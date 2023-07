LIVE Giro di Catalogna 2022, prima tappa in DIRETTA: malore per Sonny Colbrelli dopo il traguardo, l’azzurro è cosciente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.45 Di seguito il comunicato della Bahrain Victorious sulle condizioni di Colbrelli: “Dopo lo sprint della prima tappa del Giro di Catalogna, Sonny Colbrelli è svenuto. Colbrelli ha ricevuto assistenza medica ed era in condizioni stabili dopo essere stato portato in ambulanza all’Hospital Universitari de Girona per indagare ulteriormente sulle sue condizioni. Il Team Bahrain Victorious desidera ringraziare gli organizzatori e le squadre mediche per il loro supporto e assistenza. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.

17.40 Fortunatamente Sonny Colbrelli è adesso cosciente e sta per essere trasportato in ospedale, in base ai media catalani.

17.30 AGGIORNAMENTO: dopo aver superato il traguardo, Sonny Colbrelli ha accusato un malore e si è reso necessario l’utilizzo del massaggio cardiaco da parte degli operatori sanitari presenti in loco. Siamo in attesa di ulteriori novità sulle condizioni del ciclista italiano.

16.49 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta Live. A domani con la diretta della seconda tappa di questo Giro di Catalogna 2022.

16.48 In casa Italia va accolto con soddisfazione il secondo posto di Sonny Colbrelli, un chiaro segnale di come sia ormai pienamente recuperato dopo la bronchite recente. Buona quarta piazza anche per Andrea Bagioli, uno dei nostri giovani più attesi in vista delle classiche delle Ardenne.

QUESTA LA CLASSIFICA DELLA PRIMA TAPPA

1 MATTHEWS Michael Team BikeExchange – Jayco 50 50 3:47:11

2 COLBRELLI Sonny Bahrain – Victorious 20 30 ,,

3 PACHER Quentin Groupama – FDJ 8 18 ,,

4 BAGIOLI Andrea Quick-Step Alpha Vinyl Team 13 ,,

5 HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe 10 ,,

6 SKJELMOSE JENSEN Mattias Trek – Segafredo 7 ,,

7 CLARKE Simon Israel – Premier Tech 4 ,,

8 PRADES Eduard Caja Rural – Seguros RGA 3 ,,

9 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic 2 ,,

10 VALTER Attila Groupama – FDJ 1 ,,

11 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team ,,

12 GALVÁN Francisco Equipo Kern Pharma ,,

13 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates ,,

14 CICCONE Giulio Trek – Segafredo ,,

15 POELS Wout Bahrain – Victorious ,,

16.45 MICHAEEEEEEEEEEL MATTHEWS! Vince lui: esce alla grande dal gruppo e vince la prima tappa del Giro di Catalogna 2022.

16.44 Carapaz davanti a tutti in questo momento.

16.43 ULTIMO CHILOMETRO!

16.43 Si inizia a vedere in lontananza il traguardo di Sant Feliu de Guíxols.

16.41 Ultimi 3 km.

16.38 Sono 5 i chilometri al traguardo.

16.35 Gruppo compatto!

16.32 10 km al traguardo!

16.30 PROBLEMA PER CARAPAZ! L’ecuadoriano della INEOS è rimasto attardato dopo una caduta in discesa. Ora, aiutato dai compagni, prova a rientrare in gruppo.

16.25 La Bahrain va in testa a tirare per Sonny Colbrelli.

16.20 Poco più di 15 km al traguardo. Gruppo che si è quasi ricompattato.

16.15 In testa sono rimasti in quattro e con 24″ di vantaggio: Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl Team) Theo Delacroix (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Bruno Armirail (Groupama – FDJ) e Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM).

16.10 E’ tornato a piovere copiosamente sul percorso. Meno di 30 km al traguardo.

16.05 Inizia a vedersi in lontananza, ma non troppo, la vera salita di giornata: l’Alt de Romanyà.

16.00 I corridori sono passati sulla linea del traguardo del circuito finale. Da coprire ci sono al momento 32 km.

15.55 Hanno già preso un minutino di vantaggio.

15.50 Si forma un gruppetto di 5 nuovi fuggitivi: Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Pieter Serry (Quick-Step Alpha Vinyl Team) Theo Delacroix (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Alex Molenaar (Burgos-BH) e Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM).

15.45 Riscattano subito Jonathan Caicedo, prova a riandare in fuga trascinandosi dietro qualcuno. Ci aveva provato Nans Peters (AG2R Citroën Team), ma il francese ha forato.

