LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna perde per 7″. “Stavo bene, chapeau a Bissegger”

13.40 La cronometro della terza frazione dell’UAE Tour è andata allo svizzero della Education First Stefan Bissegger, capace di precedere per 7” il Campione del Mondo Filippo Ganna (Ineos). In ottica classifica generale si difendono alla grande Tom Domoulin (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE) rispettimavente terzo e quarto quest’oggi. Grazie per aver seguito l’andamento della tappa in nostra compagnia, vi diamo appuntamento alla DIRETTA LIVE di domani per la quarta frazione da Fujairah Fort a Jebel Jais (181km). L’augurio di un buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport.

13.37 La nuova graduatoria dell’UAE Tour:

1 Stefan Bissegger (EFE) 9h13’02”

2 Filippo Ganna (INE) +7’’

3 Jasper Philipsen (AFC) +12”

4 Tom Domoulin (JUM) +14’’

5 Tadej Pogacar (UAD) +18’’

6 João Almeida (UAD) +22”

7 Stefan De Bod (AST) +24’’

8 Aleksandr Vlasov (BOH) +25”

9 Neilson Powless (EFE) +28”

10 Adam Yates (INE) +29”

13.34 Le parole a caldo del vincitore Stefan Bissegger: “Sono riuscito a spingere come volevo, quando sono arrivato al traguardo ho capito che forse avevo fatto la differenza”. Nel prossimo aggiornamento la classifica generale.

13.31 Ecco i risultati di oggi:

1 Stefan Bissegger (EFE) 9’43’’

2 Filippo Ganna (INE) +7’’

3 Tom Domoulin (JUM) +14’’

4 Tadej Pogacar (UAD) +18’’

5 João Almeida (UAD) +22”

6 Mikkel Bjerg (UAD) +24’’

6 Stefan De Bod (AST) +24’’

8 Aleksandr Vlasov (BOH) +25”

9 Johan Price Pejtersen (TBV) +26”

10 Neilson Powless (EFE) +28”

10 Jasper Philipsen (AFC) +28”

13.28 Manca solo l’arrivo di Philipsen! A breve vi daremo la top-10 di questa cronometro, terza frazione dell’UAE Tour.

13.25 Bissegger è ormai certo di indossare la maglia di leader al termine della tappa.

13.22 Partito Jasper Philipsen, ultimo atleta al via.

13.20 Domoulin terzo!! 14” di ritardo da Bissegger, che gran gara!

13.18 Anche Elia Viviani (Ineos) ha lasciato la zona partenza. Solo tre corridori devono ancora approcciare questa prova contro il tempo: trattasi di Mark Cavendish (Quick-Step), Dmitrii Strachov (Gazprom-Rusvelo) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

13.15 4” da recuperare per il neerlandese Tom Domoulin a metà tracciato! Quarto tempo provvisorio.

13.13 Ottima crono del giovane Johan Price Pejtersen (TBV) che dopo la linea d’arrivo esulta come se avesse vinto.

13.10 Parte Tom Domoulin, ultimo corridore in startlist con le carte in regola per far saltare il banco. Ma non è semplice contro questo Bissegger…

13.07 Terzo Pogacar a 18”! Grandissima prova dello sloveno, fermato dal Covid prima dell’UAE Tour.

13.05 Adam Yates, non un’esperto del format, è ottavo a 29” secondi. Sta per arrivare Pogacar.

13.03 Partito intanto Bob Jungels (AG2R).

13.01 Attenzione a Pogacar! Quarto alla fotocellula con 5” da recuperare.

12.59 Adam Yates spinge un rapporto lunghissimo che sembra dare i suoi frutti: solo 10” di ritardo a metà percorso per il britannico.

12.56 Primi colpi di pedale per Adam Yates (Ineos) e Tadej Pogacar (UAD). Dopo lo sloveno mancheranno 23 atleti al via, fra questi Tom Domoulin (Jumbo-Visma).

12.53 Ecco le prime cinque posizioni provvisorie:

1 Stefan Bissegger (EFE) 9’43”

2 Filippo Ganna (INE) +7”

3 João Almeida (UAD) +22”

4 Mikkel Bjerg (UAD) +24”

5 Stefan De Bod (AST) +24”

12.50 Decimo intanto Fausto Masnada a +38”. Cinque minuti e sarà la volta di Tadej Pogacar, preceduto da Adam Yates.

12.47 Il vento potrebbe aver influito sul risultato odierno, ma lo svizzero della Education First merita una valanga di applausi per la sua prestazione.

12.45 Non ce la fa Ganna! Secondo a 7”, Bissegger ha fatto davvero sfracelli quest’oggi…

12.43 Ultimo chilometro per l’alfiere di casa Ineos! Ci si gioca la vittoria sul filo del rasoio!!

12.40 Bissegger ha tenuto una media spaventosa nella prima parte di corsa, superiore ai 60 km/h complice il vento favorevole. Tuttavia il secondo segmento è stato meno performante, ecco perché il “Gigante di Verbania” può sperare nel sorpasso. 2,4 km e Pippo sarà all’arrivo!

12.38 Ai 4,5 km Ganna è dietro di un solo secondo!!

12.36 Partito a tutta “Top Ganna” che ovviamente indossa la maglia di Campione del Mondo. Tempo due minuti e scopriremo il raffronto cronometrico di metà tracciato.

