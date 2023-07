America’s Cup 2024, Malaga offre 75 milioni a New Zealand! Derby con Barcellona, dove si regaterà? E gli sfidanti…

Team New Zealand sta sfogliando la margherita e il prossimo 31 marzo sarà chiamata ad annunciare la sede della America’s Cup 2024. Dove andrà in scena la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo? I detentori della Vecchia Brocca stanno facendo melina da un anno (la scorsa settimana hanno festeggiato il primo anniversario del trionfo su Luna Rossa nella baia di Auckland), ma ormai il tempo è scaduto e siamo arrivato alla serrata finale.

Tutto sembrava apparecchiato per la scelta di Barcellona, ma Malaga ha operato un clamoroso colpo di mano e ha messo sul tavolo i 75 milioni di euro chiesti dai Kiwi per ospitare la prestigiosa manifestazione. Il derby spagnolo si preannuncia rovente: Grant Dalton, CEO di New Zealand, è stato avvistato nella città catalana, ma l’esborso economico dell’amministrazione andalusa avrebbe rimescolato tutte le carte in tavola.

La cifra sontuosa è stata ufficializzata dagli enti statali: 35 milioni dalla giunta andalusa, 5 milioni dal comune di Malaga, 5 milioni dalla provincia di Malga, 30 milioni da privati. Barcellona sarebbe rimasta col cerino in mano, ma ha dalla sua spazi idonei all’interno del porto commerciale, mentre Malaga dovrebbe effettuare degli importanti lavori sulle infrastrutture del Dique de Levante.

A questo punto sembra quasi sicuro che la Coppa America sbarcherà nella penisola iberica, dopo le edizioni del 2007 e del 2010 quando gli svizzeri di Alinghi scelsero Valencia, città che era in corsa anche per questa edizione ma che si è poi chiamata fuori per ragioni economiche. In lizza ci sarebbero anche Jeddah (Arabia Saudita) e Cork (Irlanda), ma al momento appaiono più indietro nella lista delle preferenza di Team New Zealand.

Ricordiamo che già quattro equipaggi hanno lanciato il guanto di sfida ai detentori del trofeo: Luna Rossa, Ineos Britannia, American Magic e Alinghi. Gli sfidanti disputeranno un torneo e la vincitrice avrà il diritto di fronteggiare i Kiwi nel match race che metterà in palio il trofeo velico più ambito al mondo. Si tornerà in acqua nel 2024, verosimilmente in primavera.

Credit ACE Studio Borlenghi America’s Cup Press