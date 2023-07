LIVE Speed skating, Mondiali 2022 in DIRETTA: Nils Van der Poel ed Irene Schouten si prendono le vittorie all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il programma di gare in tv/streaming – La cronaca della penultima giornata di gare

17.28 Grazie per aver seguito la gara con la DIRETTA Live di OA Sport, da noi l’augurio di una buona serata.

17.26 In classifica generale Van der Poel chiude in testa con 148.696, davanti a Roest e Swings. Settimo Davide Ghiotto. Il fuoriclasse svedese ha annunciato il ritiro alle Olimpiadi di Pechino e pare proprio che a fine stagione appenderà i pattini al chiodo, ma nel frattempo si è conquistato una nuova medaglia d’oro.

17.21 Roest chiude in 13:26.08, quinto posto nei 10000, con Ghiotto che si prende una bella terza posizione.

17.21 Ai 6800 metri Roest perde il vantaggio che aveva su van der Poel, sarà lo svedese a vincere la classifica all-around.

17.18 L’olandese Roest sta provando a ribaltarla, ma appare molto affaticato.

17.12 Ora l’ultima batteria, in pista l’olandese Roest ed il norvegese Kongshaug.

17.10 VAN DER POEL! MOSTRUOSO! 12:41.56 il tempo dello svedese che dunque non solo si porta in testa alla classifica. Ghiotto viene scavalcato anche dal belga Swings, lontano 27” da van der Poel.

17.04 Ai 6000 il vantaggio di van der Poel è di 16 secondi! Gara a sè dello svedese che vola verso il primo posto.

17.01 Van der Poel questa volta inizia a carburare e si prende otto secondi di vantaggio su Ghiotto ai 4000 metri. Sui tempi dell’azzurro il belga Swings.

16.55 Il norvegese Eitrem fa registrare il tempo di 13:20.40, primato personale, che non basta per migliorare il crono di Davide Ghiotto, in testa alla classifica. Il giapponese Tsuchiya è momentaneamente terzo, ora le ultime due batterie con van der Poel in pista.

16.53 Cresce a 8” il distacco di Eitrem nei confronti di Ghiotto a quattro giri dalla fine.

16.46 Ai 3600 metri il primo a transitare è il norvegese, con un tempo di sei secondi più alto rispetto a Ghiotto.

16.40 E’ di 13:12.92 il tempo di Davide Ghiotto, capace di distanziare di 25” l’avversario. Ora tocca al giapponese Tsuchiya e al norvegese Eitrem.

16.34 Ai 7200 Ghiotto conserva 12” di vantaggio sul rivale.

16.28 Ghiotto viaggia veloce e passa i 3200 metri in 4:15:13.

16.23 Si parte! Ghiotto in batteria con lo statunitense Cepuran.

16.05 Tempi alti in questa ultima batteria. Vince dunque la ceca Sablikova, leggenda di questo sport, davanti all’olandese Schouten e alla norvegese Viklund. La prossima gara in programma è quella dei 10000 metri maschili, dove Ghiotto sarà impegnato nella prima batteria.

15.56 Irene Schouten vince la batteria in 6:52.58 e si prende il secondo posto, terza la norvegese Viklund. Ora l’ultima batteria tra la giapponese Takagi e l’olandese de Jong.

15.47 Resiste il tempo di Sablikova, con Conijn che termina la prova in 7:05.47, seconda.

15.40 Ora è il momento della giapponese Takagi e dell’olandese Conijn.

15.38 La prima ad arrivare è la ceca Sablikova, con il tempo di 6:51.75, vincendo la batteria davanti alla giapponese Sato in 7:21.01.

15.18 Tra una decina di minuti toccherà ai 500 metri femminili. Non c’è Francesca Lollobrigida.

15.15 Non ce la fa l’olandese Roest! L’oranje resta per gran parte della gara attaccato ai tempi del migliore, ma poi chiude secondo a 45 millesimi, dietro il belga Swings, terzo lo statunitense Lehman. Molto male van der Poel, soltanto decimo.

15.12 Nella penultima batteria sale sul terzo gradino del podio il norvegese Kongshaug, in 1:47.16. Ora tocca al fenomeno van der Poel.

