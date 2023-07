DIRETTA MotoGP, GP Indonesia LIVE: la pioggia beffa Bagnaia, dalle 7.25 le FP4, poi le qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

04.44: Saranno quindi delle qualifiche in salita per i due protagonisti di questa sessione. Fondamentale a questo punto capire anche il passo gara in vista della FP4, prevista alle 07.25 italiane.

04.40: Date le condizioni della pista non è stato possibile migliorare i tempi di ieri e quindi la classifica combinata “condanna” sia Marc Marquez che Bagnaia, i migliori di questa FP3. Di seguito la graduatoria combinata:

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’34.793 19 1’31.608 16 – Q2

2 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.881 16 1’31.638 17 0.030 0.030 – Q2

3 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’34.242 20 1’31.893 20 0.285 0.255 – Q2

4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.525 17 1’31.904 16 0.296 0.011 – Q2

5 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’34.327 17 1’31.921 14 0.313 0.017 – Q2

6 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.562 19 1’31.965 21 0.357 0.044 – Q2

7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.252 14 1’32.008 17 0.400 0.043 – Q2

8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.275 20 1’32.017 17 0.409 0.009 – Q2

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.543 22 1’32.049 21 0.441 0.032 – Q2

10 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.893 21 1’32.106 21 0.498 0.057 – Q2

11 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’34.592 16 1’32.303 19 0.695 0.197

12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.707 16 1’32.314 17 0.706 0.011

13 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’34.715 20 1’32.344 17 0.736 0.030

14 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.838 19 1’32.418 15 0.810 0.074

15 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’35.258 21 1’32.471 19 0.863 0.053

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.897 17 1’32.554 19 0.946 0.083

17 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.676 18 1’32.557 17 0.949 0.003

18 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’35.186 18 1’32.626 20 1.018 0.069

19 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.499 17 1’32.628 17 1.020 0.002

20 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.479 18 1’32.641 16 1.033 0.013

21 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.357 21 1’32.845 11 1.237 0.204

22 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.578 16 1’32.847 7 1.239 0.002

23 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’37.116 18 1’33.014 17 1.406 0.167

24 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’36.771 18 1’33.223 15 1.615 0.209

04.36: Marc Marquez si conferma davanti in questo turno con il tempo di 1:34.067 a precedere di 0.183 Bagnaia e di 0.283 un grande Bezzecchi. Marini quarto a 0.342.

POS # RIDER GAP 1 93 M. MARQUEZ 1:34.067 2 63 F. BAGNAIA +0.183 3 72 M. BEZZECCHI +0.283 4 10 L. MARINI +0.342 5 42 A. RINS +0.566 6 44 P. ESPARGARO +0.576 7 43 J. MILLER +0.646 8 88 M. OLIVEIRA +0.683 9 36 J. MIR +0.773 10 4 A. DOVIZIOSO +0.785

BANDIERA A SCACCHI!!!

04.34: Marc Marquez fa una gran differenza in queste condizioni particolari e migliora il proprio riscontro in 1:34.067 precedendo Rins di 0.566 e Pol Espargaro di 0.576.

04.32: Ottima prestazione di Dovizioso che si porta con la Yamaha WithU RNA a 0.871.

04.31: Marc Marquez migliora con il crono di 1:34.344 a precedere di 0.540 Bagnaia e di 0.944 Pol Espargaro.

04.29: Bagnaia migliora il proprio riscontro e si porta 0.242 da Marc Marquez, mentre è terzo Pol Espargaro a 0.420. Bene Morbidelli e Dovizioso ora in quarta e quinta posizione a 0.755 e a 0.789.

04.27: Bagnaia si porta in seconda posizione 0.586 da Marc Marquez, con lo spagnolo che fa il tempo di 1:34.868.

04.26: Marc Marquez migliora il proprio riscontro in 1:35.550 a precedere di 0.388 Oliveira e di 0.467 Marini. Bagnaia è settimo a 0.949.

04.26: Bezzecchi è quinto a 0.751, mentre Bagnaia migliora ed è decimo a 1.950.

04.25: I riferimenti continuano ad abbassarsi: Marc Marquez guida con il crono di 1:35.648 con 0.290 su Oliveira e 0.408 su Miller. Bagnaia ha cominciato a girare con le slick ed è 13° a 2.570 dalla vetta.

