Fiorentina-Juventus 0-1, semifinale Coppa Italia: i bianconeri vincono nel recupero con un autogol

La Juventus ha sconfitto la Fiorentina per 1-0 nella semifinale d’andata della Coppa Italia 2022. I viola hanno disputato un incontro di elevato spessore tecnico di fronte al rovente pubblico dello Stadio Franchi e hanno avuto a disposizione un paio di nitide occasioni da gol con Ikoné, ma non sono riuscite a concretizzarle.

I bianconeri si sono salvati dopo essersi resi pericolosi soltanto in un’occasione grazie al grande ex Dusan Vlahovic, fischiatissimo dagli spalti per l’intera durante dell’incontro, e in pieno recupero hanno trovato il gol vittoria: cross dalla destra di Cuadrado, Venuti la tocca e il pallone si insacca per un incredibile autogol. Il discorso qualificazione alla finale è comunque rinviato alla semifinale di ritorno, che andrà in scena il prossimo 21 aprile.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Max Allegri schiera la Juventus con un 3-5-2: Vlahovic e Kean in attacco; centrocampo a cinque con Ake e Pellegrini sugli esterni, Locatelli e Rabiot ad affiancare Arthur; Danilo e De Sceglio i lateriali di difesa, de Ligt il centrale davanti a Perin. Italiano replica con un 4-3-3: Saponara, Piatek e Ikone a comporre il tridente offensivo; chiavi del centrocampo affidate a Torreira, supportato da Castrovilli e Bonaventura; Biraghi, Igor, Milenkovic, Odriozola a formare la linea difensiva davanti a Terracciano.

La Fiorentina imposta la partita e il primo tempo viaggia sui ritmi dei viola, che al 26′ hanno un grandissimo occasione: contropiede furioso di Ikoné, che si porta il pallone sul destro in area e conclude in diagonale, fuori di un soffio. I padroni di casa offrono un gioco più convincente, ma nel complesso la Juventus si chiude bene e si rientra negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa la Fiorentina parte in maniera aggressiva e al 48′ è ancora Ikoné ad avere sui piedi una grande occasione per il vantaggio: lancio lungo di Torreira, Ikoné controlla col tacco, salto De Sciglio e ha la porta spalancata davanti a sé, ma colpisce il palo. La Juventus tira un sospiro di sollievo e al 57′ è il grande ex Vlahovic a tentare uno splendido pallonetto, ma Terracciano vola per la gioia dei suoi tifosi. Morata sostituisce Kean. In pieno recupero Cuadrado si invola sulla destra, crossa in mezzo, Milenkovic liscia e il pallone finisce addosso al subentrato Venuti: incredibile autogol e la Juventus vince allo scadere.

Foto: Lapresse