Villarreal-Juventus 1-1, Champions League: Vlahovic segna dopo 33”, Parejo pareggia. Ottavi in equilibrio

La Juventus ha pareggiato col Villarreal per 1-1 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021-2022 di calcio. I bianconeri non sono riusciti a firmare il colpaccio all’Estadio de la Ceramica e la qualificazione ai quarti di finale resta totalmente in ballo, tutto si deciderà nell’incontro di ritorno all’Allianz Arena di Torino (ricordiamo che è stata abolita la regola dei gol in trasferta, dunque alla formazione piemontese servirà una vittoria per passare il turno).

La Juventus è passata in vantaggio dopo appena 33 secondi grazie a un diagonale di Vlahovic, che al primo pallone toccato in Europa ha subito fatto la differenza. Gli ospiti hanno poi faticato a costruire gioco e non hanno mai regalato grandissime emozioni in terra spagnola, tanto che al 67′ hanno subito il gol del pareggio per merito di uno scatenato Parejo, bravo a sorprendere la difesa avversaria con un bel taglio in area di rigore su cross dalla sinistra di Capoue.

Nell’altra partita della serata il Chelsea ha sconfitto il Lille per 2-0 di fronte al proprio pubblico grazie ai sigilli di Havertz al 6′ e di Pulisic al 63′.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Max Allegri si affida al 4-4-2 con Vlahovic e Morata a comporre la coppia d’attacco; chiavi del centrocampo affidate a Locatelli e Rabiot, sostenuti sugli esterni da Cuadrado e McKennie; De Sciglio e Alex Sandro gli esterni di difesa, Danilo e de Ligt i centrali, Szczesny tra i pali. I padroni di casa replicano con lo stesso modulo: Danjuma e Lo Celso il tandem offensivo, alle loro spalle agiscono Parejo e Capoue, Moreno e Chukwueze sulle fasce; linea difensiva composta da Alfonso Pedraza, Torres, Albiol, Foyth e Rulli tra i pali.

La Juventus passa in vantaggio alla prima occasione utile, dopo soltanto 33 secondi di gioco: Danilo intercetta un pallone a metà campo, lancia in profondità per Vlahovic, il quale stoppa di petto in mezzo ad Albiol e Torres, facendo partire un perfetto diagonale che sblocca l’incontro. Il Villarreal non si abbatte e al 13′ colpisce il palo con Lo Celso, Szczesny viene letteralmente graziato. La Juventus tiene bene il campo e dopo la mezz’ora trova un paio di occasioni interessanti: al 33′ Morata calcia di poco alto sopra la traversa, al 38′ McKennie viene murato dalla difesa.

All’intervallo Bonucci rileva Alex Sandro, ma il secondo tempo non decolla. I bianconeri arretrano un po’ troppo e al 67′ il Villarreal trova il pareggio: cross dalla sinistra di Capoue, Parejo taglia la difesa, Rabiot e De Ligt lo perdono e da due passi insacca. Allegri prova a mescolare un po’ le carte e inserisce Athur al posto di Locatelli. Nel finale il Villarreal pressa maggiormente, ma la Juventus si chiude bene e l’incontro termina in parità.

Foto: Lapresse