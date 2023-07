LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: A Kristoffersen la gara, a Odermatt la Coppa di gigante, De Aliprandini sesto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 10.30 E 13.45

13.45: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il secondo gigante di Kranjska Gora. Buon pomeriggio!

13.44: Questa la classifica di Coppa del Mondo generale. Odermatt vicinissimo al trionfo:

1 ODERMATT Marco SUI 1319

2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1050

3 MAYER Matthias AUT 836

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 774

5 FEUZ Beat SUI 734

6 KRIECHMAYR Vincent AUT 640

7 PARIS Dominik ITA 622

8 FELLER Manuel AUT 591

9 BRAATHEN Lucas NOR 501

10 HINTERMANN Niels SUI 492

13.40: Questa la classifica di Coppa del Mondo di gigante. Già certo il successo di Odermatt. Da assegnare le altre posizioni sul podio quando mancano due gare al termine:

1 ODERMATT Marco SUI 560

2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 353

3 FELLER Manuel AUT 290

4 DE ALIPRANDINI Luca ITA 247

5 PINTURAULT Alexis FRA 238

6 MURISIER Justin SUI 199

7 BRAATHEN Lucas NOR 178

8 MEILLARD Loic SUI 163

9 FAIVRE Mathieu FRA 156

10 KRANJEC Zan SLO 154

13.37: Questi i piazzamenti degli azzurri che non si sono piazzati nella top ten:

21 DELLA VITE Filippo ITA 2:20.89 +2.61

23 ZINGERLE Hannes ITA 2:21.13 +2.85

24 BORSOTTI Giovanni ITA 2:21.18 +2.90

13.33: Questa la classifica finale del gigante di Kranjska Gora:

1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2:18.28

2 BRAATHEN Lucas NOR 2:18.61 +0.33

2 ODERMATT Marco SUI 2:18.61 +0.33

4 MEILLARD Loic SUI 2:18.97 +0.69

5 BRENNSTEINER Stefan AUT 2:19.05 +0.77

6 DE ALIPRANDINI Luca ITA 2:19.09 +0.81

7 MCGRATH Atle Lie NOR 2:19.41 +1.13

8 CAVIEZEL Gino SUI 2:19.73 +1.45

9 FELLER Manuel AUT 2:19.79 +1.51

10 KRANJEC Zan SLO 2:19.81 +1.53

13.32: Il migliore degli azzurri è De Aliprandini, sesto, il giovane Della Vite va a prendersi un ottimo 21mo posto, Zingerle è 23mo, Borsotti 24mo

13.31: Primo posto dunque per il norvegese Kristoffersen, che bissa il successo ottenuto in Val Badia, secondo posto a pari merito per un altro norvegese, Braathen e per lo svizzero Odermatt, dominatore della stagione

13.30: Si chiude dunque il discorso dell’assegnazione della Coppa del Mondo di gigante con Odermatt che, con il secondo posto di oggi, porta a casa i punti necessari per vincere matematicamente la sfera di cristallo della specialità. De Aliprandini, oggi sesto, resta in corsa per il podio in Coppa

13.28: debacle totale di Pinturault che è addirittura undicesimo con un ritardo pesantissimo di 1″55. Kristoffersen vince la gara, Odermatt vince la Coppa di gigante

13.27: Pinturault all’intermedio ha un ritardo di 64 centesimi

13.26: Perde tutto nel finale, come nella prima manche, Braathen ma salva il podio, accomodandosi al secondo posto a pari merito con Odermatt che sta accarezzando la coppa di specialità. Ora Pinturault

13.25: All’intermedio Braathen ha un vantaggio di 11 centesimi

13.24: manche da dimenticare per lo sloveno Kranjec che sbaglia proprio l’interpretazione di alcune curve ed è nono a 1″53 dalla testa. Tocca a Braathen, secondo dopo la prima manche

13.23: Kranjec all’intermedio ha 8 decimi di ritardo

13.22: Non riesce a ripetersi De Aliprandini che perde tanto nella parte finale della pista ed è quinto a 81 centesimi dalla testa. Non c’è podio ma la top 10 sì

13.20: All’intermedio De Aliprandini ha un ritardo di 37 centesimi

13.19: E’ davanti Kristoffersen! Il norvegese nel finale perde qualcosa ma mantiene 33 centesimi di vantaggio! Ora De Aliprandini

