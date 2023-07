LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2022 in DIRETTA: vince Mowinckel, Shiffrin fa sua la Coppa del Mondo generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.58 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

10.56 Ragnhild Mowinckel ha ottenuto la seconda vittoria in carriera, la prima in superG. La sua unica affermazione prima di oggi risaliva al gigante di Ofterschwang nel marzo 2018.

10.55 La classifica generale di Coppa del Mondo, vinta con due gare d’anticipo da Mikaela Shiffrin:

Mikaela Shiffrin (Usa) 1425 punti Petra Vlhova (Slovacchia) 1189 Federica Brignone (Italia) 955 Sofia Goggia (Italia) 873 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 835 Michelle Gisin (Svizzera) 834 Sara Hector (Svezia) 742 Tessa Worley (Francia) 697

10.50 La classifica finale di Coppa del Mondo di superG, vinta da Federica Brignone:

Federica Brignone (Italia) 506 punti Elena Curtoni (Italia) 390 Mikaela Shiffrin (Usa) 380 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 353 Sofia Goggia (Italia) 332 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 286 Tamara Tippler (Austria) 285 Corinne Suter (Svizzera) 277 Romane Miradoli (Francia) 275 Marta Bassino (Italia) 240

10.49 Il 15° posto a 1″14 ha consentito ad Elena Curtoni di salvare in extremis la seconda piazza nella classifica di superG. Brutta gara oggi per Federica Brignone, 19ma a 1″64.

10.47 La top10 di oggi:

Ragnhild Mowinckel (Norvegia) Mikaela Shiffrin (Usa) +0.05 Michelle Gisin (Svizzera) +0.13 Tessa Worley (Francia) +0.34 Romane Miradoli (Francia) +0.48 Corinne Suter (Svizzera) +0.57 Marta Bassino (Italia) +0.69 Laura Gauche (Francia) +0.87 Jasmine Flury (Svizzera) +0.92 Tamara Tippler (Austria) +0.93

10.45 L’austriaca Magdalena Egger è 21ma a 1″79. E’ terminata la gara con la vittoria di Mowinckel davanti a Shiffrin e Gisin.

10.43 Petra Vlhova è 17ma a 1″39, non raccoglie punti. Mikaela Shiffrin ha vinto la quarta Coppa del Mondo generale della sua carriera con due gare d’anticipo.

10.42 Sale a 0.57 il gap della slovacca al secondo rilevamento.

10.42 Vlhova perde subito 0.22 al primo intermedio, poi si sbilancia su un salto.

10.41 La tedesca Kira Weidle è 19ma a 1″70. Mancano solo Petra Vlhova e la giovane Magdalena Egger, campionessa del mondo juniores.

10.40 Se Curtoni uscisse dalla zona punti, verrebbe scavalcata in classifica di specialità da Mikaela Shiffrin, perdendo il secondo posto.

10.39 L’austriaca Mirjam Puchner è 13ma a 1″05, appena davanti ad Elena Curtoni.

10.37 Haehlen è undicesima a 94 centesimi. Elena Curtoni è 14ma, rischia di uscire dalla zona punti. Brignone incredibilmente ultima a 1″64.

10.37 La svizzera Joana Haehlen aveva 0.17 di vantaggio al primo intermedio, ma è dietro di 0.25 al secondo. Non si vede ormai chi possa battere Mowinckel, a meno che Petra Vlhova non si inventi un numero.

10.35 Discreta Marta Bassino, chiude settima a 69 centesimi, migliore delle italiane.

10.34 Bassino dietro di 0.08 al primo intermedio, ha avuto un problema con il bastoncino destro in avvio. Al secondo rilevamento accusa 0.37.

10.33 Ledecka undicesima a 1″11. Vediamo Marta Bassino se riuscirà a salvare la giornata dell’Italia.

10.31 Corinne Suter è sesta a 57 centesimi da Mowinckel. Ora la ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica di superG a PyeongChang 2018, ma campionessa olimpica anche del PGS di snowboard sia nel 2018 sia nel 2022.

10.30 Suter è dietro di appena un decimo al secondo rilevamento.

10.29 Fest è 11ma a 1″33. Ora la svizzera Corinne Suter, ieri in ombra in discesa. Pettorale n.15 per l’elvetica, ricordiamo che Bassino avrà il 17.

10.28 Tempone di Nadine Fest, 0.21 di vantaggio al primo intermedio, ma è dietro di 0.33 al secondo.

10.27 Elena Curtoni ha salvato il secondo posto nella classifica di superG. Scavalcata invece Sofia Goggia, al momento sia da Shiffrin sia da Mowinckel. Ora l’austriaca Nadine Fest.

10.26 Pazzesca Gut-Behrami. Aveva 3 decimi di vantaggio al primo intermedio, poi è finita lunga nell’atterraggio di un salto ed ha saltato una porta. E’ fuori, stava dominando.