15.40 Gruppo compatto a 50km esatti dalla fine!

15.35 Rohan Dennis è stato il primo a passare sul GPM dell’Alt de la Ganga.

15.30 Superato l’Alt de la Ganga, la prossima asperità è rappresentata dalle salitelle che riportano a Sant Feliu de Guíxols.

15.25 Meno di 60 km al traguardo, lo scenario possibile è quello di un gruppo compatto nel giro di qualche chilometro. Ora sono solo 30 i secondi che separano il gruppo di testa dagli inseguitori.

15.20 Fra il gruppo di chi è in testa e chi insegue adesso ci sono 45″.

15.15 Situazione in assestamento. In questo momento il gruppo di testa, sono in 24, ha un minuto sui drappelli di inseguitori.

15.10 Problema meccanico per Robert Gesink (Jumbo-Visma), che perde contatto dal primo gruppo.

15.05 Gruppo di testa con 25 corridori: a 15 km dall’Alt de la Ganga. Fra loro ci sono: Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), Michael Woods (Israel – Premier Tech), Rohan Dennis e Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), oltre ai sei fuggitivi iniziali e ben cinque corridori del Team BikeExchange – Jayco, che sono Simon Yates, Michael Matthews, Michael Hepburn, Kaden Groves e Callum Scotson.

15.00 Si è ulteriormente assottigliato il gap fra i sei fuggitivi iniziali e il secondo gruppo di corridori che si è formato dopo la spaccatura in gruppo. Ora ci sono solo 30″ e nel secondo gruppo sono in 19. Il terzo gruppo è a poco meno di un minuto.

14.55 Mancano 20 km all’Alt de la Ganga: chissà se non sarà l’occasione di un ricongiungimento.

14.50 Attenzione perchè con questa motta, si è ridotto di molto il vantaggio dei fuggitivi. Ora è solamente di 1:15.

14.45 Attenzione! Il gruppo si è frazionato. Nel gruppo a 3:20 dai fuggitivi ci sono, fra gli altri: Rohan Dennis, Michael Woods, Simon Yates, Michael Matthews e Kaden Groves. Fra gli italiani, c’è Dario Cataldo.

14.40 Ora non piove più sul percorso. I corridori potranno avvicinarsi al fine di questa tappa potendo contare su condizioni d’asciutto.

14.35 I fuggitivi toccano quota “4 minuti di vantaggio”. Mancano 97 km al traguardo.

14.30 Richie Porte preferisce non lasciare nulla in caso. Il corridore della INEOS sente un po’ di freddo: decide di coprirsi. Anche Nairo Quintana, dal canto suo, va a parlottare con l’ammiraglia del suo team.

14.25 Sono 66 i chilometri percorsi. Per ora restano copertissimi gli uomini di classifica.

14.20 La media di gara sin qui è stata di 45.800 km/h. Intanto il distacco a favore dei fuggitivi è salito rapidamente. Il gruppo lascia fare: si va oltre i 3 minuti.

14.15 La prossima asperità da affrontare per i corridori è quella rappresentata dall’Alt de la Ganga, posto al 112esimo chilometro di gara, dei 171 previsti.

14.10 Fra i ritirati segnaliamo subito l’italiano Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech), che questa mattina non è partito.

14.05 Mancano 120 km al traguardo. Sono sei i fuggitivi di giornata, in questo momento con un vantaggio superiore al minuto sul resto del gruppo: Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Marco Brenner (Team DSM), Raul Garcia Pierna (Equipo Kern Pharma), Jetse Bol (Burgos-BH) e Antonio Jesus Soto e Carlos Canal (Euskatel-Euskadi).

14.00 Buon pomeriggio amici e amiche appassionati di ciclismo. Eccoci pronti al racconto della fase finale di questa prima tappa del Giro di Catalogna 2022.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Catalogna 2022. Da Sant Feliu de Guíxols a Sant Feliu de Guíxols, in un percorso di 171 km.

Dopo la Milano-Sanremo è la corsa tappe corsa in terra iberica, che si concluderà a Barcellona il prossimo 27 marzo, a catturare l’attenzione del mondo delle due ruote a pedali. Simon Yates, Richie Porte, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Joao Almeida, Carlos Rodriguez, ma non solo. Sono tanti i corridori che puntano al successo finale in questo evento.

Una tappa a dir poco mossa: 3 GPM di terza categoria, con l’Alt de Santa Pellaia; due sprint intermedi verso la fine, e nel mezzo il decisivo Alt de Romanya, a 26 km dal traguardo.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dalle ore 14.00 per non perdere nemmeno un momento di questa corsa. Buon divertimento!