13.18: Kristoffersen all’intermedio ha 42 centesimi di vantaggio

13.17: E’ terzo al momento l’austriaco Brennsteiner che perde qualcosa di troppo nel finale e chiude con un ritardo di 44 centesimi. Ora Kristoffersen

13.16: All’intermedio Brennsteiner ha 13 centesimi di vantaggio

13.15: Va in testa lo svizzero Odermatt che limita i danni nei confronti del suo compagno Meillard e ha 36 centesimi di vantaggio al traguardo. Ora Brennsteiner

13.14: Odermatt all’intermedio ha 56 centesimi di vantaggio

13.13: perde ulteriormente lo svizzero Murisier che chiude a 1″10 dalla testa ed è quinto. Ora Odermatt che può chiudere il discorso Coppa di gigante

13.12: All’intermedio Murisier con un grave errore ha 45 centesimi di ritardo

13.11: Questa la classifica quando mancano i migliori otto della prima manche. Ora Murisier:

1 MEILLARD Loic SUI 2:18.97

2 MCGRATH Atle Lie NOR 2:19.41 +0.44

3 CAVIEZEL Gino SUI 2:19.73 +0.76

4 FELLER Manuel AUT 2:19.79 +0.82

5 PHILP Trevor CAN 2:20.18 +1.21

6 SCHMID Alexander GER 2:20.20 +1.23

7 ZUBCIC Filip CRO 2:20.22 +1.25

13.10: Atteggiamento rinunciatario per il tedesco Schmid che accumula un ritardo di 1″23 che significa sesta posizione

13.09: All’intermedio Schmid ha 45 centesimi di ritardo

13.08: E’ quarto l’austriaco Feller. Difficile per lui tenere in piedi la questione Coppa del Mondo di gigante. Ritardo di 82 centesimi. Ora Schmid

13.07: Feller all’intermedio ha 15 centesimi di ritardo

13.06: Era praticamente fuori in alto lo statunitense Radamus che poi perde tanto anche nella parte conclusiva e chiude sesto a 1″44 dalla testa. Ora Feller, per la Coppa di gigante

13.05: Errore in alto per Radamus che all’intermedio ha un ritardo di 45 centesimi

13.04: E’ terzo lo svizzero Caviezel che fa segnare un ritardo di 76 centesimi rispetto al compagno Meillard. Ora Radamus

13.03: Caviezel all’intermedio ha 25 centesimi di ritardo

13.02: Perde ancora tanto il croato Zubicin nel finale: è quarto a 1″25 da Meillard che sta scalando posizioni. Ora Caviezel

13.02: All’intermedio Zubcic ha 49 centesimi di ritardo

13.01: Mantiene il quarto posto limitando i danni alla fine l’austriaco Haaser che chiude a pari merito con Verdu, quarto a 1″66. Ora Zubcic

13.00: Haaser all’intermedio ha 1″06 di ritardo

12.59: Ritardo pesante per il canadese Read che chiude con un ritardo di 1″70, è quinto. Ora Haaser

12.58: Read all’intermedio ha un ritardo di 78 centesimi

12.58: Questa la classifica quando mancano i primi 15 della prima manche. Ora Read:

1 MEILLARD Loic SUI 2:18.97

2 MCGRATH Atle Lie NOR 2:19.41 +0.44

3 PHILP Trevor CAN 2:20.18 +1.21

4 VERDU Joan AND 2:20.63 +1.66

5 FAIVRE Mathieu FRA 2:20.85 +1.88

6 DELLA VITE Filippo ITA 2:20.89 +1.92

12.55: Si inserisce al terzo posto il canadese Philp con un ritardo di 1″21 dallo svizzero.

12.55: Philp all’intermedio ha 45 centesimi di ritardo

12.54: Bella seconda manche anche per il norvegese McGrath che è secondo a 44 centesimi da Meillard. Tocca a Philp

12.53: All’intermedio McGrath ha un ritardo di 54 centesimi

12.51: Super manche dello svizzero Meillard che può piazzare una grande rimonta! E’ primo con 1″66 di vantaggio su Verdu. Ora McGrath

12.50: Meillard all’intermedio ha un vantaggio di 77 centesimi

12.49: perde ancora nel finale il tedesco Gratz che è decimo a 1″53 dalla vetta. Ora Meillard

12.49: Un errore grave per Gratz che all’intermedio ha un ritardo di 1″54

12.48: Splendida prova dell’andorrano Verdu che nonostante qualche sbavatura nel finale riesce a mantenere un vantaggio di 22 centesimi! Che sorpresa! Ora Gratz

12.47: Verdu all’intermedio ha 64 centesimi di vantaggio

12.46: perde progressivamente il norvegese Solheim che va dietro a tutti gli azzurri con un ritardo di 68 centesimi, è settimo. Ora Verdu

12.46: Solheim all’intermedio ha 17 centesimi di ritardo

12.45: Perde qualcosa nel finale l’azzurro Zingerle che chiude al quarto posto con 28 centesimi. Non è riuscito a trovare il ritmo giusto nel finale. Ora Solheim

12.44: Zingerle all’intermedio ha 4 centesimi di vantaggio

12.44: Va al comando per soli 4 centesimi il francese Faivre che non è riuscito a fare meglio di Della Vite nella seconda manche ma nel complessivo sì. Ora Zingerle

12.43: Faivre ha 12 centesimi di ritardo all’intermedio

12.42: E’ quarto lo slovacco Adam Zampa che accumula un ritardo di 36 centesimi. ora il bronzo olimpico Faivre

12.41: Zampa ha 28 centesimi di ritardo all’intermedio

12.41: Altra posizione conquistata da Della Vita con lo statunitense Ford che fa gara parallela rispetto all’azzurro ma chiude dietro con 4 centesimi di ritardo. Ora Ad. Zampa

12.40: Ford ha 6 centesimi di ritardo all’intermedio

12.39: E’ secondo Giovanni Borsotti che paga dazio nel finale al compagno di squadra e chiude con 29 centesimi di ritardo. Ora Ford

12.38: Borsotti ha 22 centesimi di ritardo all’intermedio

12.37: errore nel finale per il britannico Raposo che si inserisce al secondo posto a 1″03 dall’azzurro. Ora Borsotti

12.37: Raposo ha 27 centesimi di ritardo all’intermedio

12.36: Buona manche per l’azzurro Filippo Della Vite che va al comando con 1″47 di vantaggio su Torsti, più o meno sui tempi di Grammel che è uscito nel finale. Ora Raposo

12.35: All’intermedio Della Vite ha 82 centesimi di vantaggio

12.32: Stava disputando un’ottima gara il debuttante Grammel che sbaglia alla penultima porta, va in rotazione ed è fuori. Ora Della Vite

12.32: Grammel all’intermedio ha 76 centesimi di vantaggio

12.31: Qualche sbavatura per il finlandese Torsti che chiude con un tempo globale di 2’22″36. Ora Grammel

12.30: C’è il finlandese Torsti pronto al cancelletto

12.28: C’è il sole a Kranjska Gora, zero gradi al traguardo

12.25: L’atleta che è piaciuto di più nella prima manche è stato Braathen, in testa fino a poche porte dall’arrivo ma che ha perso tutto il vantaggio anche per via di qualche segno nel finale. La pista comunque ha tenuto e speriamo che tenga anche nella seconda manche

12.22: Non si è visto il miglior Odermatt della stagione nella prima manche. Lo svizzero, settimo dopo la prima parte di gara, è di fronte a una scelta: attaccare a dare l’assalto al podio o addirittura alla vittoria, visto che 42 centesimi sono recuperabili, oppure gestire per conquistare punti “sicuri” in chiave vittoria della Coppa del Mondo di gigante e generale

12.19: Dieci atleti racchiusi in un secondo nella prima manche e quindi può davvero accadere di tutto. Sono tutti in gioco per il podio, vedremo la tracciatura del tecnico austriaco Gunther Steiner

12.16: Questa la classifica di Coppa del Mondo di gigante quando mancano le ultime tre gare all’appello:

1. Marco Odermatt (Svizzera) 480

2. Manuel Feller (Austria) 261

3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 253

4. Alexis Pinturault (Francia) 214

5. Luca de Aliprandini (Italia) 207

6. Justin Murisier (Svizzera) 177

7. Mathieu Faivre (Francia) 145

8. Zan Kranjec (Slovenia) 128

9. River Radamus (USA) 126

10. Filip Zubic (Croazia) 116

12.12: Questa la classifica della prima manche con il piazzamento degli azzurri qualificati per la seconda manche:

1 PINTURAULT Alexis FRA 1:09.54

2 BRAATHEN Lucas NOR 1:09.55 +0.01

3 KRANJEC Zan SLO 1:09.73 +0.19

4 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:09.76 +0.22

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.82 +0.28

6 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.89 +0.35

7 ODERMATT Marco SUI 1:09.96 +0.42

8 MURISIER Justin SUI 1:10.34 +0.80

9 SCHMID Alexander GER 1:10.43 +0.89

10 FELLER Manuel AUT 1:10.52 +0.98

22 ZINGERLE Hannes ITA 1:11.61 +2.07

26 BORSOTTI Giovanni ITA 1:11.72 +2.18

27 DELLA VITE Filippo ITA 1:11.91 +2.37

12.08: Grande determinazione per l’azzurro che sembra aver raggiunto una nuova dimensione in questa specialità. De Aliprandini ha sciato sul alti livelli, commettendo solo una piccola sbavatura nella parte centrale. La voglia di riscattare l’uscita di scena nella gara olimpica si è vista

12.04: C’è un azzurro in lotta per il podio, Luca De Aliprandini che ha disputato una grande prima manche chiudendo quarto a 2 decimi da Pinturault e altre tre italiani qualificati per la seconda manche, Zingerle, Borsotti e Della Vite, a caccia di un posto tra i primi 20

12.00. Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla seconda manche dello slalom gigante di Kranjska Gora, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2021-2022

LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE

10.54: per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 12.30 con la seconda manche

10.53: Questa la classifica della prima manche:

1 PINTURAULT Alexis FRA 1:09.54

2 BRAATHEN Lucas NOR 1:09.55 +0.01

3 KRANJEC Zan SLO 1:09.73 +0.19

4 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:09.76 +0.22

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.82 +0.28

6 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.89 +0.35

7 ODERMATT Marco SUI 1:09.96 +0.42

8 MURISIER Justin SUI 1:10.34 +0.80

9 SCHMID Alexander GER 1:10.43 +0.89

10 FELLER Manuel AUT 1:10.52 +0.98

22 ZINGERLE Hannes ITA 1:11.61 +2.07

26 BORSOTTI Giovanni ITA 1:11.72 +2.18

27 DELLA VITE Filippo ITA 1:11.91 +2.37

38 FRANZONI Giovanni ITA 1:12.53 +2.99

44 MAURBERGER Simon ITA 1:12.77 +3.23

45 TONETTI Riccardo ITA 1:12.86 +3.32

10.52: Ci saranno quattro azzurri al via nella seconda manche. Si sono conclude le discese della prima parte di gara. De Aliprandini per il podio. Borsotti, Della Vite e Zingerle a caccia della top20

10.49: Stesso tempo di Della Vite per il britannico Raposo, 27mo a 2″27 dalla testa

10.46: Fuori dai 30 Kryzl, esce Dorner

10.45: Fuori Steffey, Drukarov e Simonet

10.42: Fuori dai 30 Borgnaes, grande prova per il tedesco Gratz che è 19mo a 1″95

10.42: 27mo posto per il tedesco Grammel a 2″46

10.41: Bene Della Vite!!! L’azzurro è 26mo a 2″27 dalla testa! Dovrebbe farcela per la qualificazione

10.39: Fuori dai 30 Gile, An. Zampa è 30mo a 2″77. Ora Della Vite

10.38: Peccato per Franzoni che è 31mo a 2″99 dalla testa

10.37: Il finlandese Torsti è 26mo a 2″67, dietro a Borsotti. Ora Franzoni

10.36: 27mo posto per l’austriaco Tumler a 2″70. Borsotti è 25mo al momento

10.35: BRAVISSIMO ZINGERLE!!! E’ 21mo a 2″07 e sarà al via nella seconda manche

10.34: Il norvegese Haugan è 25mo a 2″69. Ora Zingerle

10.34: esce in alto l’azzurro Hofer

10.33: Fuori Meiners, lo statunitense McKaughlin è 27mo a 3″01 e Maurberger è fuori dai 30. Ora Hofer

10.31: Il tedesco Rauchfuss è 31mo a 3″32

10.31: E’ 30mo Maurberger a 3″23, fuori dalla seconda manche Tonetti

10.30: 1″89 di ritardo per Maurberger all’intermedio

10.29: Esce lo svedese Roenngren, l’austriaco Raschner è fuori dai 30. Ora Maurberger

10.28: Fuori l’australiano Laidlaw, fuori dai 30 il belga Maes

10.27: Noger fuori dai 30, l’andorrano Verdu chiude con un ritardo di 2″04 ed è 19mo

10.25: Lo svizzero Sarrazin è 27mo a 3″21

10.23: Questa la classifica dopo i primi 30:

1 PINTURAULT Alexis FRA 1:09.54

2 BRAATHEN Lucas NOR 1:09.55 +0.01

3 KRANJEC Zan SLO 1:09.73 +0.19

4 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:09.76 +0.22

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.82 +0.28

6 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.89 +0.35

7 ODERMATT Marco SUI 1:09.96 +0.42

8 MURISIER Justin SUI 1:10.34 +0.80

9 SCHMID Alexander GER 1:10.43 +0.89

10 FELLER Manuel AUT 1:10.52 +0.98

23 BORSOTTI Giovanni ITA 1:11.72 +2.18

28 TONETTI Riccardo ITA 1:12.86 +3.32

10.22: Si inserisce in 19ma posizione con un ritardo di 2″09 il norvegese Solheim

10.20: Pesante il ritardo dell’azzurro Tonetti che chiude con 3″32 di distacco da Pinturault. Non farà la seconda manche

10.19: All’intermedio Tonetti ha un ritardo di 1″84

10.19: Tanti errori per lo svizzero Sette che è 26mo a 3″12 dalla testa. Tocca a Tonetti

10.17: Molto bene l’austriaco Haaser che è 14mo a 1″41 da Pinturault. Borsotti scende al 22mo posto

10.16: Buona prova per il canadese Philp che chiude a 1″46 dalla testa ed è 16mo

10.15: Prova più che discreta per il norvegese McGrath reduce dall’exploit di Flachau: è 15mo a 1″48 dalla testa

10.13: Continua a perdere nella seconda parte l’azzurro Borsotti che è 19mo a 2″18. Ci sarà da soffrire per la qualificazione. Ora McGrath… attenzione

10.13: Borsotti all’intermedio ha un ritardo di 1″16

10.12: 17mo posto per lo sloveacco Adam Zampa che accumula un ritardo di 2″09. Ora Borsotti

10.09: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:

1 PINTURAULT Alexis FRA 1:09.54

2 BRAATHEN Lucas NOR 1:09.55 +0.01

3 KRANJEC Zan SLO 1:09.73 +0.19

4 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:09.76 +0.22

5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.82 +0.28

6 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.89 +0.35

7 ODERMATT Marco SUI 1:09.96 +0.42

8 MURISIER Justin SUI 1:10.34 +0.80

9 SCHMID Alexander GER 1:10.43 +0.89

10 FELLER Manuel AUT 1:10.52 +0.98

10.08: Ritardo di 3″03 per l’austriaco Feurstein che è ventesimo

10.06: Manche negativa per il norvegese Nestvold-Haugan che chiude a 2″80 da Pinturault, 19mo. Ora Feurstein

10.05: Ritardo pesante per lo statunitense Ford che chiude al 17mo posto a 2″17, potrebbe qualificarsi alla seconda manche. Ora Nestvold-Haugen

10.04: Già aveva rischiato di uscire in alto il norvegese Windingstad, poi sbaglia ancora dopo l’intermedio ed è fuori. Ora Ford

10.02: Il canadese Read chiude a 1″45 da Pinturault ed è 14mo. Ora Windingstad

10.00: Ritardo pesante di 2″76 per l’austriaco Schwarz che chiude al 16mo posto. Ora Read

9.59: E’ secondo il norvegese Braathen che chiude ad un solo centesimo da Pinturault ma nell’ultimo tratto lo scandinavo ha buttato via quasi due decimi

9.58: 2 centesimi di ritardo all’intermedio per Braathen

9.57: Questa la classifica dopo le prime 15 discese. Fra poco Braathen:

1 PINTURAULT Alexis FRA 1:09.54

2 KRANJEC Zan SLO 1:09.73 +0.19

3 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:09.76 +0.22

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:09.82 +0.28

5 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:09.89 +0.35

6 ODERMATT Marco SUI 1:09.96 +0.42

7 MURISIER Justin SUI 1:10.34 +0.80

8 SCHMID Alexander GER 1:10.43 +0.89

9 FELLER Manuel AUT 1:10.52 +0.98

10 RADAMUS River USA 1:10.58 +1.04

9.55: Non riesce ad imitare il compagno Murisier, lo svizzero Meillard che perde progressivamente ed è 13mo a 1″55 dalla testa

9.55: Meillard all’intermedio ha un ritardo di 77 centesimi

9.54: Grande seconda parte di manche per lo svizzero Murisier che perde solo 2 centesimi da Pinturault e chiude settimo a 8 decimi. Ora Meillard

9.53: Murisier ha 78 centesimi di ritardo all’intermedio

9.52: Prova da dimenticare per il francese Favrot, con un errore in alto e uno poco prima della fine: 3″51 di ritardo e ultimo posto, 13mo

9.51: Rischia di uscire in alto Favrot che all’intermedio ha un ritardo di 1″23

9.50: Limita i danni il tedesco Schmid nella seconda parte ed è settimo a 89 centesimi da Pinturault. Ora Favrot

9.50: 58 centesimi di ritardo per Schmid all’intermedio

9.49: Nono posto provvisorio per lo svizzero Caviezel con un ritardo di 1″09. Tocca ora a Schmid

9.48: 77 centesimi di ritardo all’intermedio per Caviezel

9.47: Continua a perdere nel finale lo statunitense Radamus che si inserisce all’ottavo posto a 1″04 dalla vetta. Ora Caviezel

9.46: 75 centesimi di ritardo per Radamus all’intermedio

9.45: Anche l’austriaco Brennsteiner è in corsa per la vittoria: si inserisce al quinto posto davanti a Odermatt con un ritardo di 35 secondi. Ora Radamus

9.44: Brennsteiner all’intermedio ha 19 centesimi di ritardo

9.43: Pasticcione in alto l’austriaco Feller che accumula un ritardo di 98 centesimi con una buona seconda parte di gara ma sarà dura tenere aperto il discorso coppa di specialità. Ora Brennsteiner

9.43: Feller all’intermedio ha un ritardo di 67 centesimi

9.41: Prova non straordinaria per lo svizzero Odermatt che guadagna qualcosa nel finale dove Pinturault non è stato perfetto: è quinto a 42 centesimi dal francese ma in lotta per la vittoria c’è anche lui. Bisogna capire se vuole rischiare o gestire. Ora Feller

9.41: Odermatt all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo

9.40: E’ secondo lo sloveno Kranjec con 19 centesimi di ritardo da Pinturault, con 3 centesimi di vantaggio su De Aliprandini che ha fatto un’ottima gara. Ora Odermatt: dominerà?

9.39: 14 centesimi di ritardo per Kranjec all’intermedio

9.38: perde progressivamente il croato Zubcic che si inserisce in quarta posizione a 1″34 da Pinturault. Ora il padrone di casa Kranjec

9.37: Zubcic all’intermedio ha 59 centesimi di ritardo

9.36: Va in testa il francese Pinturault che fa la differenza subito dopo l’intermedio, laddove De Aliprandini aveva sbagliato qualoca: 22 centesimi di vantaggio sull’italiano. Ora Zubcic

9.35: All’intermedio Pinturault ha 4 centesimi di vantaggio

9.34: Tanti errori, soprattutto nell’ultima parte, per il francese Faivre che accumula un ritardo di 1″86 e chiude al terzo posto. Ora Pinturault

9.34: 69 centesimi di ritardo per Faivre

9.33: Piccola sbavatura nella parte centrale per De Aliprandini che riesce comunque a restare davanti a Kristoffersen per 6 centesimi. Ora Faivre

9.32: De Aliprandini ha 21 centesimi di vantaggio all’intermedio

9.31: Apparentemente senza errori la manche del norvegese Kristoffersen che chiude con il tempo di 1’09″82. Ora De Aliprandini

9.30: Pronto al cancelletto Kristoffersen

9.28: C’è il sole a Kranjska Gora e la temperatura è rigida: -6° in partenza

9.26: La prima manche è tracciata dal tecnico svizzero Helmut Krug, la seconda dall’austriaco Gunther Steiner

9.24: Questa la startlist del gigante di Kranjska Gora:

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

2 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

3 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

6 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

10 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

11 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

12 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

13 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

14 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

16 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

17 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

18 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

19 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

20 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

21 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head

22 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

23 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

24 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

25 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

26 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

27 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

28 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

29 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

30 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

31 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

32 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

33 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

34 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS

35 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

36 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

37 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

38 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

39 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

40 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

41 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA

42 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Fischer

43 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

44 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

45 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

46 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

47 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

48 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

49 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

50 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

51 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

52 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon

53 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

54 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

55 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

56 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

57 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

58 54471 DORNER Thomas 1998 AUT Rossignol

59 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

60 6190793 PARAND Loevan 1999 FRA

61 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA

62 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Rossignol

63 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

64 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

9.21: Questi i pettorali degli altri azzurri che prenderanno il via nella prestigiosa gara sul pendio sloveno: Giovanni Borsotti 24, Riccardo Tonetti 29, Simon Maurberger 38, Alex Hofer 42, Hannes Zingerle 44, Giovanni Franzoni 47, Filippo Della Vite 50. Sono 64 gli atleti al via

9.17: L’Italia si affida a Luca De Aliprandini che quest’anno ha ottenuto buoni risultati prima della delusione olimpica quando sul pendio di Pechino è uscito mentre era in lotta per un posto sul podio. Da vedere se l’azzurro, che partirà con il pettorale numero 2, avrà mantenuto la condizione. Un obiettivo De Aliprandini ce l’ha: è quinto nella classifica di Coppa di gigante e può puntare al podio nella classifica di specialità. Da recuperare 46 punti su Kristoffersen, terzo

9.14: Odermatt con un buon risultato può avvicinare anche la conquista della Coppa del Mondo generale. Quando mancano sei gare al termine (e lo svizzero sarà al via in cinque) questa la classifica:

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1239

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 1050

3. Matthias Mayer (Austria) 836

4. Beat Feuz (Svizzera) 734

5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 674

6. Vincent Kriechmayr (Austria) 640

7. Dominik Paris (Italia) 622

8. Manuel Feller (Austria) 562

9. Niels Hintermann (Svizzera) 492

10. Alexis Pinturault (Francia) 467

9.10: Questa la classifica di Coppa del Mondo di gigante quando mancano tre gare alla fine della stagione:

1. Marco Odermatt (Svizzera) 480

2. Manuel Feller (Austria) 261

3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 253

4. Alexis Pinturault (Francia) 214

5. Luca de Aliprandini (Italia) 207

6. Justin Murisier (Svizzera) 177

7. Mathieu Faivre (Francia) 145

8. Zan Kranjec (Slovenia) 128

9. River Radamus (USA) 126

10. Filip Zubic (Croazia) 116

9.07: Marco Odermatt si presenta al cancelletto di partenza con ben 219 punti di margine sull’austriaco Manuel Feller nella classifica di specialità: a tre giganti dal termine della stagione la rimonta appare impossibile.

9.03: Nel weekend la località slovena ospita un doppio appuntamento tra le porte larghe, preludio alle finali di Coppa del Mondo in programma a Courchevel.

9.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo maschile 2021-2022

I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE DI KRANJSKA GORA

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del gigante di Kranjska Gora. Nel weekend la località slovena ospita un doppio appuntamento tra le porte larghe, preludio alle finali di Coppa del Mondo in programma a Courchevel.

Marco Odermatt si presenta al cancelletto di partenza con ben 219 punti di margine sull’austriaco Manuel Feller nella classifica di specialità: a tre giganti dal termine della stagione la rimonta appare impossibile. In casa Italia attenzioni rivolte al miglior interprete della disciplina, il trentunenne originario di Cles Luca De Aliprandini.

Il vice Campione iridato tenterà il tutto per tutto pur di salire finalmente sul gradino più alto del podio nel circuito intercontinentale. Assieme a lui difenderanno i colori azzurri Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Maurberger, Hannes Zingerle, Alex Hofer e Giovanni Franzoni.

Prima manche del gigante di Kranjska Gora fissata alle 9.30, inversione alle 12.30. Se volete rimanere aggiornati sull’andamento della gara non dovete far altro che seguire la DIRETTA LIVE curata da OA Sport. A più tardi e buon divertimento!

Foto: Fisi/Pentaphoto