Ciclismo, una splendida Elisa Balsamo si aggiudica la Gent-Wevelgem! Terza Confalonieri, quattro azzurre in top 10

Continua lo splendido periodo di forma per l’azzurra Elisa Balsamo (Trek-Segafredo): la Gent-Wevelgem femminile si è conclusa da poco con la vittoria della detentrice della maglia iridata, un trionfo in volata in 3 ore, 39 minuti e 15 secondi davanti all’olandese Marianne Vos (Jumbo-Visma).

Terza posizione per Maria Giulia Confalonieri (Ceratizit-WNT Pro Cycling), a siglare una doppietta tricolore sul podio; quarta la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) e quinta la danese Emma Cecilie Bjerg (UCI Women’s WorldTeam Movistar Team). Sesta un’altra azzurra, Marta Bastianelli (UAE Team ADQ).

Una splendida volata, equilibrata, si è conclusa nel migliore dei modi per Elisa Balsamo, reduce dalla vittoria appena due giorni fa della Brugge-De Panne; altro trionfo in Belgio, altra classica trionfante per la Campionessa del Mondo in carica, che ha tagliato il traguardo con la sua meritatissima maglia iridata.

Nella volata finale, a circa 2.5 km dal traguardo, l’australiana Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) aveva provato la fuga in solitaria, occupando la prima posizione sino all’ultimo chilometro, salvo poi essere tempestivamente ripresa dalle inseguitrici, e l’accelerata decisiva è stata data da Elisa Balsamo. Chiude in top 10 anche un’altra azzurra (quattro dunque le italiane tra le migliori dieci della classica belga), Silvia Persico (Valcar-Travel & Service).

Foto: LaPresse