04.23: Marc Marquez si porta al comando con la sua Honda in 1:36.211 a precedere di 0.279 Miller e di 0.313 Zarco.

04.21: Miller migliora ancora e si porta in vetta in 1:36.490 a precedere di 0.604 Zarco e di 0.954 Marc Marquez.

04.20: Cambia il padrone di questo turno con Zarco davanti a tutti in 1:37.029 a precedere di 0.380 Oliveira e di 0.387 Miller. Bezzecchi quinto a 1.808.

04.18: Miller ancora veloce in 1:37.481 a precedere di 0.085 Zarco e di 1.783 Bezzecchi.

04.16: Bezzecchi migliora ancora il proprio riscontro ed è secondo a 1.374. Nel frattempo anche altri piloti vanno in pista con le slick, tra cui anche Marc Marquez.

04.15: Zarco migliora il proprio riscontro ed è 1.425 da Miller.

04.14: Miller esaltato da queste condizioni di quasi asciutto con la Ducati: l’australiano migliora ancora con il crono di 1:37.860 a precedere di 2.076 Bezzecchi e di 2.983 Zarco.

04.12: Evidentemente è tempo di girare con le slick, visto che Bezzecchi ora è secondo a 2.869 da Miller, ora anche Zarco con due soft slick.

04.11: Migliora giro dopo giro Miller con la Ducati: 1:38.275 per l’australiano a precedere di 3.179 Quartararo e di 3.289 Pol Espargaro.

04.09: Miller abbatte il muro dell’1:40 e realizza il crono di 1:39.160 a precedere di 2.404 Pol Espargaro con la Honda e di 2.842 Miguel Oliveira.

04.07: Jack Miller si porta al comando con le due slick (morbide) in 1:40.284 a precedere di 1.718 Miguel Oliveira e di 1.969 Alex Marquez.

04.05: Nel frattempo Miller si porta in quarta piazza con le slick (due soft) a 0.381. Siamo però a più di dieci secondi dai tempi sull’asciutto, mentre Alex Marquez è secondo a 02.51 davanti al fratello Marc (0.317(.

04.04: Oliveira ottiene il miglior tempo di 1:42.002 a precedere di 0.317 Marc Marquez e di 0.644 Johann Zarco.

04.04: Nel frattempo Miller ci prova con una coppia di soft slick.

04.02: Marc Marquez si disimpegna piuttosto bene in queste condizioni con il crono di 1:42.319 con 310 millesimi di vantaggio su Oliveira e 327 su Zarco.

04.00: Oliveira rimane sempre in vetta a precedere di 0.506 Marc Marquez e di 0.629 Raul Fernandez su KTM. Bagnaia ora è nono a 1.223 ed è rientrato ai box.

03.57: Arrivano i primi miglioramenti con Oliveira che con la KTM abbassa di molto il limite con il crono di 1:42.629 a precedere di 0.904 Marc Marquez e di 1.033 Alex Marquez. Bagnaia è quinto a 1.223.

03.54: In questo momento i piloti stanno girando con gomme medie da bagnato con Quartararo davanti a tutti con il crono di 1:45.604.

03.50: VIA ALLA FP3! Vedremo con quali gomme i piloti gireranno visto l’asfalto umido/asciutto.

03.47: Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato di Mandalika, sede del Gran Premio di Indonesia 2022. Si tratta del secondo round stagionale del Mondiale MotoGP, che fa il suo debutto assoluto in un weekend di gara ufficiale sull’inedito tracciato asiatico completato pochi mesi fa.

Nella prima mattinata italiana andrà in scena la battaglia per la pole position, ma in precedenza si farà sul serio già durante la FP3 per provare ad evitare il Q1 o (in caso di meteo avverso) per prendere confidenza in condizioni di pista bagnata.

Yamaha ha brillato ieri nella simulazione di qualifica con gomme nuove, quindi Fabio Quartararo e Franco Morbidelli possono ambire ad un grande risultato in prova. Da non sottovalutare però la pattuglia Ducati, molto competitiva anche a Mandalika, oltre all’Aprilia di Aleix Espargarò e alle Honda ufficiali di Marc Marquez e Pol Espargarò.

Si comincia alle ore 3.50 della notte italiana con il semaforo verde della terza sessione di libere della MotoGP, mentre dalle 7.25 andranno in scena le FP4 e a seguire le qualifiche della top class. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press