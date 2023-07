LIVE Perugia-Piacenza 3-1, Coppa Italia volley 2022 in DIRETTA: umbri in finale ma che partita della squadra di Bernardi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

17.25: Per la prima semifinale di Coppa Italia è tutto, l’appuntamento è fra circa mezz’ora con la seconda semifinale tra Trento e Milano. Grazie per averci seguito e buona serata!

17.23: Perugia, dunque, attende la vincente di Trento-Milano nella finale che si disputerà domani alle 15

17.22: Piacenza ha giocato una delle gare migliori della stagione. Quando la squadra di Bernardi riesce a trovare l’alchimia giusta diventa un avversario complicato per tutti. Bene Rossard e Recine ma anche Stern ha fatto il suo e Brizard si è confermato regista di grande valore

17.20: Leon nei momenti decisivi e Anderson per la continuità gli uomini decisivi di Perugia ma anche i muri di Solè hanno fatto la differneza nei momenti più complicati. Non il miglior Giannelli e non il miglior Rychikli si sono visti oggi in campo

17.19: Onore alla squadra di Lorenzo Bernardi che ha impegnato per tre set e mezzo la squadra dominatrice della regular season che ha dovuto titrare fuori gli artigli per resistere all’assalto degli emiliani

17.17: La Sir Safety Perugia è la prima finalista della Coppa Italia. La squadra di Grbic ha sconfitto Piacenza 3-1 (25-22, 23-25, 25-23,, 25-18) nella prima semifinale

25-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leooooooooooooooooon. Perugia è in finale di Coppa Italia!!!

24-18 Muroooooooooooooooooo Soleeeeeeeeeeeeeee

23-18 Mano out di Solè in primo tempo

23-17 Vincente Stern da zona 2

22-17 Mano out di Leon da zona 4

21-17 Errore al servizio Perugia

21-16 La pipe di Anderson

20-16 Muroooooooooooooooo Rossaaaaaaaaaaaaaard

20-15 Errore al servizio Perugia

20-14 Errore Piacenza

19-14 Vincente Brizard di prima intenzione

19-13 Primo tempo Mengozzi

18-13 Errore al servizio di Perugia

18-12 Murooooooooooooooooo Andersooooooooooon

17-12 errore al servizio Piacenza

16-12 Errore al servizio Giannelli

16-11 Murooooooooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

15-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooooon! Sulla riga

14-11 Mano out di Leon da zona 4

13-11 Errore in attacco di Rychlicki

13-10 Errore al servizio Perugia

13-9 Murooooooooooooooo Soleeeeeeeeeeeeee

12-9 Vincente la diagonale stretta di Stern da zona 4 ma c’è richiesta di check

12-8 Invasione Piacenza

11-8 Mano out di Leon da zona 4

10-8 Errore al servizio Perugia

10-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Andersoooooooooooooooon

9-7 Muroooooooooooooooo Mengozziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-7 Primo tempo Mengozzi

7-7 Mano out di Rossard da zona 2

7-6 La pipe di Leon senza muro

6-6 Diagonale stretto di Recine da zona 4

6-5 Muroooooooooooooooooo Soleeeeeeeeeeeee

5-5 Stern vincente sulle mani del muro da zona 2

5-4 Azione lunghissima, stavolta con qualche errore da una parte e dall’altra. La chiude Anderson da zona 4

4-4 Primo tempo di Solè

3-4 Vincente Stern da zona 2

3-3 Mano out di Leon da zona 4

2-3 Mano out di recine da zona 4, chirurgico

2-2 Out l’attacco di Leon

2-1 Diagonale vincente di Rossard da zona 2

2-0 Muroooooooooooooo Soleeeeeeeeeeeee

1-0 Errore al servizio Piacenza

25-23 Leooooooooooooooooooon!!! Lo chiude lui con un attacco splendido da zona 4! Che grande partita!!! Perugia è avanti 2-1 ma quanta fatica per gli umbri!

