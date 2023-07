LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2022 in DIRETTA: Jouve vince gara e Coppa di sprint! Pellegrino quinto. Sundling trionfa tra le donne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

13.57: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di sci di fondo a Falun. Buona giornata!

13.55: Finale emozionante con Jouve che va a scavalcare per 5 punti lo sfortunato Klaebo (che avrà modo per rifarsi con la Coppa generale) nella coppa di sprint. Sul podio Maki e Chanavat. Tra le donne vittoria per la svedese Sundling, davanti alla slovena Lampic e alla svedese Dahlqvist

13.53: JOUVE SI PRENDE LA SECONDA VITTORIA IN CARRIERA E LA COPPA SPRINT! Successo meritato: è stato in testa dall’inizio alla fine. Crolla Pellegrino nel finale e chiude quinto come a Drammen. Secondo posto per il finlandese Maki in rimonta, terzo per il fgrancese Chanavat

13.52: Pellegrino sulle code di Jouve in testa dall’inizio

13.50: CI SIAMO! E’ il momento della finale maschile con Federico Pellegrino. Al via Maki (Fin), Wiig (Nor), Jouve (Fra), Chanavat (Fra), Pellegrino (Ita), Hjelmeset (Nor). Jouve contro Klaebo per la Coppa di sprint

13.42: Arrivano sgranate le protagoniste della sprint femminile. Scenario tutt’altro che usuale per una sprint. Sundling vince per distacco, la slovena Lampic seconda a 8″, terzo posto per la svedese Dahlqvist, vittoriosa della classifica sprint. A seguire Kern, rimontata nel finale, Faehndrich e Falla

13.40: Sundling e Lampic prendono il largo

13.38: Sundling super favorita per la finale femminile. Al via: Sundling (Swe), Lampic (Slo), Faehndrich (Sui), Dahlqvist (Swe), Kern (Usa), Falla (Nor)

13.35: Dominio di Federico Pellegrino!!! Vince nettamente l’azzurro e vola in finale sopravanzando il norvegese Hjelmeset. Eliminati gli altri, ripescati Chanavat e Maki

13.34: Cade Halfvarsson, Pellegrino è terzo. Cade anche Chappaz

13.30: C’è Federico Pellegrino al via della seconda semifinale. Bisogna essere tra i primi due perchè prima sono andati fortissimo. I protagonisti: Pellegrino (Ita), Brugger (Ger), Halfvarsson (Swe), Hjelmeset (Nor), Chappaz (Fra), Svensson (Swe)

13.29: passo avanti del francese Jouve nella conquista della Coppa di sprint. Il transalpino vince la prima semifinale, secondo posto per il norvegese Wiig, potenziali ripescati Chanavat e Maki

13.25: Al via la prima semifinale della gara maschile con tanti potenziali candidati al podio: Maki (Fin), Wiig (Nor), Jouve (Fra), Skaanes (Nor), Vuorinen (Fin), Chanavat (Fra),

13.23: Batteria nettamente più veloce della precedente. Vince la statunitense Kern davanti alla svedese Dahlqvist, ripescate la terza, la norvegese Falla e anche la quarta, la svizzera Faehndrich

13.22: Caduta di Weng

13.19: Al via nella seconda semifinale Myhre (Nor), Faehndrich (Sui), Dahlqvist (Swe), Kern (Usa), Falla (Nor), H. Weng (Nor)

13.17: Gara solitaria per Sundling che vince per distacco, così come per distacco chiude seconda la slovena Lampic. Potenziali ripescate Matintalo e Niskanen

13.13: Queste le protagoniste della prima semifinale femminile: Hagstroem (Swe), Niskanen (Fin), Svendsen (Nor), Sundling (Swe), Matintalo (Fin), Lampic (Slo)

13.12: I ripescati sono Vuorinen e Brugger

13.10: La vittoria dell’ultima batteria va allo svedese Svensson, davanti al francese Chappaz. Eliminati gli altri, compreso un combattivo Mocellini che chiude quarto

13.07: Ci prova l’azzurro Simone Mocellini al primo quarto di finale in carriera. I protagonisti: Chappaz (Fra), Haeggstroem (Swe), Riebli (Sui), Mocellini (Ita), Svensson (Swe), Danielsson (Swe)

13.06: Riesce ad avere la meglio il norvegese Hjelmeset che sopravanza lo svedese Halfvarsson. Delude stavolta il cinese Wang che chiude quarto, batteria lenta e dunque è eliminato

13.02: Al via nella quarta batteria Halfvarsson (Swe), Wang (Chn), Hakola (Fin), Hjelmeset (Nor), Foettinger (Aut), Myhre (Nor)

13.00: PELLEGRINO IN SEMIFINALE! L’azzurro ha scelto di andare nella seconda semifinale. Era primo all’imbocco del rettilineo finale, ha controllato facendosi superare da Chanavat. E’ secondo e sarà nella seconda semifinale. Eliminati tutti gli altri

