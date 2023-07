LIVE Sinner-Carreno Busta 5-7 7-5 7-5, ATP Miami 2022 in DIRETTA: 5 match-point annullati, proiezioni ranking. Ora Kyrgios

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

01.08 Grazie a tutti per averci seguito in questa serata pazzesca e buonanotte!

01.07 Diamo un’occhiata alle statistiche di una delle sfide che resteranno negli annali di questa stagione: sono 15 gli ace dell’azzurro con appena un doppio fallo contro i tre dello spagnolo che ha realizzato un doppio fallo. Percentuali simili al servizio con il 63% di prime per l’iberico di cui il 69% gli ha dato punti e il 49% di punti con la seconda. Il classe 2001 invece ha trovato la prima nel 61% dei casi, conquistando il 67% di punti contro il 48% della seconda. I cinque match point li ha annullati tutti al servizio e dunque Sinner termina la sfida con 13 palle break salvate su 17 contro il 2/7 del #19 al mondo. 121 punti vinti dal finalista in carica contro 113.

01.04 Partita clamorosa di Jannik Sinner a Miami! L’azzurro fa impazzire tutti, compreso Pablo Carreno Busta che ha avuto per ben cinque volte la possibilità di chiudere il match! L’italiano vince in rimonta 5-7 7-5 7-5 in tre ore e tredici minuti mandando in visibilio il pubblico che vuole rivederlo in finale: ma prima, c’è lo scoglio Nick Kyrgios agli ottavi. Il classe 2001 non brilla fino alla fine del secondo parziale, poi finalmente scende in campo e ammattisce il solido ed ostico iberico, che deve solo inchinarsi al talento dell’altoatesino.

FINE TERZO SET

7-5 È FINITAAAAAAAAA!!!!!! JANNIK SINNER SHOW A MIAMI DOPO PIÙ DI TRE ORE E 5 MATCH POINT ANNULLATI!!!!!!!!

40-30 ANGOLO PAZZESCO DI DIRITTO DIAGONALE DI BUSTA!

40-15 DUE CLAMOROSI MATCH POINT PER JANNIK SINNER!!!!!!!!

30-15 SINNER È SEMPLICEMENTE IN FIBRILLAZIONE AGONISTICA!!!!! L’AZZURRO TROVA UN RECUPERO CLAMOROSO E PARA SOTTORETE

15-15 Busta si aggrappa alla fase difensiva e trova il diritto in corsa.

15-0 Ace di Sinner.

6-5 INCREDIBILE BREAK DI SINNER CHE ADESSO SERVE PER IL MATCH!!!!!

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER!!!!!!

15-30 RISPOSTA PROFONDA DI SINNER ED ERRORE DELLO SPAGNOLO!

15-15 Errore in uscita dal servizio per l’iberico.

15-0 Busta prende coraggio e spinge con il diritto.

5-5 INCREDIBILE MIRACOLO DI SINNER!!!!!! QUATTRO MATCH POINT ANNULLATI SOLO IN QUESTO GAME

AD-40 SINNER SI PRENDE IL PUNTO A RETE TOCCATO LA RIGA

40-40 SI GIOCA DA 10 MINUTI IN QUESTO GAME!!!! ALTRA CHANCE ANNULLATA

40-AD ALTRA INCREDIBILE CHANCE PER CARRENO DOPO IL DIRITTO LUNGO DI SINNER

40-40 PUBBLICO IMPAZZITO A MIAMI!!!!! SINNER STA GIOCANDO DEI PUNTI CLAMOROSI NEI MOMENTI CLOU SENZA LASCIAR PENSARE LO SPAGNOLO

40-AD STECCA DI SINNER E QUARTO MATCH POINT

40-40 ERRORE IN USCITA DAL SERVIZIO PER SINNER IN UN MATCH PSICODRAMMA!!!!!

AD-40 ALTRO VINCENTE DELL’AZZURRO CHE VIENE OSANNATO DAL PUBBLICO!

40-40 SERVIZIO E DIRITTO DI SINNER!!!!

40-AD TERZO MATCH POINT NELLA BOLGIA DI MIAMI! Altro scambio ricco di cambi di ritmo e lotta di nervi.

40-40 ALTRO ERRORE CLAMOROSO DI CARRENO CHE SBAGLIA CON IL DIRITTO DIAGONALE!