24-23 Rossard vincente da zona 4

24-22 Mengozzi vince il contrasto a muro con brizard

23-22 Mano out di Stern da seconda linea!

23-21 La pipe di Leon ma che difesa di Antonov su Rychlicki!!!

22-21 Murooooooooooooooooooo Brizaaaaaaaaaaaaaaard

22-20 Invasione di Piacenza

21-20 La diagonale di recine da zona 4

21-19 La free ball di Solè. La differenza tra avere Leon e non averlo…

20-19 Out l’attacco di Stern! E’ cambiato tutto con il servizio devastante di Leon

19-19 Murooooooooooooooo Andersooooooooooooooooon

18-19 Primo tempo di Solè!!! Ma che recupero che aveva fatto Stern in tribuna

17-19 Diagonale vincente di Leon da zona 4

16-19 Mano out di Recine da zona 4

16-18 La pipe di Anderson

15-18 Ancora Stern!!! Mano out da zona 2. Che difesa degli emiliani

15-17 Diagonale stretta di Stern da zona 4 vincente

15-16 Errore al servizio Piacenza

14-16 La pipe di Recine!!! Splendida azione! Che partita!!!

14-15 La diagonale di Anderson da zona 2

13-15 Errore al servizio Perugia

13-14 Vincente Anderson da zona 4

12-14 Mano out di Stern da zona 2

12-13 Errore al servizio Piacenza

11-13 Murooooooooooooooo Recineeeeeeeeeeeeeeeee

11-12 ACeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Steeeeeeeeeeeeeeeern

11-11 Errore al servizio Perugia

11-10 Mano out di Leon da zona 4

10-10 Out il primo tempo di Solè

10-9 Mano out Stern da zona 2

10-8 Rocambolesca difesa di tacco di Solè e chiude Anderson in pipe. Incredibile!!!

9-8 Diagonale stretta di Rossard da zona 2

9-7 Vincente l’attacco di Leon da zona 4

8-7 Primo tempo Holt

8-6 Vincente l’attacco di Rychlicki

7-6 Muroooooooooooooo Cesteeeeeeeeeeeeeer

7-5 Errore di Brizard di seconda intenzione

6-5 Mano out Anderson da zona 4

5-5 Errore al servizio Perugia

5-4 Mano out di Anderson da zona 4

4-4 Vincente Recine da zona 4

4-3 Parallela di Rychlichi da seconda linea

3-3 Mano out di Recine da zona 4

3-2 La pipe di Anderson

2-2 Errore al servizio Piacenza

1-2 Primo tempo di Holt

1-1 Invasione a rete di Piacenza

0-1 Mano out di Rossard da zona 4

23-25 E’ FUORI L’ATTACCO DI LEON!!! Piacenza pareggia il conto con il punteggio di 23-25. Grande set da parte degli emiliani

23-24 Diagonale vincente di Rychlick da zona 4

22-24 Errore al servizio Giannelli

22-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

21-23 Vincente Rychliki da seconda linea ma che difesa Colaci!

20-23 Muroooooooooooooooooo Brizaaaaaaaaaaaaaaaaaaard

20-22 Errore al servizio Perugia

20-21 Errore al servizio Piacenza

19-21 Errore al servizio Leon

19-20 Vincente Leon da zona 4 sulle mani del muro

18-20 Il tocco vincente di Stern da zona 2

18-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Hooooooooooooooolt

18-18 Mano out di Stern da zona 2

18-17 Mano out di Leon da zona 4

17-17 Primo tempo Solè

16-17 Vincente Rossard da zona 2

16-16 Errore al servizio Piacenza

15-16 Mano out Rossard da zona 4

15-15 Errore al servizio di Perugia

14-15 Errore al servizio di Perugia

14-14 La parallela di Anderson da zona 4

13-14 Vincente il tocco di seconda intenzione di Brizard

13-13 Primo tempo Solè

12-13 Vincente Recine da zona 4

12-12 Murooooooooooooo Cesteeeeeeeeeeeeeeeer

12-11 Errore al servizio Perugia

12-10 Leon vincente da zona 4 nei tre metri!

