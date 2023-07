LIVE Speed skating, Mondiali 2022 in DIRETTA: si chiude la prima giornata degli Allround. Azzurri attardati rispetto alle posizioni di testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PRIMA GIORNATA

17.50 La classifica dell’Allround maschile

1. Patrick Roest (Olanda) 74.039

2. Nils Van Der Poel (Svezia) 74.575 (+ 1.61)

3. Peder Kongshaug (Norvegia) 74.874 (+2.51)

12. Andrea Giovannini (Italia) 76.226 (+6.57)

13. Davide Ghiotto (Italia) 76.294 (+6.77)

16. Michele Malfatti (Italia) 76.717 (+8.04)

17.45 Arriva ora Bart Swings, che chiude in sesta posizione, mentre Bloemen arriva sedicesimo.

17.40 E’ iniziata l’ultima batteria: in pista il canadese Ted-Jan Bloemen e il belga Bart Swings.

17.37 Ethan Cepuran si è inserito in quarta posizione – 6:19.84 – col quarto tempo.

17.33 Ora una batteria tutta “Made in USA”: Cepuran contro Dawson.

17.30 Van Der Poel, con l’acuto: è primo! Per lo svedese il crono è di 6:12.45, non male nemmeno la prova di Davide Ghiotto: è terzo con il tempo di 6:19.84, davanti a Michele Malfatti, in questo momento quarto.

17.25 A metà gara, Van Der Poel è virtualmente secondo mentre Ghiotto è quarto.

17.22 Si parte con la batteria più attesa: Nils Van Der Poel e Davide Ghiotto.

17.21 Un momento di respiro.

17.20 Arriva Patrick Roest che col crono di 6:15.99 toglie il primo posto a Michele Malfatti.

17.15 Ora in pista, una batteria tutta olandese: Marcel Bosker e Patrick Roest.

17.12 Andrea Giovannini chiude in nona posizione (6:31.56), resiste invece il primo tempo di Michele Malfatti.

17.09 Giovannini è in forte ritardo all’intermedio dei 3000.

17.05 Si riparte. Ancora un azzurro in pista è Andrea Giovannini.

16.55 Ora rifacimento del ghiaccio. Una breve pausa.

16.54 Malfatti va in testa! Crono per lui di 6.22.67.

16.50 A quattro giri dalla fine, Malfatti è davanti: ha più di due secondi di vantaggio sul miglior tempo.

16.45 E’ il momento di Michele Malfatti: parte l’azzurro!

16.40 Sono in pista ora il canadese Jordan Belchos e il giapponese Riku Tsuchiya.

16.35 Con il tempo di 6:24.74, il norvegese si prende la prima piazza momentanea Peder Kongshaug.

16.29 Giovannini invece è stato inserito nella batteria con il norvegese Sander Eitrem.

16.25 Stanno per ultimare la loro prova il nipponico Masahito Obayashi e il kazako Dmitry Morozov.

16.20 Kristian Ulekleiv col tempo di 6:28.38 fa segnare il suo personal best.

16.15 Michele Malfatti sarà nella quinta batteria: selezionato insieme al giapponese Shane Williamson.

16.11 Prima batteria: Kristian Ulekleiv (Norvegia) e Chris Huizinga (Olanda).

16.11 Si riparte con i 5000m maschili!

Ripartiremo alle 16.09 con l’ultimo racconto delle prove Allround odierne: i 5000m al maschile.

16.00 Il riepilogo della classifica generale al termine delle prove odierne

1. Miho Takagi (Giappone) 78.765

2. Irene Schouten (Olanda) 78.906 (+0.59)

3. Antoinette de Jong (Olanda) 78.960 (+2.99)

7. Francesca Lollobrigida (Italia) 80.366 (+4.81)

15.57 Eccoci all’arrivo: Francesca Lollobrigida chiude settima col crono di 4:04.30. La prova viene vinta dall’olandese Irene Schouten (3:58.00), che precede la connazionale Antoinette De Jong (4:00.90) e la norvegese Ragne Wiklund (4:01.16).

15.55 Ci prova Francesca Lollobrigida a stare con il crono delle migliori. A tre giri dalla fine è virtualmente quinta.

15.52 PARTE ORA FRANCESCA LOLLOBRIGIDA!

15.51 A breve toccherà quindi a Francesca Lollobrigida.

15.49 Ora sono in pista la ceca Sáblíková e la canadese Blondin.

15.44 Antoinette de Jong fa segnare un crono di 4:00.90: è seconda.

15.39 Arriva Irene Schouten, non sbaglia l’olandese. Va in testa: 3:58.00, è record della pista!

15.34 Merel Conijn va in testa col tempo di 4:03.00. Ora tocca a un’altra rappresentante Oranje, una delle favorite assolute: Irene Schouten.