30-40 ALTRO MATCH POINT CARRENO! Sono passati 56 minuti dal primo…

30-30 SUL NASTRO IL PASSANTE DI ROVESCIO DI CARRENO!

15-30 Altro vincente in risposta dell’iberico che vuole dimenticare i due blackout al servizio.

15-15 Servizio e diritto diagonale dell’altoatesino.

0-15 Risposta vincente di Carreno con il diritto.

4-5 ALTRO BREAK DAL NULLA DI SINNER COME NEL SECONDO SET!!!!! A COSA STIAMO ASSISTENDO!!!!

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER CHE VIENE CARICATO DAL PUBBLICO! DIRITTO SPAZIALE DELL’AZZURRO

0-30 Errore di Carreno in uscita dal servizio. Sinner deve crederci.

0-15 VINCENTE DI SINNER IN RISPOSTA! PARTITA INFINITA IN FLORIDA!

3-5 L’azzurro rischia ma prova a restare vivo nel terzo set.

AD-40 Ace dell’italiano.

40-40 ROVESCIO VINCENTE IN RISPOSTA DI CARRENO!

40-30 Gran prima dell’azzurro che prova a chiudere il game.

30-30 FUORI DI UN SOFFIO IL VINCENTE DI BUSTA! Sinner ringrazia gli dei del tennis: match tiratissimo!

15-30 Gran prima dell’azzurro.

0-30 CHE ERRORE SOTTORETE DI SINNER! L’azzurro aveva fatto tutto benissimo…

0-15 Gran risposta dello spagnolo con il diritto.

2-5 BREAK CONFERMATO DA CARRENO! Serve un altro miracolo all’azzurro.

40-15 Gran prima dell’iberico.

30-15 Termina lungo il diritto di Busta in uscita dal servizio.

30-0 Rovescio lungo di Sinner.

15-0 Prima vincente di Busta.

2-4 BREAK SUBITO DA SINNER CHE SI FA RIMONTARE NEL GAME! Questa non ci voleva…

40-AD ALTRO VANTAGGIO PER CARRENO CHE PASSA SINNER DOPO LA PALLA CORTA!

40-40 Termina lungo il diritto di Sinner.

AD-40 Scappa via la risposta dell’iberico.

40-40 Ace di Sinner.

40-AD NUOVA CHANCE PER CARRENO!

40-40 Grandissima prima di Sinner.

30-40 PRIMA PALLA BREAK LER CARRENO!

30-30 Sinner arriva in ritardo sulla risposta dello spagnolo.

30-15 Diritto vincente di Busta che si apre il campo con il rovescio diagonale.

30-0 Servizio e diritto di Sinner.

15-0 Prima vincente di Sinner.

2-3 FUORI DI UN SOFFIO IL ROVESCIO DI SINNER! Busta resta avanti.

40-30 Prima esterna e chiusura con il diritto per lo spagnolo.

30-30 RISPOSTA VINCENTE DI SINNER! Può essere il game giusto per il break.

30-15 Gran servizio di Carreno.

15-15 Scappa via la risposta del classe 2001.

0-15 DIRITTO VINCENTE DI SINNER! Gran apertura in risposta dell’azzurro.

2-2 Game rapidi nel terzo set dopo due ore e venti minuti di match.

40-15 Prima vincente dell’azzurro.

30-15 Chiusura con lo smash per il classe 2001 dopo il diritto in avanzamento.

15-15 Ottima prima dell’azzurro.

0-15 Scappa via il diritto diagonale di Sinner.

1-2 Servizio a zero per la testa di serie #17.

40-0 Scappa via la risposta di Sinner.

30-0 Non basta la fase difensiva dell’azzurro sulle bordate di Carreno.

15-0 Servizio e diritto di Busta.

1-1 Servizio a zero dell’altoatesino.

40-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

30-0 VINCENTE DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI SINNER!

15-0 Prima vincente dell’azzurro.

0-1 Busta comincia bene nel terzo set.

40-15 Scappa via il diritto in uscita dal servizio dell’iberico.

40-0 Servizio e diritto dello spagnolo.

30-0 Altro servizio vincente di Carreno.

15-0 Buona prima di Busta.

INIZIO TERZO SET

23.55 Jannik Sinner show in Florida! L’azzurro non vuole perdere la chance di andare avanti e conquista il secondo parziale brillando nel finale per 7 giochi a 5 e annullando un match point a Pablo Carreno Busta, che poi ha avuto un clamoroso blackout nel finale, soprattutto dopo le chance non sfruttate nel parziale. Terzo set tutto da vivere!