11-10 Pipe di Rossard

11-9 Attacco vincente di Rychlicki da zona 2

10-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Rossaaaaaaaaaaaard

10-8 Primo tempo di Holt

10-7 Non riesce a rigiocare Piacenza sull’attacco non imprendibile di Leon

9-7 La pipe di Recine

9-6 L’errore in bagher di Rossard dopo la ricezione problematica di Piacenza

8-6 La pipe di Leon

7-6 Diagonale stretta di Rossard da zona 4

7-5 errore al servizio Piacenza

6-5 Primo tempo Cester

6-4 Vincente Anderson in diagonale staccato da rete da zona 4

5-4 Errore al servizio Piacenza

4-4 Muroooooooooo Cesteeeeeeeeer

4-3 Errore al servizio di Leon

4-2 La pipe di Anderson

3-2 Primo tempo dietro di Caneschi

3-1 Attacco di Leon vincente da zona 4

2-1 Murooooooooooooo Rychlicki!!!

1-1 Vincente Rossard da zona 2

25-22 Il primo tempo di Solè ma Leon aveva trovato un altro servizio micidiale! Perugia vince in rimonta il primo set

24-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Leoooooooooooooon! Che botta!

23-22 Mano out Rychlicki da seconda linea

22-22 Murooooooooooooooooooo Steeeeeeeeeeeeern

22-21 Mano out di Stern da zona 2, Piacenza si riavvicina

22-20 Vincente Stern da zona 2

22-19 Out la pipe di Rossard

21-19 Murooooooooooooooooooo Leoooooooooooooon!

20-19 Errore al servizio Perugia

20-18 Errore di Rossard in attacco da zona 4

19-18 Rossaaaaaaaaaard!!! Chiude con un mani out la azione più bella dell’incontro

19-17 Pallonetto di Anderson da zona 2

18-17 Entra Stern e trova il mano out da seconda linea

18-16 Fallo di trattenuta di Cester sul primo tempo

17-16 Out l’attacco di Lagumdzija da zona 2, sorpasso Perugia

16-16 Mano out di Anderson da zona 4

15-16 Pipe imperiale di Leon

14-16 La parallela di Rossard da zona 4

14-15 Vincente Russell da zona 4

14-14 Murooooooooooooooo Ricciiiiiiiiiiii

13-14 Errore al servizio Piacenza

12-14 Murooooooooooooo Russeeeeeeeeeeeell

12-13 Attacco vincente di Leon da zona 4

11-13 Mano out di Russell da zona 4

11-12 La free ball di Giannelli

10-12 Muroooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiii

9-12 La diagonale di Rychlicki da zona 2

8-12 Mano out da zona 4 Lagumdzija

8-11 Errore al servizio Piacenza

7-11 Errore al servizio Perugia

7-10 La pipe di Leon

6-10 Aceeeeeeeeeeeeee Cesteeeeeeeeeeeeeeeeeeer

6-9 La diagonale vincente di Lagumdzija da seconda linea

6-8 Out l’attacco di Lagumdzija da seconda linea

5-8 In campo la parallela di Lagumdzija da seconda linea

5-7 Errore al servizio Piacenza

4-7 Errore al servizio Perugia

4-6 Primo tempo Solè

3-6 Errore al servizio Perugia

3-5 Murooooooooooooooo Soleeeeeeeeeeeee

2-5 La diagonale di Leon da zona 4

1-5 Errore al servizio Perugia

1-4 Out il servizio di Brizard

0-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Brizaaaaaaaaaaaaaaaaard! Incredibile tris del francese

0-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Brizaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaard

0-2 Aceeeeeeeeeeeeeeee Brizaaaaaaaaaaaaaaaaaard

0-1 Piacenza, mano out Rossard da zona 4

15.23: Al centro in casa Perugia Fabio Ricci, reduce da qualche problema fisico, parte titolare. Il resto tutto confermato

