Trento-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2022: orario, canale tv, programma, streaming

L’Olimpia Milano apre il programma della diciannovesima giornata di Serie A di basket. I lombardi inaugurano il weekend cestistico scendendo in campo alla BLM Group Arena di Trento per affrontare la Dolomiti Energia nell’unico anticipo di questo sabato 5 Febbraio 2022.

La squadra di Ettore Messina vuole continuare a mantenere il primo posto in classifica (milanesi che però devono ancora recuperare il match non disputato contro Treviso causa COVID, di cui non è stata ancora resa nota la data ad oggi). Il coach messinese farà ancora affidamento sul ‘gruppo’ tricolore che si è ben comportato nel successo di domenica al Forum contro la Fortitudo Bologna, guidato da Gigi Datome, Tommaso Baldasso e Davide Alviti (facendo così rifiatare il resto della squadra dopo la settimana del doppio turno di Eurolega).

L’Aquila Trento, invece, si presenta alla sfida casalinga odierna forte del quinto posto in classifica con 18 punti (insieme a Trieste e Tortona). La squadra di Lele Molin è inoltre reduce da due sconfitte consecutive, entrambe rimediate nel doppio confronto ravvicinato contro Varese (84-90 in casa nel recupero della tredicesima giornata e 90-89 nel match dell’Enerxenia Arena di domenica, per il diciottesimo turno). Serve quindi una scossa a Flaccadori e compagni, che faticano decisamente tanto anche in EuroCup (ultimo posto in classifica nel girone A dopo dodici partite).

Palla a due che verrà alzata alla BLM Group Arena di Trento alle ore 20:00. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery+ ed Eurosport Player e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questo match!

SERIE A BASKET, TRENTO-OLIMPIA MILANO: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Sabato 5 Febbraio

Ore 20:00 Dolomiti Energia Trentino-A|X Armani Exchange Olimpia Milano

SERIE A BASKET, TRENTO-OLIMPIA MILANO: DOVE VEDERLA

Diretta TV: Eurosport 2 HD

Diretta Streaming: Discovery+, Eurosport Player, DAZN

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo