Juventus-Cagliari 4-0, Vlahovic e Koopmeiners trascinano i bianconeri ai quarti di Coppa Italia

La Juventus ha sconfitto il Cagliari per 4-0 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri, che in campionato sono reduci da quattro pareggi consecutivi e che in Champions League hanno sconfitto il Manchester City, hanno prevalso sui sardi grazie a due gol per tempo. Ai quarti di finale gli uomini di Thiago Motta incroceranno l’Empoli.

Nella prima frazione, dopo un salvataggio di Wieteska su Yildiz e un palo sfiorato da Conceiçao, è stato Vlahovic a sbloccare la situazione: al 44′ Yildiz evita la ripartenza degli avversari, serve il compagno e il serbo si gira di istinto, calcia sul palo interno e portando in vantaggio i padroni di casa.

La Juventus chiude i conti in avvio di ripresa: al 53′ Koopmeiners pennella una sontuosa punizione da oltre 30 metri e firma un sontuoso raddoppio. Due minuti più tardi è stato annullato il 3-0 perché Vlahovic era in fuorigioco. Un’altra rete è stata annullata a Vlahovic al 71′ sempre per offside. Conceiçao ha poi calato il tris all’80mo minuto e allo scadere Gonzalez ha arrotondato il punteggio.