15.22: Lagumdzija parte titolare in casa Piacenza, in banda Russell e Rossard. Caneschi e Cester al centro

15.19: Momento toccante a Bologna, è tutto pronto per l’ingresso delle squadre in campo

15.17: Risuonano le note dell’inno ucraino all’Unipol Arena. Unico ucraino in campo lo schiacciatore di Perugia Plotnytskyi

15.14: Inizio della gara spostato leggermente, alle 15.20. La seconda gara si disputerà alle 17.45 tra Trento e Milano

15.10: Da una parte tre attaccanti di palla alta che rispondono ai nomi di Leon, Anderson e Rychlicki, dall’altra vedremo quali saranno le scelte di Bernardi con in ballo Lagumdzija, Stern, Recine, Rossard e Russell

15.07: Dall’altra c’è una delle formazioni più in difficoltà in questo momento: Piacenza ha interrotto a Ravenna mercoledì, fra mille difficoltà, la serie negativa che durava da tre turni. La squadra di Bernardi deve fare i conti con le precarie condizioni fisiche del suo opposto Lagumdzija e con una stagione deludente di alcuni degli elementi su cui puntava maggiormente, a partire dai campioni olimpici Brizard e Rossard.

15.04: Da una parte c’è un vero e proprio caterpillar: Perugia ha vinto le ultime sei gare disputate e, in stagione, ha perso solo tre volte, fra cui però l’unica semifinale fin qui disputata, la sfida contro l’Itas Trentino che regalava un posto in finale nella Supercoppa.

15.01: Entrambe le squadre in campo in questa prima semifinale hanno alzato al meno una volta la Coppa Italia: Piacenza nella stagione 2014 battendo in finale proprio Perugia a Bologna, mentre gli umbri l’hanno vinta due volte, nel 2018 e 2019 superando in finale sempre la Lube Civitanova

14.58: Di fronte la dominatrice della stagione, Perugia e una delle due sorprese di questa final four, Piacenza, allenata dall’ex di turno Lorenzo Bernardi, protagonista di una stagione in altalena finora.

14.55: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima semifinale della Coppa Italia 2022 di volley maschile: in campo all’Unipol Arena di Casalecchio Sir Safety Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale della Coppa Italia 2022 di volley maschile: in campo all’Unipol Arena di Casalecchio Sir Safety Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Di fronte la dominatrice della stagione, Perugia e una delle due sorprese di questa final four, Piacenza, allenata dall’ex di turno Lorenzo Bernardi, protagonista di una stagione in altalena finora. Nell’altra semifinale saranno di fronte più tardi Trento e Milano.

Si parte con la sfida tra la Sir Safety Perugia e la Gas Sales Blueline Piacenza. Sulla carta non c’è partita. Da una parte c’è un vero e proprio caterpillar: Perugia ha vinto le ultime sei gare disputate e, in stagione, ha perso solo tre volte, fra cui però l’unica semifinale fin qui disputata, la sfida contro l’Itas Trentino che regalava un posto in finale nella Supercoppa.

Dall’altra c’è una delle formazioni più in difficoltà in questo momento: Piacenza ha interrotto a Ravenna mercoledì, fra mille difficoltà, la serie negativa che durava da tre turni. La squadra di Bernardi deve fare i conti con le precarie condizioni fisiche del suo opposto Lagumdzija e con una stagione deludente di alcuni degli elementi su cui puntava maggiormente, a partire dai campioni olimpici Brizard e Rossard. Il clima in squadra non è particolarmente sereno e dunque tutto sembra deporre a favore degli umbri. Piacenza, però, ha saputo più di una volta in stagione tirare fuori gli artigli quando dall’altra parte della rete c’era una formazione di alto livello e dunque i ragazzi di Grbic non possono permettersi distrazioni e dovranno mantenere alta la qualità di gioco per rispettare il pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima semifinale della Coppa Italia 2022 di volley maschile: in campo all’Unipol Arena di Casalecchio Sir Safety Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 15.15!

Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini