gli altri avversari di Jacobs.

17.48 Intanto nel salto in lungo lo svedese Thobias Montler supera il greco Tentoglu: 8.23 contro 8.20.

17.45 Marcell Jacobs ha vinto la nona gara sui 60 metri in questa stagione al coperto (4 eventi con batteria+finale e la batteria odierna). Ci si aspetta uno squillo cronometrico in vista dei Mondiali.

17.43 Marcell Jacobs tornerà in pista alle ore 19.42 per disputare la finale, con l’obiettivo di migliorarsi e cercare di scendere sotto a 6.50.

17.42 Marcell Jacobs ha passeggiato con disivoltura, senza dovere strafare. Nettamente alle sue spalle il turco Kaynan Ozer (6.74) e il bosniaco Hajrudin Vejzovic (6.80).

17.40 MARCELL JACOBS VINCE LA BATTERIA COL TEMPO DI 6.56, tempo di reazione di 0.163. Lo stesso crono della batteria di Berlino.

17.40 MARCELL JACOBS. Vittoria con passeggiata, fa il vuoto già in uscita dai blocchi di partenza su avversari oggettivamente modesti, rialzandosi nel finale in totale controllo.

17.38 Si riparte.

17.36 Falsa del serbo Mandic, si torna sui blocchi di partenza. Marcell Jacobs fà l’ok con le mani al suo allenatore.

17.36 PARTENZA FALSA.

17.35 ORA MARCELL JACOBS!

17.32 Nel salto con l’asta siamo a 5.31, Duplantis non è ancora entrato in gara.

17.30 Tra cinque minuti la batteria di Marcell Jacobs.

17.28 GRANDISSIMA ZAYNAB DOSSO! Esce bei dai blocchi di partenza e si distende bene, timbra un ottimo 7.20 senza fare l’impressione di faticare. A quattro centesimi dal suo record italiano. Alle sue spalle la gresca Rafalia Spanoudaki (7.34) e la danese Astris Glenner-Frandsen (7.40).

17.24 Miltiadis Tentoglu si migliora nel lungo in 8.20, lo segue il cubano Lescay con 7.88.

17.24 Ora la batteria di Zaynab Dosso, fresca di record italiano (7.16) e la favorita di questa serie.

17.22 La prima batteria dei 60 metri è stata vinta dalla tedesca Tatjana Pinto in 7.32, la teutonica è uscita in maniera poco brillante dai blocchi di partenza. Passano il turno anche l’iraniana Farzaneh Fasihi (7.38) e la serba Milana Tirnanic (7.41).

17.20 Zaynab Dosso è nella seconda, inserita in corsa 5 tra la greca Rafalia Spanoudaki (7.23 in stagione) e alla danese Astris Glenner-Frandsen (7.33). In gara anche la serba Ivana Ilic (7.42), la slovacca Monika Weigertova (7.33) e la bulgara Nikkol Andonova (7.46).

17.18 Tra due minuti le batterie dei 60 metri femminili.

17.15 Inizia anche il salto con l’asta, c’è grande attesa per Armand Duplantis. Questa volta l’attacco al record del mondo andrà a buon fine?

17.10 Bel balzo di Miltiadis Tentoglu, che atterra a 8.14 metri. Primo posto per il greco.

17.05 I primi salti sono il 7.69 del croato Filip Pravdica, 7.62 per il suo connazionale Marko Ceko. Nulli per il norvegese Ingar Kiplesund e il cubano Lester Lescay.

17.02 Inizia il salto in lungo, spiccano il greco Miltiadis Tentoglou e lo svedese Thobias Montler.

17.00 La rivale più accreditata di Zaynab Dosso è la tedesca Tatjana Pinto, capace di 7.16 in stagione e con un personale di 7.06, da seguire anche la greca Rafalia Spanoudaki (7.23) e la slovacca Monika Weigertova (7.33).

16.58 Marcell Jacobs non ha grandi avversari. Nella sua batteria scatterà in corsia 4 e il miglior avversario è il turco Kayhan Ozer (6.67 in stagione), poi ci saranno il bosniaco Hajrudin Vejzovic (6.78), i serbi Miodrag Tresovic (6.89) e Mihajlo Mandic (6.91 di personale), il cipriota Emmanouil Christodoulou (7.00). Nell’altra batteria spicca lo slovacco Jan Volko.

16.56 Il meeting inizierà alle ore 17.00 con il salto in lungo maschile, poi alle ore 17.15 il salto con l’asta maschile: c’è lo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale e Campione Olimpico.

16.54 Il parterre azzurro è completato da Nick Ponzio (getto del peso) e Giancarla Trevisan (400 metri).

16.52 Attesa anche per Zaynab Dosso, fresca di record italiano sui 60 metri: dopo il 7.16 timbrato ad Ancona cercherà di migliorarsi ulteriormente, provando la pista dei Mondiali.

16.50 Il Campione Olimpico dei 100 metri testerà la sua forma a meno di due settimane dai Mondiali. Attaccherà il record italiano di 6.47, che ieri ha compiuto un anno?

16.48 Marcell Jacobs ha vinto le prime quattro uscite stagionali: tre di livello internazionale (6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin) e i Campionati Italiani (6.55 ad Ancona).

16.46 In gara anche Zaynab Dosso, sempre sui 60 metri: alle 17.20 le batterie, due ore più tardi la finale.

16.44 Doppio turno per Marcell Jacobs sui 60 metri: batterie alle ore 17.35, finale alle ore 19.42.

16.42 Marcell Jacobs scenderà in pista per provare l’impianto dei Mondiali Indoor (18-20 marzo).

16.40 Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting di Belgrado.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Meeting di Belgrado, prova valida per il World Indoor Tour di atletica leggera (livello silver). C’è grande attesa per la quinta uscita stagionale di Marcell Jacobs: il Campione Olimpico dei 100 metri proverà la pista su cui si disputeranno i Mondiali Indoor nel weekend del 18-20 marzo. Il velocista lombardo testerà la gamba e la condizione fisica, valutando l’impianto in cui tra meno di due settimane andranno all’assalto del titolo iridato.

Marcell Jacobs ha vinto i suoi primi quattro appuntamenti stagionali sui 60 metri: tre di livello internazionale (6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Lievin) e i Campionati Italiani (6.55 ad Ancona). Oggi potrebbe anche cercare di migliorare il suo record italiano (6.47 realizzato lo scorso anno a Torun, quando si laureò Campione d’Europa), ma conta fare il tempo nell’occasione più importante di questa stagione al coperto.

ll 27enne ha scelto il Meeting di Belgrado per una rifinitura generale: batterie alle ore 17.35 e finale alle ore 19.42. Il nostro portacolori non avrà di fronte rivali irresistibili, l’unico temibile è lo slovacco Jan Volko (Campione d’Europa nel 2019 sulla distanza). A Belgrado vedremo anche Zaynab Dosso, fresca di record italiano sui 60 metri col 7.16 siglato ad Ancona. A completare il parterre azzurro saranno il gettatore del peso Nick Ponzio e Giancarla Trevisan sui 400 metri. Attenso il fenomeno svedese Armand Duplantis nel salto con l’asta.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Meeting di Belgrado con Marcell Jacobs in gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIDAL GRANA/FIDAL