FINE SECONDO SET

7-5 SI VOLA AL TERZO SET!!! CHE SECONDO PARZIALE DI SINNER!

40-0 TRE SET POINT SINNER!

30-0 Gran prima dell’azzurro.

15-0 Ace Sinner.

6-5 ARRIVA IL BREAK DI SINNER DOPO IL BLACK OUT DI CARRENO!

0-40 TRE PALLE BREAK CLAMOROSE PER SINNER!

0-30 Errore dello spagnolo in uscita dal servizio.

0-15 Ottima prima dell’iberico ma Sinner è reattivo in risposta.

5-5 PUBBLICO TUTTO PER SINNER DOPO AVER ANNULLATO LA TERZA PALLA BREAK E IL PRIMO MATCH POINT!

AD-40 L’azzurro non molla e trova un altro vincente.

40-40 L’AZZURRO ANNULLA CON PERSONALITÀ IL MATCH POINT CON IL DIRITTO DIAGONALE!

40-AD PALLA BREAK E MATCH POINT CARRENO DOPO IL DIRITTO VINCENTE!

40-40 SINNER NON CHIUDE E PORTA IL GAME AI VANTAGGI!

40-30 Servizio e diritto dell’italiano su un punto delicatissimo.

30-30 Errore in uscita dal servizio per il classe 2001.

30-15 Passante di diritto diagonale di Carreno dopo la discesa a rete di Sinner.

30-0 Altra chiusura elegante dell’italiano.

15-0 Servizio e palla corta di Sinner.

4-5 Carreno non trema e resta avanti: Sinner deve allungare il match.

40-15 Diritto inside-out di poco fuori per lo spagnolo.

40-0 Busta continua a muovere come vuole l’azzurro, diagonale di rovescio vincente.

30-0 Lunga la risposta di Sinner.

15-0 Prima vincente dell’iberico.

4-4 SINNER SI PRENDE IL PUNTO CON LO SMASH A RIMBALZO! Gran recupero dell’altoatesino con il diritto dopo il diagonale di Busta prima dell’accelerazione lungolinea.

40-15 Diritto profondo di Busta: l’azzurro va in confusione.

40-0 Prima esterna di Sinner.

30-0 Ace di Sinner.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

3-4 SI CARICA CARRENO! DIRITTO VINCENTE DELLO SPAGNOLO

40-30 DIRITTO VINCENTE DIAGONALE DI SINNER! Grande apertura di campo con il rovescio.

40-15 Diritto lungo di Carreno in uscita dal servizio.

40-0 Ace dello spagnolo.

30-0 Risposta lunga di Sinner.

15-0 Gran prima di Busta.

3-3 L’italiano si salva ancora al servizio e prolunga il set!

AD-40 Servizio vincente dell’azzurro.

40-40 Gran prima di Sinner.

30-40 ALTRA CHANCE PER CARRENO! DIRITTO IMPRENDIBILE GIOCATO DALLO SPAGNOLO!

30-30 L’azzurro spinge in uscita dal servizio e chiude a rete.

15-30 Carreno continua a spingere ma il diritto resta sul nastro.

0-30 L’azzurro non riesce a trovare profondità e va in difficoltà in risposta.

0-15 Si ferma sul nastro la palla corta di Sinner.

2-3 Carreno continua a non cedere nulla al servizio: Sinner deve cambiare marcia.

40-15 Risposta lunga di Sinner.

30-15 Servizio e diritto di Carreno.

15-15 Servizio potente del #19 al mondo.

0-15 L’azzurro dà continuità al game vinto al servizio.

2-2 ACE DI SINNER CHE RESTA IN PARTITA!

AD-40 Ottima prima del classe 2001.

40-40 L’AZZURRO SALE DI LIVELLO NEL MOMENTO PIÙ IMPORTANTE! Gran diritto giocato dall’italiano.

30-40 PALLA BREAK CARRENO! Diritto a sventaglio in corridoio per l’azzurro.

30-30 Altra risposta radente dello spagnolo in un game fondamentale.

30-15 Ottima prima di Sinner.

15-15 Risposta lunga di Carreno.

0-15 Risposta profonda dello spagnolo: Sinner è lento in uscita dal servizio.

1-2 RECUPERO SENSAZIONALE DI CARRENO!!!!! Lo spagnolo trova un altro vincente dopo il rovescio deviato dell’azzurro che non riesce a variare abbastanza il proprio gioco.