15.29 Scende in pista la prima olandese: è Merel Conijn.

15.25 Francesca Lollobrigida è a bordo pista mentre inizia il suo riscaldamento.

15.20 In pista ci sono ora la norvegese Sofie Karoline Haugen e la canadese Valerie Maltais.

15.15 Dopo due serie completate c’è al comando la nipponica Ayano Sato – 4:09.67.

15.11 Francesca Lollobrigida è posizionata nell’ultima batteria di questi 3000m: in sua compagnia ci sarà la norvegese Ragne Wiklund.

15.07 Prima serie con la ceca Zuzana Kuršová e la canadese Lindsey Kent.

15.05 SI RIPARTE CON I 3000M Donne!

14.55 Ora ci sarà una breve pausa. Si riparte alle 15.05 con i 3000m donne. Ci sarà di nuovo sul ghiaccio norvegese Francesca Lollobrigida, che proverà a risalire la classifica.

14.50 Finiscono i 500m maschili: è ufficiale la vittoria “di tappa”, utilizzando un termine ciclistico, del kazako Dmitry Morozov.

14.46 Il kazako Dmitry Morozov sembra proprio l’indiziato numero uno per vincere questa prova. Attenzione però al belga Bart Swings, oro nella mass start alle ultime Olimpiadi.

14.43 E’ ottavo l’azzurro. Il suo crono: 37.07, gli vale l’ottava piazza provvisoria, peraltro davanti al campionissimo svedese Nils van der Poel, che però è poco a suo agio in questa distanza di gara.

14.41 E’ il momento di Andrea Giovannini, che sarà in pista con il norvegese Peder Kongshaug.

14.38 Va in testa il kazako Dmitry Morozov, col tempo di 36.12 fa anche segnare il personal best.

14.35 Ghiotto fa segnare il personale (38.31) ed è momentaneamente sesto, Malfatti invece (38.45) è settimo.

14.32 Batteria tutta italiana: Malfatti e Ghiotto protagonisti!

14.30 Partiti i 500m maschili.

14.27 Si passa all’Allround maschile. Parte anche questo dai 500m. Per l’Italia in pista ci saranno: Michele Malfatti, Davide Ghiotto e Andrea Giovannini.

14.25 Lollobrigida in questo momento 10a in classifica.

14.20 Miho Takagi si aggiudica il primo test dell’all Around.

14.15 Ora sono attese in pista tante altre forti pattinatrici, fra cui le olandesi Antoinette de Jong e Irene Schouten.

14.13 E’ virtualmente 6a: 39.65, non un super tempo per l’azzurra.

14.11 E’ IL MOMENTO DI FRANCESCA LOLLOBRIGIDA!

14.10 A brevissimo la batteria di Francesca Lollobrigida, che nella sua batteria sarà opposta all’olandese Merel Conijn.

14.05 Dopo le prime tre serie, in testa c’è la nipponica Ayano Sato, col personal best. Crono di: 38.49.

14.01 Nella prima batteria la tedesca Claudia Pechstein e la giapponese Nana Takagi.

14.00 Si parte con la giornata di gare!

13.55 Cinque minuti al via delle gare odierne.

13.50 Si parte coi 500m al femminile: nella start list c’è Francesca Lollobrigida.

13.45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata dei Mondiali di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), prenderà il via il programma Allround e le emozioni non mancheranno di certo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della penultima giornata dei Mondiali di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), prenderà il via il programma Allround e le emozioni non mancheranno di certo.

Il programma odierno prevede 500 metri e 3000 metri per le donne e 500 metri e 5000 metri per gli uomini nel format citato, mentre a livello di squadra assisteremo alle sfide della Team Sprint maschile e femminile.

Per quanto riguarda l’Italia, fari puntati su Francesca Lollobrigida. L’azzurra, reduce da un’esperienza eccezionale alle Olimpiadi Invernali di Pechino dove ha ottenuto due medaglie, vuol ripetersi anche in questa rassegna iridata. Non sarà semplice per la romana, visto il roster delle avversarie. Tuttavia, la nostra portacolori vorrà gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Sul versante maschile vedremo in azione Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, con il primo che può far ben sperare in buon risultato soprattutto per le sue qualità nelle prove distance, ricordando il bronzo a Pechino nei 10000 metri. Bel Paese che troveremo anche nella prova dell’inseguimento a squadre sprint: il terzetto formato da Mirko Nenzi, Jeffrey Rosanelli e David Bosa vorrà stupire al cospetto delle grandi potenze.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della penultima giornata dei Mondiali di speed skating: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.00. Buon divertimento!

