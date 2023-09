A che ora parte Filippo Ganna oggi nella cronometro? Programma UAE Tour, startlist, tv, streaming

L’UAE Tour 2022 proseguirà quest’oggi con una cronometro, in una terza tappa che sarà molto importante per definire alcuni equilibri, ma che difficilmente rivoluzionerà la classifica dato lo scarso chilometraggio previsto sul percorso di Ajman, per nove chilometri in cui i corridori cercheranno di spingere dall’inizio alla fine.

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO DELL’UAE TOUR CON FILIPPO GANNA

L’ordine di partenza sarà come di consueto quello della classifica, ma alla rovescia, con l’ultimo della generale, la maglia nera Artyom Zakharov che partirà per primo, mentre la maglia rossa di Jasper Philipsen chiuderà gli start dal cancelletto di partenza.

A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA?

In virtù della propria posizione in classifica, il campione del mondo delle prove contro il tempo inizierà la propria gara alle ore 12.34 italiane, le 15.34 locali, per una competizione che lo vedrà partire con i favori del pronostico, ma dove sarà insediato da altri specialisti come Tadej Pogacar ed Alex Dowsett.

PROGRAMMA UAE TOUR OGGI

11.15 – Orario di inizio della cronometro

13.19 – Orario di partenza dell’ultimo corridore

Diretta TV: Eurosport 1

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+. DAZN, Sky Go, NOW Tv

Diretta testuale: OA Sport

LA STARTLIST DELLA GARA (orari locali, negli Emirati Arabi sono tre ore in avanti)