15.09 SWINGS! Che prova per il belga! 1:46.03, sette decimi meglio di Lehman e primo posto, terzo il compagno di batteria Bosker.

15.06 L’olandese Bosker vince la batteria in 1:47.49 ed è secondo in classifica, mentre Lehman continua a dominare con oltre sette decimi.

15.03 C’è un nuovo miglior tempo, e lo mette a referto lo statunitense Lehman in 1:46.72.

14.59 Prova opaca per Ghiotto, che temina in 1:49.44, quinto, mentre il giapponese Williamson si prende il miglior tempo in 1:48.03.

14.55 Buona gara per Michele Falfatti, che vince la batteria in 1:48.53, con tre decimi di ritardo rispetto a Morozov. Ora tocca a Davide Ghiotto.

14.52 Resta davanti il kazako, con tempo migliore rispetto al giapponese Obayashi e al canadese Belchos.

14.49 Il primo a completare la prova è il kazako Morozov in 1:48.17.

14.34 Tra poco i 1500 metri maschili, dove saranno impegnati gli azzurri Ghiotto e Malfatti.

14.32 Miho Takagi! E’ la giapponese a prendersi la vittoria, chiudendo con il tempo di 1:55.03. Seconde a pari merito l’olandese de Jong e la norvegese Wiklund. Male Irene Schouten, che nell’ultima batteria ha chiuso solamente quinta.

14.29 Sul filo dei millesimi! L’olandese de Jong stampa il miglior tempo in 1:55.18 e balza di pochissimo avanti alla norvegese. Appena fuori dal podio la giapponese Takagi.

14.25 Batteria molto veloce, vinta dalla norvegese Ragne Wiklund in 1:55.18 che vale il nuovo miglior crono. Terza posizione momentanea per la giapponese Sato.

14.21 L’olandese Konijn ottiene la prima posizione, chiudendo in 1:56.24. Nuovo primato nazionale, basterà per il podio?

14.18 La canadese Maltais vince la batteria in 1:58.09 e si piazza seconda davanti alla kazaka Morozova, sua compagna di gara.

14.13 Si scende per la prima volta sotto i 2”, con Sablikova che chiude in 1:57.28 e vince la propria batteria.

14.09 2:01:90 è il nuovo miglior tempo, messo a segno dalla statunitense Kilburg, davanti alla tedesca Behlau. Ora è il momento della ceca Sablikova, una delle leggende di questo sport.

14.06 La norvegese Haugen si prende il primo posto in 2:03.71, oltre tre secondi sulla rivale di batteria.

14.02 Kent chiude in 2:04.93, tempo alto che non impensierirà le prime. Ora tocca alla norvegese Haugen e alla ceca Kursova.

13.55 La canadese si sta già scaldando e sta prendendo posto in pista.

13.50 La prima a partire sarà da sola la canadese Lindsey Kent, con un personale superiore ai due minuti.

13.45 La prima gara sarà quella dei 1500 metri femminili, senza italiane in gara, ma con l’olandese Irene Schouten grande favorita.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Mondiali Allround di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia) saranno assegnati i titoli nel format citato e i contenuti tecnici non mancheranno.

Il programma odierno prevede i 1500 e i 5000 metri femminili; i 1500 e i 10000 metri maschili. Sarà necessario condensare velocità e resistenza per massimizzare la propria prestazione e ottenere il meglio possibile nelle singole specialità.

In casa Italia si vorrà puntare a un buon piazzamento. Francesca Lollobrigida, infatti, non è parsa nella medesima condizione delle Olimpiadi Invernali di Pechino. Pertanto, le sue chance di podio sono molto limitate. Più verosimile pensare che la romana punti a un’eventuale top-5 nell’overall, anche questa non semplice.

Un po’ lo stesso target di Davide Ghiotto che vorrà approfittare dei suoi 10.000 metri per acquisire più vantaggio possibile rispetto alla concorrenza. Ricordiamo che in questa rassegna iridata ci saranno anche Michele Malfatti e Andrea Giovannini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali Allround di speed skating: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse