LIVE Slittino, Singolo donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Geisenberger precede Berreiter, Taubitz cade e crolla! Hofer 8a

15.18 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della seconda manche, ma rimarremo pronti per eventuali inserimenti delle ultime che partiranno. Al momento Natalie Geisenberger è prima con 208 millesimi su Berreiter e 591 su Ivano, quindi Prock e Schulte. Settima Egle, ottava Hofer, 11a Voetter, 14a Zoeggeler.

15.16 Nina Zoeggeler chiude con il tempo di 59.160 ed è 14a a 1.799 buona seconda manche della azzurra!

15.14 La statunitense Emily Sweeney è disastrosa e chiude 20a a 4.585

15.12 La canadese Trintiy Ellis fa segnare il 12° tempo a 1.447

15.10 La rumena Raluca Stramaturaru si ferma in 19a posizione a 4.837

15.08 La canadese Makena Hodgson si classifica in 13a posizione a 2.157

15.06 La svizzera Natalie Maag è 9a a 1.310, Voetter scivola in 11a a 1.365

15.04 Verena Hofer lascia 2 decimi già nel primo tratto, quindi continua a perdere anche nel tratto tecnico, conclude con il tempo di 59.037 ed è ottava complessiva a1.172 da Geisenberger

15.02 L’ucraina Olena Stetskiv non va oltre la 12a posizione a 2.424. Parte ora la nostra Verena Hofer.

15.00 La slovacca Katarina Simonakova si piazza in 13a posizione a 3.150

14.58 La polacca Klaudia Domaradzka si classifica in 12a posizione a 2.938

14.57 La statunitense Summer Britcher si ferma in 12a posizione a 3.317

14.55 La statunitense Ashley Farquharson chiude all’11° posto a 2.171

14.51 Natalie Geisenberger cerca di sfruttare la grande chance, pennella nel primo tratto, è eccellente anche nel tratto più tecnico e chiude in 58.423, totale di 1:56.825 con 208 millesimi su Berreiter!

14.49 Madeleine Egle, 17a dopo la prima manche quando è finita sul ghiaccio, cerca di spingere al massimo chiude con un ottimo 58.493 ed è sesta a 802 millesimi. Sta succedendo di tutto!

14.48 Anna Berreiter, quarta dopo la prima manche, vola al comando in 1:57.033 con 383 millesimi su Ivanova! Tempo di 58.508

14.47 Elina Ieva Vitola si mette in quinta posizione a 749 millesimi da Ivanova che è al comando.

14.46 Dopo lo shock di Taubitz, pare la lettone Elina Ieva Vitola

14.44 PAZZESCO QUELLO CHE è SUCCESSO!!!! La tedesca stava andando a piazzare un tempo mostruoso ma, a poche curve dal traguardo, sbaglia una linea in curva 13, e viene disarcionata dalla slitta!!!!!!! Riesce a scivolare fino al traguardo ma è sesta a 1.004

14.42 CLAMOROSO!!!!!!! JULIA TAUBITZ CADE DALLO SLITTINO!!!!!! Stava dominando!!!!!!

14.40 La russa Tatyana Ivanova, quinta dopo la prima manche, si porta al comando ma con soli 78 millesimi su Prock che, a quanto pare, ha sfruttato al meglio la pista con il numero 1. E ora Julia Taubitz!

14.38 Andrea Voetter conclude in 59.045 ed è quarta a 696 millesimi dalla vetta, ancora una prova non eccezionale per lei

14.36 Eliza Tiruma si piazza in terza posizione a 311 millesimi da Prock, ora la nostra Andrea Voetter

14.35 Lisa Schulte chiude in 59.074 e rovina tutto, ora è seconda a 103 millesimi da Prock! Parte la lettone Eliza Tiruma

14.33 Viktoria Demchenko chiude una prova disastrosa e finisce a 4.841 da Prock! Errori pesantissimi per la russa. Attenzione a Lisa Schulte, terza al momento

14.32 Hannah Prock chiude con un complessivo di 1:57.494. Parte ora la russa Viktoriia Demchenko

14.30 SI PARTE! INIZIA LA SECONDA MANCHE DELLO SLITTINO SINGOLO FEMMINILE!

14.29 Pochi istanti e si parte con la seconda manche, toccherà all’austriaca Hannah Prock aprire le danze

14.27 Se da Nina Zoeggeler potevamo attenderci un 18° posto, non si può dire lo stesso per Andrea Voetter, solamente 14a a 8 decimi da Taubitz. Prova davvero sottotono per la nostra portacolori, macchiata da diverse imprecisioni che ha pagato a carissimo prezzo.

