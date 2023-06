LIVE Milan-Inter 0-0, Coppa Italia 2022 in DIRETTA: il primo round del match finisce in pareggio. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.00 Ecco le pagelle:

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Florenzi 6 (dall’84’ Calabria s.v.), Tomori 7, Romagnoli 6 (dal 26′ Kalulu 6.5), Theo Hernández 6.5; Bennacer 6, Kessie 5; Saelemaekers 6 (dal 67′ Messias 6), Krunic 5.5 (dal 67′ Brahim Diaz 6), Leao 6.5 (dal 67′ Rebic 5.5); Giroud 5. All. Stefano Pioli. 6.

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5.5, De Vrij 5.5, Bastoni 6; Dumfries 6 (dal 90’ Darmian s.v.), Barella 5.5 (dal 65′ Vidal 5), Brozovic 6, Calhanoglu 6, Perisic 6 (dal 90’ Gosens s.v.); Lautaro 5 (dal 65′ Sanchez 6), Dzeko 6 (dall’80’ Correa s.v.). All. Simone Inzaghi 5.

22.58 Derby poco spettacolare, con il Milan più vicino alla rete ma senza il cinismo per poterla sbloccare. Inter che compie una brutta prestazione e dovrà necessariamente vincere al ritorno.

94′ Finisce la partita, Milan-Inter 0-0.

92′ Partita che si avvia alla sua naturale conclusione.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Debutto assoluto per Robin Gosens nell’Inter, prelevato dall’Atalanta.

86′ Dentro Darmian e Gosens, fuori Perisic e Dumfries nell’Inter.

84′ Partita che vive la sua parte finale.

82′ Fuori Florenzi e dentro Calabria per il Milan.

80′ Fuori Dzeko e dentro Correa nell’Inter.

78′ Sinistro di Messias che non trova la porta.

76′ Kalulu evita la rete di Dzeko andando con il tacco a sporcare il pallone di Dumfries.

74′ Inter che soffre nella costruzione del gioco.

72′ Tentativo di Brahim Diaz che finisce sul fondo.

70′ Resta solo un cambio per il Milan.

68′ Dentro Messias, Rebic e Brahim Diaz al posto di Saelemaekers, Leao e Krunic nel Milan.

66′ Inzaghi prova a scuotere la sua squadra con i cambi.

64′ Lautaro Martinez esce scuro in volto, non voleva essere sostituito.

62′ Fuori Barella e Lautaro Martinez, dentro Vidal e Sanchez per l’Inter.

60′ Giallo per Lautaro Martinez, colpito Maignan al polso entrando in ritardo sul pallone.

58′ Sinistro di Krunic che finisce sull’esterno della rete.

56′ Si scaldano gli uomini delle due panchine.

54′ Inter in campo con un grande atteggiamento in questo secondo tempo.

52′ Florenzi evita il giallo nonostante il fallo su Brozovic.

50′ Si accende il Derby, destro di Leao ma vola Handanovic.

48′ Colpo di testa di Dzeko che finisce alto.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.50 Partita poco spettacolare che vede azioni sporadiche, meglio i rossoneri nella gestione del gioco e delle occasioni ma ancora la partita deve accendersi concretamente.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Milan-Inter 0-0.

43′ Leao prova il l’assist per Krunic, ma il pallone è corto.

41′ Cross di Perisic che non trova compagni in area di rigore.

39′ Krunic dentro l’area di rigore non riesce a trovare la porta.

37′ Barella al volo di destro colpisce male il pallone.

35′ Destro di Florenzi che finisce fuori.

33′ Brozovic si prende il giallo, atterrato Leao.

31′ Krunic si abbassa per formare un centrocampo a tre.

29′ Tiro a giro di Leao che manda alle stelle il pallone.

27′ Fuori Romagnoli e dentro Kalulu per il Milan.

25′ Problema muscolare per Romagnoli che non riesce a continuare.

23′ Saelemaekers prova il cross, Handanovic anticipa Giroud.

21′ Sinistro di Bastoni che trova le mani di Maignan.

19′ Leao prova il cross, Skriniar devia in calcio d’angolo.

