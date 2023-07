Come sta Jannik Sinner? Cerundolo: “Ho visto che si era piegato, pensavo fosse stanco. Non avevo notato nulla”

Jannik Sinner si è ritirato durante i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha abbandonato il cemento statunitense nel corso del primo set: sotto 4-1 contro l’argentino Francisco Cerundolo, si è diretto verso l’avversario e gli ha stretto la mano, comunicando all’arbito l’intenzione di lasciare il campo.

Tutto in maniera inattesa. L’altoatesino si era infatti portato sul 40-0 nel quarto game, poi a quel punto è crollato all’improvviso: il sudamericano ha operato il break, poi ha tenuto il suo turno di battuta a zero (nove punti consecutivi) e Jannik Sinner si è ritirato sotto 1-4.

Francisco Cerundolo, numero 103 del ranking ATP, beneficia di un altro forfait e si fa strada a Miami, staccando il biglietto per la semifinale. L’argentino sfrutta il ritiro del numero 11 al mondo e al termine del breve incontro ha dichiarato: “Ho visto che sul 3-1 si è piegato e ho pensato che fosse stanco. Mi sono allenato nei giorni scorsi con lui e non ho visto nulla di strano, spero che possa recuperare in fretta“.

Poi parla della propria prestazione: “Per me la semifinale vuole dire tantissimo, potevo soltanto sognarlo. al primo 1000 sono in semifinale, ora mi cambia tutto“.

L’azzurro ha dichiarato nel post-partita: “La vescica mi è venuta dopo una scivolata contro Kyrgios. Ho imbottito la scarpa, ci ho provato, ma la situazione è peggiorata contro Cerundolo: non riuscivo a camminare. Ora ci vorrà qualche giorno di riposo, forse una settimana. Faremo degli esami approfonditi. A Montecarlo non so se ci sarò, spero di sì“.

AGGIORNAMENTO: PROBLEMI DI VESCICHE PER JANNIK SINNER

Foto: Lapresse