14.24 Prima manche che ha visto Verena Hofer come migliore italiana. L’altoatesina ha chiuso al nono posto a 615 millesimi dalla vetta, dopo una discesa di spessore. Peccato per una imprecisione finale…

14.21 In mezzo a questo festival tedesco è riuscita ad inserirsi solo l’austriaca Lisa Schulte al terzo posto, quindi quinta la russa Tatyana Ivanova, ma con quasi 4 decimi dall’oro. La situazione appare delineata

14.18 Vedremo se la Germania proseguirà nel suo dominio assoluto. Julia Taubitz è prima davanti a Natalie Geisenberger, con Anna Berreiter quarta a 2 soli millesimi dal podio

14.15 Manca poco al via della seconda manche dello slittino singolo femminile, ci attende un’altra discesa da vivere tutta d’un fiato

14.10 Si chiude qui la diretta della prima manche dello slittino femminile, a fra poco per la seconda manche!

14.08 La migliore azzurra è Verena Hofer, nona in 58.960. Quattordicesima Andrea Voetter, penalizzata da un errore in curva 13, mentre Nina Zoeggler è diciottesima per una partenza abbastanza lenta.

14.05 Si chiude la prima manche dello slittino femminile: Germania dominante con Julia Taubitz in 58.345, che si mette alle spalle la plurititolata connazionale Natalie Geisenberger in 58.402. Monologo teutonico interrotto dall’austriaca Lisa Schulte, che sopravanza di due millesimi Anna Berreiter. Dietro Madeleine Egle, una delle favorite, per un errore in curva 13.

14.04 Ultima discesa della moldava Doina Descalui, e per lei c’è l’ultimo posto in 1.01.928.

14.03 Ventiquattresima l’argentina Veronica Maria Ravenna, in 59.811.

14.01 Trentunesimo tempo per Sin Rong Lin, penultima

13.59 Molto lenta anche la cinese Peixuan Wang, che chiude ventottesima a 2.6 secondi dalla Taubitz. Mancano le ultime tre discese.

13.57 Va oltre il minuto la ceca Anna Cezikova, ventisettesima.

13.55 Perde un po’ di tempo nel finale la svedese Tove Kohala, ventesima in 59.533.

13.51 Buon recupero della canadese Natalie Corless, che dopo una partenza poco performante è riuscita a rimontare un po’ fino a salire al quindicesimo posto in 59.193.

13.50 Torna un tempo interessante in classifica. La lettone Kendija Aparjode è tredicesima in 59.107, avanti ad Andrea Voetter e Nina Zoeggler.

13.48 Elsa Desmond non acquisisce abbastanza velocità nel budello e, tra un errore e l’altro, è all’ultimo posto in 1.01.608. Ma non le importa: le interessava finire la gara ed entrare nella storia dello sport irlandese, che non ha mai avuto una rappresentante in questo sport.

13.46 Ventesimo posto per la coreana, ex tedesca, Aileen Christina Frisch in 59.776.

13.45 Siamo alle ultime dieci atlete di questa prima manche, l’impressione è che cambierà ben poco nelle prime posizioni.

13.44 L’ucraina Yulianna Tunytska è diciannovesima in 59.690.

13.43 Gara sottotono anche per l’altra americana Farquharson, con una manche abbastanza lenta: ventesima in 59.972.

13.38 Butta via un piazzamento interessante l’americana Summer Britcher: intraversata in curva 13, riesce a rimanere a contatto con lo slittino e quindi conclude la prova con un tempo valido, 1.00.986. per il ventunesimo posto provvisorio.

13.36 Lontana la polacca Klaudia Domaradzka, che non compie errori di sorta ma è diciannovesima in 59.871.

13.34 I tempi iniziano ad alzarsi: Katarina Simonakova è diciannovesima in 1.00.124, rischiando anche di rovesciarsi nel finale.

13.32 Lenta anche l’ucraina Stetskiv, penultima in 59.663.

13.30 Brava Verena! L’80% della gara è stato ottimo rimanendo in linea con il tempo della Ivanova, perde qualcosina per un’incertezza nel rettilineo finale ma taglia il traguardo al nono posto in 58.960.

13.28 Ora tocca a Verena Hofer, la terza azzurra in gara.

13.27 Si inserisce in top 10 Natalie Maag: la svizzera è decima in 59.018

13.26 Dietro anche la canadese Makena Hodgson: 59.505, quindicesimo posto dietro alle azzurre Voetter e Zoeggler.

13.24 Tocca alla rumena Stramaturaru: manche molto lenta ed è ultima in 1.01.357.

13.22 Trinity Ellis è dodicesima in 59.219.

13.19 L’americana Emily Sweeney compie una manche discreta, ma con due errorini di traiettoria nel finale deve accontentarsi del nono posto in 58.971.

13.18 Partenza lenta per la Zoeggler che intraversa subito lo slittino. L’azzurra fa peggio della Egle, ad 1.119 dalla vetta, nonostante una manche molto pulita ma condizionata dall’errore iniziale.

13.17 Ora tocca a Nina Zoeggler, la figlia di Armin!

13.16 Intanto la Katnikova è stata squalificata, la Voetter è al momento penultima per quell’errore in curva 13.

13.16 L’austriaca Hannah Prock scalza subito la Demchenko con il tempo di 58.762.

13.14 Sesto posto per la russa Viktoriia Demchenko in 58.869.

13.12 Lisa Schulte interrompe il dominio tedesco: l’austriaca è terza in 58.523.

13.10 Un peccato per la Voetter, che aveva fatto una buona prova prima dell’errore in curva 13, rimanendo sul ritmo della prima delle umane, Tatyana Ivanova.

13.09 Quinto posto per la lettone Eliza Tiruma, che chiude in 58.956 a 611 millesimi dal primo posto.

13.08 Non male la prova di Andrea Voetter, che però rischia anche lei di perdere il controllo in curva 13. La correzione le costa qualche decimo, l’azzurra è sesta in 59.145, ad otto decimi esatti dalla Taubitz.

13.06 Ripreso lo slittino in maniera non proprio professionale, rischiando i pattini; a rimetterci è l’azzurra Andrea Voetter, che rischia di raffreddare i propri pattini…

13.05 Delusione per Ekaterina Katnikova, che dopo una manche abbastanza lenta compie anche lei un errore perdendo la slitta compiendo parecchi metri con la schiena a terra. Tirata d’orecchie per la sicurezza, che non si schiera immediatamente per aiutare l’atleta con la slitta che stava ancora viaggiando in pista.

13.01 La russa Tatiana Ivanova, dopo un’ottima partenza, si piazza al quarto posto provvisorio a 388 millesimi dal miglior tempo della Taubitz; 58.733.

13.00 La Taubitz vince il testa a testa! 58.345 e aggiorna il record della pista con 57 millesimi sulla Geisenberger! Il podio è tutto di colori tedeschi.

12.59 Ora tocca all’altra tedesca Julia Taubitz, titolare della Coppa del Mondo.

12.58 Lenta la lettone Elina Ieva Vitola: 59.025, più di sei decimi dalla testa della corsa. Ma la Geisenberger ha fatto un vero tempone!

12.56 Anna Berreiter è seconda, in 58.525 a 123 millesimi dalla connazionale Geisenberger.

12.53 Sbaglia Madeleine Egle! Si intraversa in curva 13 e perde quasi un secondo dopo aver combattuto sul filo dei millesimi con la Geisenberger!

12.52 58.402 per la tedesca, che toglie quasi un secondo al record della pista. Si comincia col botto!

12.50 Si comincia immediatamente con la favorita, la tedesca Natalie Geisenberger. La più veloce nelle prove.

12.49 Le italiane al via saranno Andrea Voetter, con il numero 8, Nina Zoeggler con il numero 13 e Verena Hofer con il numero 35. Obiettivo per loro un piazzamento in top 10.

12.46 Occhi puntati su Natalie Geisenberger, a caccia del terzo titolo olimpico consecutivo, ma le connazionali Julia Taubitz, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, e Anna Berreiter cercheranno di metterle i bastoni tra le ruote.

12.42 Tra pochi minuti 36 atlete si sfideranno sul budello di Yanqing, dove capiremo quale potrà essere l’andamento della gara complessiva.

12.38 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del singolo femminile di slittino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