17′ Pressing alto dei rossoneri, Inter che non riesce a prendere il comando del gioco.

15′ Inter in difficoltà sugli esterni.

13′ Theo Hernandez sfonda in mezzo, in diagonale non trova il secondo palo.

11′ Krunic va al tiro, Handanovic respinge.

9′ Possesso palla prolungato dell’Inter, Brozovic viene marcato.

7′ Calhanoglu con il destro non crea problemi a Maignan.

5′ Inizio di partita molto contratto, squadre che sono molto corte in campo.

3′ Dzeko prova il servizio di testa per Lautaro Martinez, ma il pallone non è preciso.

1′ Inizia la partita!

20.55 Squadra in campo tra poco si inizia!

20.51 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

20.48 L’Inter è stata eliminata in ciascuna delle ultime quattro occasioni in cui ha giocato le semifinali di Coppa Italia, dopo che aveva superato il turno in sei delle sette precedenti: in generale, quella nerazzurra è la formazione che ha sofferto il maggior numero di sconfitte in questa fase della competizione (19).

20.45 Il Milan ha tenuto la porta inviolata in 11 delle ultime 17 gare di Coppa Italia, nessuna squadra ha fatto meglio dalla stagione 2017/2018 in avanti (11 anche per la Juventus).

20.41 Le ultime otto reti dell’Inter in Coppa Italia sono state messe a segno da sette calciatori diversi, l’unico con due gol nel periodo è Alexis Sánchez.

20.38 Rafael Leão e Olivier Giroud sono i due giocatori di Serie A che hanno segnato più reti in un singolo stadio considerando tutte le competizioni nel 2022: sei a testa a San Siro.

20.35 Alexis Sánchez è l’unico giocatore di Serie A che è andato a segno in quattro competizioni differenti in questa stagione: il fantasista cileno infatti ha realizzato una rete in ciascuna delle sue ultime due presenze in Coppa Italia e nessun giocatore dell’Inter è mai andato a bersaglio in tre gare di fila nel torneo nelle ultime otto stagioni.

20.31 Ivan Perisic è stato coinvolto in sette reti contro il Milan con la maglia dell’Inter (due reti e cinque assist), contro nessuna avversaria ha fatto meglio considerando tutte le competizioni (sette anche contro Chievo e Fiorentina).

20.28 Calabria va in panchina, Florenzi preferito come titolare in questa partita.

20.25 Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

20.22 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Milan-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Milan-Inter semifinale d’andata di Coppa Italia, spettacolare Derby che vede riproporre la regola del gol in trasferta.

I rossoneri, reduci dal pareggio in casa contro l’Udinese con il discusso gol di mano di Udogie, cercano pronto riscatto sul terreno della Coppa Italia. La squadra di Pioli è giunta alla semifinale dopo aver eliminato il Genoa agli ottavi (2-1 ai supplementari) e la Lazio ai quarti, con un netto 3-0. Per quanto riguarda la formazione, Maignan dovrebbe andare in porta. Terzini Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra. Centrali di difesa Romagnoli e Tomori. Mediana con Bennacer e Kessié. Trequarti con Krunic in funzione di trequartista d’inserimento con Saelemaekers a destra e Leao a sinistra. Unica punta il solito Giroud.

I nerazzurri invece non vivono un grande momento ma la condizione fisica sta tornando, nell’ultimo turno l’ex capolista è stata fermata sul pari in casa del Genoa per 0-0. I nerazzurri hanno eliminato nella Coppa Italia: l’Empoli agli ottavi, piegato in rimonta 3-2 ai supplementari e la Roma ai quarti con un grande 2-0 in casa. Inzaghi sceglie Handanovic come sempre tra i pali, trio difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Esterni a destra Dumfries e a sinistra Perisic, Centrocampo con Brozovic regista, Barella e Calhanoglu mezzali. Davanti Lautaro Martinez sarà a supporto di Edin Dzeko.

Partita: Milan-Inter

Evento: semifinale d’andata Coppa Italia

Data: 01/03/2022

Ore: 21.00

Dove vederla: Canale 5

PROBABILI FORMAZIONI di Milan-Inter semifinale di Coppa Italia

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Foto: Lapresse.