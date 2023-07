Atletica, Zane Weir e Nick Ponzio show in Coppa Europa: 21.99 e 21.83 metri! Riscritte le gerarchie italiane, ora i Mondiali!

L’Italia emoziona nella Coppa Europa di lanci per mano dei due interpreti del getto del peso. Zane Weir e Nick Ponzio interpretano una gara dai contenuti tecnici mostruosi e riscrivono la storia della specialità alle nostre latitudini.

A Leiria (Portogallo), dove si gareggia all’aperto, uno stratosferico Zane Weir si inventa la bordata della vita e vola a 21.99 metri: secondo italiano di sempre in versione outdoor (alla pari con Leonardo Fabbri, che toccò quella misura agli Assoluti del 2020), meglio di lui soltanto la leggenda Alessandro Andrei (22.91 nel 1987). Nick Ponzio, invece, tocca quota 21.83 metri: quarto azzurro all-time e secondo posto in terra lusitana.

L’Italia sogna a una settimana dai Mondiali Indoor (18-20 marzo a Belgrado), anche se in quell’occasione si gareggerà in sala e alcuni valori potrebbero cambiare. Va ricordato che Nick Ponzio ha siglato il record italiano al coperto giusto sei giorni fa proprio nella capitale serba (21.61), mentre Zane Weir aveva ottenuto come miglior prestazione invernale il 21.50 di Torun. Si tratta chiaramente del personale per entrambi: il 26enne di origini sudafricane ha migliorato il 21.66 dell’anno scorso, il 27enne di formazione statunitense ha limato il 21.72 del 2020 (si intende sempre all’aperto).

L’Italia mette a segno la prima doppietta di sempre in ventuno edizioni della Coppa Europa di lanci: mai era accaduto di avere due azzurri nei primi due posti di una gara in questo evento continentale. Weir si è esaltato al secondo tentativo e poi ha tirato fuori anche un ottimo 21.89 al quinto, Ponzio ha ruggito alla quarta prova dopo un 21.52 e un 21.41.

A questo punto non ci si possono porre limiti e ci si presenterà alla rassegna iridata per fare saltare il banco. Lo statunitense Ryan Crouser, Campione Olimpico e del Mondo, ha già tuonato un superbo 22.51 e comanda le liste mondiali stagionali, ma subito alle sue spalle troviamo proprio Weir, il quale precede il polacco Konrad Bukowiecki (21.91), il croato Filip Mihaljevic (21.84) e appunto il suo compagno di squadra. Va precisato che i tre avversari degli azzurri si sono esibiti esclusivamente in versione indoor negli ultimi due mesi.

Foto: FIDAL GRANA/FIDAL