10.24 La francese Laura Gauche è sesta a 87 centesimi. Ora la svizzera Lara Gut-Behrami, campionessa olimpica in carica.

10.23 Mikaela Shiffrin aveva 3 decimi di ritardo all’ultimo intermedio, recupera nel finale e chiude seconda a soli 5 centesimi da Mowinckel: vedremo se basterà per vincere la Coppa del Mondo generale già oggi. Di sicuro ha messo un altro tassello pesantissimo verso la sfera di cristallo.

10.22 Shiffrin in vantaggio di 3 centesimi al primo intermedio, ma è dietro di 6 al secondo.

10.20 Sono scese le prime 10. La prossima a partire sarà l’americana Mikaela Shiffrin, che già oggi potrebbe vincere matematicamente la Coppa del Mondo generale. Occhio poi a Lara Gut-Behrami con il 13, mentre Petra Vlhova partirà con il 21.

10.19 Tessa Worley ormai è diventata davvero competitiva in superG: chiude terza a 0.34 da Mowinckel. Seconda Gisin a 0.13.

10.18 Vola Worley, 0.07 di vantaggio al primo rilevamento e 0.04 al secondo.

10.17 Settima a 1″14 Elena Curtoni, che a questo punto rischia di perdere il secondo posto in classifica di specialità a vantaggio di Shiffrin o Gut-Behrami. Ora la francese Tessa Worley.

10.16 0.20 di ritardo per Curtoni al primo rilevamento, 0.48 al secondo. Non sembra la giornata delle italiane.

10.15 Nulla da fare nemmeno per Jasmine Flury. La svizzera è quarta a 0.92 da Mowinckel, che ora inizia a fare un pensierino almeno al podio…Tocca ad Elena Curtoni, pettorale n.9.

10.13 Una Brignone scarica, peccato. Chiude ultima a 1″64: è la sua peggior gara stagionale in superG, ci ha capito poco. Succede, le motivazioni a fine stagione, con la Coppa del Mondo di specialità ormai in bacheca, sono forse ormai evaporate.

10.12 Non è giornata oggi per Brignone, 0.75 di ritardo al secondo rilevamento.

10.12 Tempo altissimo per l’azzurra al primo intermedio, paga ben 31 centesimi: troppi.

10.11 Niente da fare per Robinson, ultima a 1″49. Ora Federica Brignone con il pettorale n.7.

10.09 Tippler è quarta a 93 centesimi. Ora la mina vagante Alice Robinson.

10.07 Male Siebenhofer, ultima 1″02. Tocca all’austriaca Tamara Tippler.

10.05 Nuovo cambio in vetta. Mowinckel in testa con 0.13 su Gisin. Ora l’austriaca Ramona Siebenhofer.

10.03 Gisin al comando con 35 centesimi di vantaggio. Ora la norvegese Ragnhild Mowinckel.

10.01 Tocca alla svizzera Michelle Gisin, tra le papabili per il podio.

10.01 Tracciato molto angolato. Miradoli chiude in 1’14″16.

10.00 Iniziata la gara, in pista Miradoli.

9.59 La prima a partire sarà la francese Romane Miradoli.

9.55 I pettorali delle tre italiane in gara: 7 Federica Brignone, 9 Elena Curtoni, 17 Marta Bassino.

9.50 Il SuperG è stato tracciato da Giovanni Feltrin, allenatore dell’Italia.

9.45 Federica Brignone insegue la vittoria n.20 in carriera in Coppa del Mondo, traguardo mai raggiunto da una italiana.

9.40 Federica Brignone ha già vinto la Coppa del Mondo di superG con una gara d’anticipo. Il podio tutto italiano appare però difficile. Brignone guida con 506 punti, seguita da Elena Curtoni a 374 e Sofia Goggia a 332. In agguato però troviamo Mikaela Shiffrin a 300 e Lara Gut-Behrami a 286: entrambe posso tranquillamente superare almeno la Goggia.

9.34 I pettorali di partenza:

1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

3 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

4 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

5 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

9 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

10 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

11 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

12 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

14 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

15 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

16 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

17 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

20 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

21 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

22 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head

9.32 La gara inizierà alle 10.00. Assente Sofia Goggia.

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del SuperG femminile di Courchevel, valido per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2022.

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del superG delle finali di Courchevel. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile saluta gli eventi dedicati alla velocità sul pendio francese e consegna oggi il globo di cristallo, già ampiamente acquisito, a Federica Brignone.

La valdostana ha saputo rendersi protagonista di una stagione esaltante nella disciplina a lei più congeniale. A onor del vero tutto lo squadrone azzurro si è superato in questa specialità, come dimostra la classifica presieduta dal terzetto italico.

Saranno al via oggi anche Elena Curtoni e Marta Bassino oltre alla sopraccitata Brignone, mentre Sofia Goggia ha deciso di rinunciare. Mikaela Shiffrin potrebbe chiudere i conti nella generale in caso di vittoria o passaggio a vuoto di Petra Vlhova, fattore che rende l’evento ancora più ghiotto.

Partenza del superG delle finali alle 10.00 in punto, appena prima della gara maschile. Seguite la DIRETTA LIVE curata da OA Sport per rimanere aggiornati in tempo reale sulla competizione, lo spettacolo è garantito! A più tardi e buon divertimento.

Foto: Lapresse