12.34 Ci siamo amici di OA Sport, entriamo nella fase calda di questa crono: PARTE FILIPPO GANNA!

12.31 In gara Van Emden (Jumbo-Visma).

12.28 Si prospetta un duello per la vittoria Bissegger-Ganna, difficile che altri corridori riescano ad inserirsi lì davanti.

12.25 Molto pimpante il lusitano João Almeida nel tratto conclusivo, seconda piazza a 22” da Bissegger che rimane inavvicinabile.

12.22 Gran tempo di Almeida all’intermedio: quinto a soli 6” di ritardo. Si avvicina il momento di Ganna (12.34)

12.19 Discreta frazione di Dario Cataldo, decimo a 41” da Bissegger.

12.16 João Almeida (UAE) è sul tracciato. Il portoghese si gioca i gradi di capitano con Tadej Pogacar.

12.13 Quattordicesimo a +46” Bardet, buona prova di Milan che accusa gli sforzi nel finale: quinto a +32”

12.10 Dopo la linea del traguardo comanda Bissegger (9’43”) davanti a Bjerg (+24”) e Vlasov (+25”). Al via Dario Cataldo (Trek).

12.07 13” il ritardo di Bardet dopo 4,5 km. Milan paga solo 5”!

12.04 Partito Romain Bardet! E adesso tocca a Jonathan Milan che ha le carte in regola per distinguersi.

12.01 Pello Bilbao ha concluso le sua fatiche issandosi in settima posizione. 40” il distacco dalla testa.

11.58 Quarto a 28” Neilson Powless. La media del leader provvisorio Stefan Bissegger è stratosferica: 55,5 km/h!

11.55 C’è forte vento sul percorso, potrebbe risultare la variabile determinante di questa cronometro.

11.52 Pello Bilbao paga 14” alla prima e unica fotocellula.

11.49 Michal Kwiatkowski (IGD) si inserisce in quarta piazza a 34” da Bissegger.

11.46 Si susseguono le partenze, ha appena mollato gli ormeggi Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

11.43 Nessuno riesce ad avvicinare i tempi dello svizzero. Ricordiamo che Filippo Ganna partirà alle 12.34.

11.40 Stefan Bissegger (EF) ha messo il turbo nella seconda parte di gara! Frantumato il parziale di Bjerg, il riferimento adesso è 9’43”.

11.37 Mikkel Bjerg (UAE) fa segnare il nuovo miglior tempo in 10’07”, Vlasov (BOH) finisce alle spalle per 1”.

11.34 Sono giunti al traguardo otto corridori, comanda Mathias Jorgensen della Movistar in 10’22”. All’intermedio di metà crono troviamo in testa Stefan Bissegger che precede Aleksandr Vlasov.

11.31 Partito Stefan Bissegger (EF Education) potenziale spina nel fianco per “Top Ganna”.

11.28 Immagini dei favoriti in riscaldamento:

11.25 Caduto Filip Maciejuk (Bahrain – Victorious).

11.22 Velocità folli: all’intermedio posto dopo 4,5 chilometri il danese Norsgaard è davanti alla media di 58.484 km/h.

11.18 Il primo italiano a partire Jacopo Guarnieri alle 11.21.

11.15 Ganna nel riscaldamento:

11.13 Inizia la gara!

11.10 In testa alla classifica generale c’è Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), vincitore della prima tappa.

11.08 Ganna ha già vinto una cronometro all’UAE Tour da campione del mondo, nel 2021. Partenza ed arrivo erano in quel di Al Hudayriat Island.

11.06 L’attesa in casa Italia è ovviamente per il grande favorito di giornata, il campione del mondo Filippo Ganna. L’azzurro partirà alle 12.34.

11.04 Il primo corridore a partire alle 11.15 sarà Artyom Zakharov (Astana Qazaqstan Team).

11.02 Una vera e propria tavola da biliardo: percorso di 9 chilometri completamente pianeggianti che favoriranno gli specialisti puri, in grado di mantenere una velocità media altissima.

11.00 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa dell’UAE Tour 2022. Appuntamento con la cronometro individuale di 9 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Ajman.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa dell’UAE Tour 2022. Negli Emirati Arabi va in scena la prima frazione che sconvolge la classifica generale, dopo due volate di gruppo: ecco la cronometro individuale con partenza ed arrivo in quel di Ajman.

Una vera e propria tavola da biliardo: percorso di 9 chilometri completamente pianeggianti che favoriranno gli specialisti puri, in grado di mantenere una velocità media altissima.

Spazio ai cronomen, quindi, e chi se non Filippo Ganna può partire come favorito assoluto? Il campione del mondo della Ineos Grenadiers non dovrebbe avere rivali in questo tipo di percorso, va a caccia della terza vittoria stagionale.

Non mancheranno in ogni caso gli avversari. Da Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), a João Almeida (UAE Team Emirates) fino ad arrivare ovviamente a Tadej Pogacar: tutti corridori che possono difendersi al meglio in una prova del genere, ma che nove volte su dieci partono battuti da Ganna.

Appuntamento alle 11.00 per non perdervi davvero nulla della nostra diretta. Il primo corridore partirà alle 11.15. Filippo Ganna partirà alle 12.34. Vi aspettiamo!