12.54: E’ il momenti di Federico Pellegrino che è al via nella terza batteria. I protagonisti: Chanavat (Fra), Pellegrino (Ita), Persson (Swe), Shang (Chn), Ritchie (Can), Clugnet (Gbr)

12.52: Miracolo di Jouve che recupera l’impossibile nel rettilineo finale dopo essere praticamente caduto in salita e riesce a piazzarsi al secodo posto tenendo ancora aperto il discorso Coppa del Mondo di specialità! Vince Skaanes. Brugger e Vuorinen potenziali ripescati. de Fabiani, quasi mai in gara, è ultimo ed è eliminato

12.51: Attenzione! E’ inciampato in salita Jouve che adesso insegue

12.49: C’è Francesco De Fabiani al via della seconda batteria. Jouve punta alla vittoria della gara per conquistare la Coppa di sprint. Al via: Jouve (Fra), Skaanes (Nor), Vuorinen (Fin), Brugger (Ger), Aune (Nor), De Fabiani (Ita)

12.47: Il finlandese Maki, migliore in qualificazione, vince la prima batteria, secondo posto per il norvegese Wiig, secondo in qualificazione. Potenziali ripescati Tefre e Gisselman

12.44: Questi i protagonisti della prima semifinale maschile: Maki (Fin), Wiig (Nor), Tefre (Nor), Gisselman (Swe), Ahonen (Fin), Moser (Aut)

12.42: Dahlqvist riesce ad entrare in semifinale per la squalifica di Lotta Udnes Weng. Nell’ultima batteria vince Falla davanti a Heidi Weng. Le ripescate sono Niskanen e Myhre

12.38: Al cia nella quinta e ultima batteria Joensuu (Fin), Hennig (Ger), Falla (Nor), H. Weng (Nor), Hansson (Swe), Janatova (Cze)

12.37: Eliminata una Dahlqvist poco brillante. La vincitrice della Coppa sprint è terza alle spalle della statunitense Kern, che vince la batteria e della norvegese Lotta Udnes Weng. Ultima con distacco Ganz

12.35: Caduta in salita per Ganz, che rompe il bastoncino. Eliminata

12.33: Al via nella quarta batteria Caterina Ganz, a caccia della semifinale. Gara durissima con Dahlqvist (Swe), Gimmler (Sui), Kern (Usa), Ganz (Ita), L. Weng (Nor), Parmakoski (Fin)

12.31: Volata di testa per Lampic che vince la batteria, grande rimonta della svizzera Faehndrich che chiude seconda davanti a Lundgren. Monsorno in gara nella prima parte, poi staccata e ultima. Batteria più lenta e quindi tutte eliminate dal terzo posto in giù

12.26: C’è l’azzurra Monsorno al via nella terza batteria. Le protagoniste: Lampic (Slo), Lundgren (Swe), Faehndrich (Sui), Diggins (Usa), Monsorno (Ita), Fink (Ger)

12.25: Sundling non aspetta la volata e va a vincere per distacco la prima batteria, secondo posto per Matintalo. Myhre, terza, si inserisce tra le possibili ripescate, eliminata Lylynpera

12.20: Al via la seconda batteria con Sundling (Swe), Matintalo (Fin), Brennan (Usa), Myhre (Nor), Karlsson (Swe), Olsson (Swe)

12.19: Va in fuga Svendsen che resiste al ritorno delle rivali nel rettilineo finale e vince la prima batteria, seconda la svedese Hagstroem. Potenziali ripescate le due finlandesi Niskanen e Lylynpera

12.12: Nella prima batteria femminile, al via tra pochi minuti, saranno protagoniste Hagstroem (Swe), Niskanen (Fin), Lylynpera (Fin), Svendsen (Nor), Kahara (Fin), Hallquist (Swe)

12.08: Due le ragazze qualificate per i quarti: Nicole Monsorno e Caterina Ganz, mentre non ce l’ha fatta Lucia Scardoni

12.05: Prova positiva degli atleti italiani in qualificazione. Mancavano tanti protagonisti in campo maschile, soprattutto norvegesi e russi (praticamente il 60% delle forze in campo in questo tipo di gare) ma bravi sono stati De Fabiani e Mocellini a qualificarsi per i quarti di finale

12.02: Federico Pellegrino ha confermato di essere in ottima condizione, su una pista che gradisce, a differenza di quella di Drammen, chiudendo al sesto posto la qualificazione e lasciando intendere che l’obiettivo odierno è prima di tutto centrare l’ennesimo ingresso in finale e poi provare a dare l’assalto al podio

11.58: Tra poco più di un quarto d’ora prenderà il via la fase dei quarti di finale della sprint di Falun, ultimo appuntamento della stagione per questo format

10.53: Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.15 per i quarti di finale. A più tardi:

10.52: In campo maschile De Fabiani è inserito nella seconda batteria con Jouve, Skaanmes, Vuorinen, Brugger, Aune. Pellegrino è nella terza batteria con Chanavat, Persson, Shang, Ritchie, Clugnet. Mocellini è nella quinta e ultima batteria con Chappaz, Haeggstroem, Riebli, Svensson, Danielsson

10.50: Tra le donne Monsorno è inserita nella terza batteria con Lampic, Lundgren, Faehndrich, Diggins e Fink. Ganz correrà nella quarta con Dahlqvist, Gimmler, Kern, L. Weng e Parmakoski

10.43: Qualificati per la seconda fase anche Skaanes, Hakola, Vuorinen, Chappaz, Hjelmeset, Haeggstroem, Riebli, Foettinger, Brugger, Aune, De Fabiani, Mocellini, Svensson, Danielsson, Shang, Ahonen, Myhre, Ritchie, Clugnet, Moser

10.40: Questi i primi dieci della classifica al termine della qualificazione: Maki, Wiig, Halfvarsson, Chanavat, Tefre, Pellegrino, Gisselman, Persson, Wang, Jouve

10.35: Bene De Fabiani e Mocellini, entrambi qualificati

10.32: Tefre quinto davanti a Pellegrino

10.30: Wiig si inserisce al secondo posto, il padrone di casa Halfvarsson è terzo

10.27: Il finlandese Maki va al comando della graduatoria

10.25: Pellegrino si porta al secondo posto della classifica alle spalle di Chanavat. Bene l’azzurro

10.23: Non straordinario Jouve che è dietro Persson

10.21: Partita la qualificazione maschile

10.05: Alle 10.20 in via della qualificazione maschile con Pellegrino, De Fabiani e Mocellini

10.03: Queste le altre atlete qualificate ai quarti di finale: Hennig, Lylynpera, Myhre, Falla, Faehndrich, H. Weng, Kern, Diggins, Svendsen, Ganz, L. Weng, Parmakoski, Hansson, Janatova, Monsorno, Kahara, Fink, Karlsson, Hallquist, Olsson

10.02: Queste le prime dieci della qualificazione: Sundling, Joensuu, Matintalo, Hagstroem, Niskanen, Lampic, Brennan, Lundgren, Dahlqvist, Gimmler

10.01: Ottavo posto per la svedese Lundgren, ultima qualificata ai quarti

10.00: Niente da fare, invece, per Lucia Scardoni che è 32ma a 17″73

9.59: Qualificata anche Caterina Ganz che si inserisce in 13ma posizione a 13″10 da Sundling

9.58: Hennig è decima e, ottima notizia, Monsorno è qualificata per la fase successiva!

9.58. La finlandese Niskanen è quinta a 9″32. Attendiamo le ultime due azzurre e la possibile qualificazione di Monsorno

9.56: Ancora Finlandia, Joensuu si inserisce al secondo posto a 8″41 da Sundling

9.55: L. Weng è 12ma di poco davanti a Monsorno

9.54: Matintalo si inserisce al secondo posto a 8″86 da Sundling

9.53: Brennan si inserisce al quarto posto, undicesima a 14″ la prima delle azzurre al via, Monsorno, non lontana dal secondo posto (solo 5″)

9.53: Non benissimo le statunitensi: ottava Kern, nona Diggins

9.51: Lampic si inserisce al terzo posto, Falla al sesto

9.49: Sundling in testa con 9″ di vantaggio su Hagstroem e 10″ su Dahlqvist

9.48: Sundling straripante all’intermedio, vantaggio di 6″ su Dahlqvist

9.47: Dahlqvist in testa ai 700 metri con 1″7 di vantaggio su Lylynpera

9.45: Partita la gara femminile

9.42: Al via per l’Italia anche Francesco De Fabiani e Simone Mocellini. In campo femminile giochi già fatti per tutte le coppe e padrone di casa super favorite per la vittoria. Per l’Italia saranno al via Lucia Scardoni, Nicole Monsorno e Caterina Ganz.

9.38: L’Italia punta come sempre su Federico Pellegrino che arriva dal quinto posto nella pista ostica di Drammen dove mai era riuscito a centrale la finale, mentre a Falun il valdostano ha già conquistato un successo, unico ad aver battuto da queste parti Klaebo da quando è il dominatore assoluto delle sprint, nel 2017.

9.35: Fari puntati dunque sul francese Richard Jouve che sogna il sorpasso nella graduatoria di specialità. Infatti, se guardiamo alla Coppa sprint, il francese si trova a 95 punti dal nordico quando ne restano 115 in palio (i 100 della vittoria, più i 15 della qualificazione). Terremo monitorata la situazione per capire se c’è possibilità di sorpasso.

9.32: La prima notizia è che non c’è il leader di Coppa il norvegese Johannes Høflot Klæbo che non si è ancora negativizzato dopo essere risultato positivo al Covid-19 e, di conseguenza, è impossibilitato a gareggiare.

9.28: Non doveva essere quelle svedese la tappa conclusiva del circuito mondiale ma gli eventi legati all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia hanno cambiato il calendario e costretto la Fis a cancellare la tappa che sarebbe stata in programma in Russia fra una settimana.

9.25: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sprint a tecnica classica in programma a Falun (Svezia), ultimo appuntamento con questo format per la Coppa del Mondo 2021-2022.

Foto: LaPresse