40-15 Carreno senza pietà; altro vincente diagonale.

30-15 Servizio e diritto diagonale del #19 al mondo.

15-15 Si ripete il punto dopo che una pallina era finita in campo: lento in uscita dal servizio lo spagnolo.

15-0 Prima vincente di Busta.

1-1 DIRITTO LUNGO DI CARRENO! L’azzurro tiene a fatica il primo turno di servizio.

AD-40 CHIUSURA A RETE DI SINNER! Diritto lungolinea dell’azzurro che chiude a volo.

40-40 Passante di diritto dello spagnolo dopo la palla corta di Sinner.

AD-40 Prima esterna dell’altoatesino.

40-40 Termina in corridoio il rovescio di Sinner dopo l’accelerazione diagonale di Carreno.

40-30 Servizio esterno di Sinner.

30-30 Rovescio scarico in rete di Sinner.

30-15 Scappa via la risposta dello spagnolo.

15-15 Servizio e diritto di Sinner.

0-15 Altro errore di Sinner in uscita dal servizio.

0-1 Lo spagnolo conquista il primo game nel secondo set.

40-30 Prima vincente di Carreno.

30-30 Diritto a sventaglio in rete di Carreno.

30-15 Vincente in risposta del classe 2001.

30-0 L’azzurro non riesce a pungere l’avversario che si conferma ostico sulla difensiva.

15-0 Scappa via la risposta di Sinner.

INIZIO SECONDO SET

22.55 Rimonta futile di Jannik Sinner che paga la partenza ad handicap di inizio primo set e un servizio troppo altalenante, perdendo difatti il primo set per 7 giochi a 5 contro Pablo Carreno Busta che sfrutta il passaggio a vuoto del decimo gioco dell’azzurro che non ha chiuso il parziale.

FINE PRIMO SET

5-7 PRIMO SET PERSO DA SINNER! Che cosa ha sprecato l’azzurro…

30-40 Gran prima di Sinner.

15-40 DUE PALLE BREAK CARRENO! Scappa via il rovescio di Sinner che resta troppo sulla difensiva.

15-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI CARRENO! Palla corta prevedibile di Sinner.

15-15 DIRITTO VINCENTE IN CORSA DI CARRENO! Che recupero dello spagnolo.

15-0 Seconda al corpo di Sinner.

5-6 Carreno conferma il break: adesso è Sinner a dover allungare il set.

40-30 Rovescio di Sinner che mette in difficoltà Carreno che sbaglia a volo.

40-15 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI CARRENO!

30-15 Scappa via la risposta di Sinner.

15-15 Servizio e diritto dello spagnolo.

0-15 Diritto lungolinea in rete di Carreno dopo il diagonale di Sinner.

5-5 ARRIVA IL CONTROBREAK! MA CHE GAME HA GIOCATO CARRENO!!!! DIRITTO PERFORANTE IN RISPOSTA

15-40 COSA HA FATTO CARRENO!!!!!! DUE PALLE BREAK PER LO SPAGNOLO CHE RECUPERA LA STOP VOLLEY DI SINNER AL QUALE NON BASTA BUTTARSI SOTTO RETE!

15-30 Sinner è lento in uscita dal servizio: altro game delicato al servizio.

15-15 Bravissimo Sinner a tornare in campo dopo essere stato costretto a difendersi sulla diagonale.

0-15 Gran diritto diagonale di Carreno dopo aver vinto la diagonale di rovescio.

5-4 BOLIDE DI SINNER E BREAK OTTENUTO! L’azzurro può servire per il set.

30-40 PALLA BREAK SINNER! PARATA SBAGLIATA DI CARRENO! CHIUSURA A RETE DELLO SPAGNOLO DOPO IL DIRITTO DIAGONALE

30-30 SINNER ALZA IL LIVELLO! ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DELL’AZZURRO

30-15 Servizio e diritto di Carreno.

15-15 Risposta in rete di Sinner.

0-15 Carreno è meno sicuro dei propri mezzi rispetto a inizio match: Sinner deve approfittarne.

4-4 Sinner non trema al servizio e il set resta in parità.

40-15 Scappa via la risposta di Busta.

30-15 Carreno perde la diagonale di diritto.

15-15 Errore dell’azzurro in uscita dal servizio.

15-0 Servizio e rovescio in avanzamento di Sinner.

3-4 Non trema lo spagnolo al servizio.

40-15 Servizio e diritto di Busta

30-15 BOLIDE LUNGOLINEA DI CARRENO! Gran rovescio dello spagnolo.

15-15 Stecca in risposta dell’azzurro.

0-15 Gran risposta di diritto di Sinner.

3-3 SI SALVA JANNIK! Bravissimo l’azzurro dopo troppi errori ad annullare anche una chance di break.

AD-40 Termina in corridoio il rovescio in recupero si Carreno dopo il diritto diagonale di Sinner.

40-40 GAME INFINITO! Il solito turno al servizio dell’altoatesino che rischia di compromettere il vantaggio accumulato.

AD-40 Ottima seconda di Sinner che spinge dopo il servizio.

40-40 SI SALVA SINNER!!!! Game fondamentale che l’azzurro sta giocando con troppi alti e bassi.

40-AD DOPPIO FALLO SINNER E PALLA BREAK CARRENO!

40-40 Altro diritto lungo di Sinner dopo la risposta profonda di Carreno.

AD-40 Vincente in spinta dell’italiano.

40-40 Sinner non deve restare impantanato in questo game: altro errore in uscita dal servizio.

AD-40 SINNER GIOCA UN PUNTO ALLA SINNER! L’azzurro non lascia respirare lo spagnolo attaccando di diritto e chiude sotto rete.

40-40 Si vola ai vantaggi! Prevedibile l’azzurro in uscita dal servizio.

40-30 CHE ROVESCIO DI SINNER! Diagonale da paura dell’italiano.

30-30 Carreno continua a spingere da fondocampo per evitare che Sinner avanzi.

30-15 Servizio e rovescio lungolinea largo per Sinner.

30-0 Scappa via la risposta di Busta.

15-0 Gran prima di Sinner.

2-3 ECCO IL CONTROBREAK! DOPPIO FALLO SANGUINOSO DELLO SPAGNOLO

30-40 Scappa via il diritto di Sinner dopo una gran difesa: fatale il nastro di Busta.

15-40 DUE PALLE DEL CONTROBREAK PER JANNIK! L’azzurro sta recuperando profondità in risposta.

15-30 SINNER SI PRENDE IL PUNTO A RETE! Gran gioco in risposta per l’azzurro che si aiuta con il nastro e chiude a volo.

15-15 Sinner riesce a muovere lo spagnolo che arriva in ritardo con il rovescio diagonale.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Carreno.

1-3 Importantissimo primo game vinto da Sinner, per giunta a zero.

40-0 Sinner vince la diagonale di rovescio: il cambio di lungolinea di Busta termina in corridoio.

30-0 Risposta lunga di Busta.

15-0 Prima al corpo da parte dell’italiano.

0-3 Altro ace e break confermato.

40-15 Gran prima dell’ex #9 al mondo.

30-15 Ace dell’iberico.

15-15 Vincente in risposta dell’altoatesino.

15-0 Gran scambio vinto dallo spagnolo che tiene botta sulla diagonale di diritto.

0-2 ECCO IL BREAK DI CARRENO! Sinner non incide abbastanza e si fa inchiodare da fondocampo: non il migliore degli inizi per l’azzurro.

40-AD ALTRA CHANCE CARRENO! Scappa via il diritto diagonale di Sinner dopo il palleggio prolungato innescato dall’iberico.

40-40 Servizio e diritto provvidenziale di Sinner.

30-40 Lungo il recupero di rovescio di Carreno dopo il diritto di Sinner.

15-40 SUBITO DUE PALLE BREAK CARRENO! Lo spagnolo gioca profondo e manda in confusione l’azzurro che stecca di diritto.

15-30 Scappa via la risposta dello spagnolo.

0-30 Ottima risposta dell’iberico: termina lungo il diritto di Sinner.

0-15 Inizio a rilento dell’azzurro in uscita dal servizio.

0-1 Buon inizio dello spagnolo.

40-30 Scappa via il diritto a sventaglio della testa di serie #17.

40-15 Diritto lungo di Sinner nel tentativo di accelerare.

30-15 Ottima prima di Busta.

15-15 Gran punto giocato da Sinner che attacca la rete e chiude con la volée di diritto.

15-0 Servizio e diritto dello spagnolo.

0-0 Batte Pablo Carreno Busta! Si comincia in Florida.

INIZIO PRIMO SET

21.46 Anche Pablo Carreño Busta ha usufruito di un bye al primo turno prima della vittoria contro David Goffin per 6-3 6-2. Lo spagnolo è reduce dall’eliminazione all’esordio contro Jaume Munar a Indian Wells: il #19 al mondo ha già guadagnato due posizioni virtualmente.

21.44 L’italiano doveva prendere parte anche al torneo di doppio con l’americano Reilly Opelka ma la coppia ha dato forfait: il classe 2001 è virtualmente 11° e con una vittoria salirebbe a 2.964 punti.

21.42 Al via il riscaldamento sul Butch Buchholz.

21.40 Giocatori in campo!

21.38 Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria all’esordio contro il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-4 3-6 7-6(8). Un successo sofferto per l’azzurro che oggi dovrà innalzare il proprio livello, soprattutto per continuare a sperare di difendere la Finale della scorsa edizione contro Hubert Hurkacz.

21.36 Nick Kyrgios ha battuto infatti Fabio Fognini per 6-2 6-4 in poco più di un’ora: nessun derby azzurro in vista dunque in Florida!

21.34 L’unico precedente risale al 2020 quando l’iberico la spuntò ai quarti di finale di Rotterdam per 7-5 3-6 7-6(6): chi vince, sfiderà Nick Kyrgios in campo come secondo match sul Centrale con la possibilità di un derby agli ottavi di finale.

21.32 Jessica Pegula ha vinto contro Elena Rybakina per 6-3 6-4 e accede al prossimo turno! Tra poco dunque, come quarto match di giornata e secondo dalle 20, toccherà a Jannik Sinner e Pablo Carreno Busta.

20.55 A seguire, il norvegese Casper Ruud ha demolito il kazako Alexander Bublik per 6-3 6-2 mentre adesso sono in campo l’americana Jessica Pegula e la kazaka Elena Rybakina che si trovano sul punteggio di 6-3 per la statunitense.

20.54 Il primo incontro tra di giornata sul Butch Buchholz ha visto trionfare il polacco Hubert Hurkacz e l’americano John Isner contro l’americano Austin Krajicek e il francese Edouard Roger-Vasselin per 4-6 6-3 10-6.

20.52 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Pablo Carreño Busta, valida per il 3° turno del torneo singolare maschile di Miami 2022 in Florida (USA).

Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Pablo Carreño Busta – Il parere dei bookmakers sulla possibile vittoria dell’azzurro – Le proiezioni in classifica di Jannik Sinner a Miami – La vittoria di Jannik Sinner contro Emil Ruusuvuori

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Pablo Carreño Busta, valida per il 3° turno del torneo singolare maschile di Miami 2022 in Florida (USA). L’unico precedente risale al 2020 quando l’iberico la spuntò ai quarti di finale di Rotterdam per 7-5 3-6 7-6(6): chi vince, sfiderà uno tra Nick Kyrgios e Fabio Fognini, in campo come secondo match sul Centrale con la possibilità di un derby agli ottavi di finale.

Jannik Sinner torna in campo dopo la vittoria all’esordio contro il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-4 3-6 7-6(8). Un successo sofferto per l’azzurro che oggi dovrà innalzare il proprio livello, soprattutto per continuare a sperare di difendere la Finale della scorsa edizione. L’italiano doveva prendere parte anche al torneo di doppio con l’americano Reilly Opelka ma la coppia ha dato forfait: il classe 2001 è virtualmente 11° e con una vittoria salirebbe a 2.964 punti.

Anche Pablo Carreño Busta ha usufruito di un bye al primo turno prima della vittoria contro David Goffin per 6-3 6-2. Lo spagnolo è reduce dall’eliminazione all’esordio contro Jaume Munar a Indian Wells: il #19 al mondo ha già guadagnato due posizioni virtualmente. L’iberico con un successo salirebbe a 2300 punti tallonando il connazionale Carlos Alcaraz: inizio di stagione complicato per la testa di serie #17 che ha raggiunto la finale dell’ATP Cup con la Nazionale e il quarto turno a Melbourne.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Pablo Carreño Busta, valida per il 3° turno del torneo singolare maschile di Miami 2022 in Florida (USA). La partita è in programma come quarto match di giornata sul Butch Buchholz a partire dalle 11.00 locali ovvero le 17.00 italiane ma non comincerà prima del singolare femminile tra Jessica Pegula ed Elena Rybakina in programma alle 20 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. Buon divertimento e forza Italia!

Foto: Lapresse